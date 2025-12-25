Плотный тон на Новый год старит сильнее морщин: замена, которая делает лицо дороже за минуту

Новогодние вечеринки — это время, когда свет гирлянд, вспышка камеры и крупные планы в соцсетях показывают макияж без скидок. Но главная цель — не скрыть текстуру кожи, а сделать лицо свежим и ухоженным, сохранив комфорт на весь вечер. Несколько простых приёмов дают заметный эффект сразу, об этом сообщает JC.
В тёплом освещении и на фото плотные текстуры быстрее "садятся" в мимические линии и подчёркивают сухость. Поэтому лучше работают лёгкие покрытия, аккуратная коррекция и средства, которые визуально "оживляют" кожу, а не утяжеляют её. Особенно важно заранее продумать зимний уход, чтобы кожа не реагировала стянутостью уже через пару часов.
Первое — подготовка, как перед уходовой процедурой. Нанесите лёгкую сыворотку и увлажняющий крем, который подходит именно вам. Это делает кожу более гладкой и снижает риск того, что тон соберётся в складках к середине вечера.
Второе — заменить тяжёлый тон на лёгкий. Плотные матовые основы часто выглядят сухо. Лучше выбрать тональный флюид, BB-крем или средство с мягким "гладким" финишем. Наносите влажным спонжем: не растягивайте кожу, а вбивайте продукт лёгкими нажатиями.
Третье — корректор только там, где он реально нужен. Избыточный слой под глазами часто подчёркивает морщинки. Используйте его точечно: на синеву под глазами или отдельные пятна, распределяя мягкими похлопываниями, как в технике нанесения консилера.
Четвёртое — кремовые румяна вместо сухих. Крем и жидкие текстуры лучше сливаются с кожей, возвращают свежесть и не подчёркивают сухость. На Новый год особенно удачны розовые, персиковые и коралловые оттенки — они дают эффект "отдохнувшего" лица.
Пятое — глаза, но без тяжёлой графики. Матовые тени с мягкой растушёвкой смотрятся благороднее, чем крупные блёстки. Слишком толстая стрелка может сделать взгляд жёстче, поэтому лучше выбрать тонкую линию у ресниц или просто хорошо прокрасить тушью.
Увлажните кожу: сыворотка + крем, дайте впитаться.
Нанесите лёгкий тон влажным спонжем.
Добавьте корректор точечно.
Используйте кремовые румяна и хорошо растушуйте.
Сделайте мягкий макияж глаз и нанесите тушь.
Такой вариант удобен, если впереди длинный вечер и много фотографий.
Как выбрать тон, чтобы он не подчёркивал морщины?
Берите лёгкие формулы и наносите влажным спонжем без толстых слоёв.
Что лучше для свежести — сухие или кремовые румяна?
Кремовые чаще выглядят мягче и естественнее.
Нужна ли пудра?
Да, но только точечно — там, где появляется блеск, иначе можно подчеркнуть сухость.
