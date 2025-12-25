Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогодний макияж для зрелой кожи включает увлажнение и лёгкий тон — JC
Сбербанк рассматривает выдачу займов под залог криптовалюты
Новый железный занавес больно ударит по Европе — политолог Митич
Юлия Меньшова написала, что её родители теперь вместе
Жительница Якутии пробежала 10 км при температуре −46 градусов
Доля эконом-класса в строительстве упала до 22% в России — Центробанк
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue

Базовый свитер перестаёт быть мешком: правильная вязка делает фигуру собранной и дорогой

Трикотажное платье, свитер и жилет вошли в список зимней базы — стилист Ведерникова
Моя семья » Красота и стиль

Трикотаж зимой может стать настоящей опорой гардероба: он согревает, легко комбинируется и помогает собирать образ без лишних раздумий. Если выбрать несколько правильных позиций, они перекроют большинство повседневных сценариев — от офиса до прогулок. Главное — обращать внимание на силуэт, плотность и посадку, об этом рассказала стилист Маша Ведерникова.

Серый свитер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серый свитер

Трикотажное платье: универсальная база

Для зимы лучше всего подходит платье прямого или слегка расслабленного кроя, без активного декора и сложной вязки. Оптимальная длина — миди: она делает вещь уместной и днём, и вечером. Важна ткань — плотная, но не жёсткая, чтобы платье-свитер можно было носить отдельно или в слоях, например с пальто, жакетом или длинным кардиганом. Посадка тоже имеет значение: модель должна мягко повторять линии тела, а не "обтягивать".

Базовый свитер: тепло без лишнего объёма

Хороший зимний свитер — это не про "побольше ткани", а про аккуратный силуэт. Лучше выбирать модель с чистой линией плеча, спокойной горловиной и средней плотностью вязки. Тогда свитер одинаково хорошо смотрится с джинсами, юбками и брюками, подходит для многослойности под жакет и работает поверх платья. Самые практичные оттенки — молочный, серый, графитовый, глубокий коричневый: нейтральные цвета проще сочетать с пальто, обувью и аксессуарами. Такой вариант особенно удобен, если вы часто используете приём свитер поверх платья в повседневных образах.

Трикотажный жилет: слой, который собирает образ

Жилет часто недооценивают, хотя он быстро добавляет образу структуру и делает комплект более продуманным. Лучше всего работают модели с аккуратным вырезом и плотной вязкой. Такой жилет удобно носить поверх рубашки, водолазки или тонкого платья, а при желании — даже поверх свитера, если хочется усложнить фактуру. Это компромисс между офисной строгостью и расслабленной повседневностью.

Пуловер: для лёгкой многослойности

Пуловер — более тонкий и гибкий вариант, который нужен для дней, когда хочется легче выстроить слои. Удобнее всего модели с V-образным вырезом или вырезом "лодочка": они хорошо смотрятся с рубашкой и водолазкой, аккуратно сидят под жакетом и не утяжеляют силуэт. Пуловер легко заправляется и удачно сочетается с юбками и брюками с высокой посадкой.

Юбка-труба: миди, которая меняет настроение образа

Трикотажная юбка-труба может выглядеть строго, расслабленно или нарядно — всё зависит от верха и обуви. Лучше выбирать миди-длину и плотный трикотаж, который держит форму. Такая юбка хорошо работает с сапогами и ботинками, а сочетать её можно и со свитерами, и с пуловерами, и с жилетами, и с более нарядными топами.

Плюсы и минусы трикотажной базы

Трикотаж действительно упрощает зимний гардероб, но важно учитывать детали.

  • Плюсы: тепло, комфорт, универсальность, лёгкая стилизация с обувью и верхней одеждой.
  • Минусы: тонкий или некачественный трикотаж может растягиваться, подчёркивать бельё и быстрее терять вид.

Советы по выбору трикотажа шаг за шагом

  1. Проверяйте плотность: материал должен держать форму и не просвечивать.

  2. Оценивайте посадку: без сильного натяжения и лишней "облиплости".

  3. Выбирайте спокойные вырезы и линию плеча — так вещь легче комбинировать.

  4. Делайте ставку на нейтральные оттенки для универсальности.

  5. Думайте о слоях: жилет и пуловер особенно удобны для офисных и городских комплектов.

Популярные вопросы о трикотажной базе для зимы

Как выбрать платье, чтобы оно выглядело уместно и днём, и вечером?

Подойдут миди-длина, прямой силуэт, плотный трикотаж и минимум декора — образ меняется за счёт обуви и аксессуаров.

Что лучше: свитер или пуловер?

Свитер теплее и самостоятельнее, пуловер удобнее для многослойности и более лёгких сочетаний.

Как понять, что трикотаж качественный?

Он держит форму, не просвечивает, ровно связан и не растягивается при примерке в зоне локтей и бёдер.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Еда и рецепты
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Последние материалы
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Биологи подбирают пары сов по ДНК для сохранения популяции — National Geographic
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Зимнее солнце вызывает трещины коры у косточковых — Mein schöner Garten
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Риски дестабилизации Средней Азии сохраняются — военный эксперт Клинцевич
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.