Базовый свитер перестаёт быть мешком: правильная вязка делает фигуру собранной и дорогой

Трикотажное платье, свитер и жилет вошли в список зимней базы — стилист Ведерникова

Трикотаж зимой может стать настоящей опорой гардероба: он согревает, легко комбинируется и помогает собирать образ без лишних раздумий. Если выбрать несколько правильных позиций, они перекроют большинство повседневных сценариев — от офиса до прогулок. Главное — обращать внимание на силуэт, плотность и посадку, об этом рассказала стилист Маша Ведерникова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Серый свитер

Трикотажное платье: универсальная база

Для зимы лучше всего подходит платье прямого или слегка расслабленного кроя, без активного декора и сложной вязки. Оптимальная длина — миди: она делает вещь уместной и днём, и вечером. Важна ткань — плотная, но не жёсткая, чтобы платье-свитер можно было носить отдельно или в слоях, например с пальто, жакетом или длинным кардиганом. Посадка тоже имеет значение: модель должна мягко повторять линии тела, а не "обтягивать".

Базовый свитер: тепло без лишнего объёма

Хороший зимний свитер — это не про "побольше ткани", а про аккуратный силуэт. Лучше выбирать модель с чистой линией плеча, спокойной горловиной и средней плотностью вязки. Тогда свитер одинаково хорошо смотрится с джинсами, юбками и брюками, подходит для многослойности под жакет и работает поверх платья. Самые практичные оттенки — молочный, серый, графитовый, глубокий коричневый: нейтральные цвета проще сочетать с пальто, обувью и аксессуарами. Такой вариант особенно удобен, если вы часто используете приём свитер поверх платья в повседневных образах.

Трикотажный жилет: слой, который собирает образ

Жилет часто недооценивают, хотя он быстро добавляет образу структуру и делает комплект более продуманным. Лучше всего работают модели с аккуратным вырезом и плотной вязкой. Такой жилет удобно носить поверх рубашки, водолазки или тонкого платья, а при желании — даже поверх свитера, если хочется усложнить фактуру. Это компромисс между офисной строгостью и расслабленной повседневностью.

Пуловер: для лёгкой многослойности

Пуловер — более тонкий и гибкий вариант, который нужен для дней, когда хочется легче выстроить слои. Удобнее всего модели с V-образным вырезом или вырезом "лодочка": они хорошо смотрятся с рубашкой и водолазкой, аккуратно сидят под жакетом и не утяжеляют силуэт. Пуловер легко заправляется и удачно сочетается с юбками и брюками с высокой посадкой.

Юбка-труба: миди, которая меняет настроение образа

Трикотажная юбка-труба может выглядеть строго, расслабленно или нарядно — всё зависит от верха и обуви. Лучше выбирать миди-длину и плотный трикотаж, который держит форму. Такая юбка хорошо работает с сапогами и ботинками, а сочетать её можно и со свитерами, и с пуловерами, и с жилетами, и с более нарядными топами.

Плюсы и минусы трикотажной базы

Трикотаж действительно упрощает зимний гардероб, но важно учитывать детали.

Плюсы: тепло, комфорт, универсальность, лёгкая стилизация с обувью и верхней одеждой.

тепло, комфорт, универсальность, лёгкая стилизация с обувью и верхней одеждой. Минусы: тонкий или некачественный трикотаж может растягиваться, подчёркивать бельё и быстрее терять вид.

Советы по выбору трикотажа шаг за шагом

Проверяйте плотность: материал должен держать форму и не просвечивать. Оценивайте посадку: без сильного натяжения и лишней "облиплости". Выбирайте спокойные вырезы и линию плеча — так вещь легче комбинировать. Делайте ставку на нейтральные оттенки для универсальности. Думайте о слоях: жилет и пуловер особенно удобны для офисных и городских комплектов.

Популярные вопросы о трикотажной базе для зимы

Как выбрать платье, чтобы оно выглядело уместно и днём, и вечером?

Подойдут миди-длина, прямой силуэт, плотный трикотаж и минимум декора — образ меняется за счёт обуви и аксессуаров.

Что лучше: свитер или пуловер?

Свитер теплее и самостоятельнее, пуловер удобнее для многослойности и более лёгких сочетаний.

Как понять, что трикотаж качественный?

Он держит форму, не просвечивает, ровно связан и не растягивается при примерке в зоне локтей и бёдер.