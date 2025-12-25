Плотный тон на Новый год старит сильнее морщин: замена, которая делает лицо дороже за минуту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Новогодние вечеринки — это время, когда свет гирлянд, вспышка камеры и крупные планы в соцсетях показывают макияж без скидок. Но главная цель — не скрыть текстуру кожи, а сделать лицо свежим и ухоженным, сохранив комфорт на весь вечер. Несколько простых приёмов дают заметный эффект сразу, об этом сообщает JC.

Консилер
Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info
Консилер

Почему на празднике макияж выглядит иначе

В тёплом освещении и на фото плотные текстуры быстрее "садятся" в мимические линии и подчёркивают сухость. Поэтому лучше работают лёгкие покрытия, аккуратная коррекция и средства, которые визуально "оживляют" кожу, а не утяжеляют её. Особенно важно заранее продумать зимний уход, чтобы кожа не реагировала стянутостью уже через пару часов.

Пять трюков для макияжа зрелой кожи

Первое — подготовка, как перед уходовой процедурой. Нанесите лёгкую сыворотку и увлажняющий крем, который подходит именно вам. Это делает кожу более гладкой и снижает риск того, что тон соберётся в складках к середине вечера.

Второе — заменить тяжёлый тон на лёгкий. Плотные матовые основы часто выглядят сухо. Лучше выбрать тональный флюид, BB-крем или средство с мягким "гладким" финишем. Наносите влажным спонжем: не растягивайте кожу, а вбивайте продукт лёгкими нажатиями.

Третье — корректор только там, где он реально нужен. Избыточный слой под глазами часто подчёркивает морщинки. Используйте его точечно: на синеву под глазами или отдельные пятна, распределяя мягкими похлопываниями, как в технике нанесения консилера.

Четвёртое — кремовые румяна вместо сухих. Крем и жидкие текстуры лучше сливаются с кожей, возвращают свежесть и не подчёркивают сухость. На Новый год особенно удачны розовые, персиковые и коралловые оттенки — они дают эффект "отдохнувшего" лица.

Пятое — глаза, но без тяжёлой графики. Матовые тени с мягкой растушёвкой смотрятся благороднее, чем крупные блёстки. Слишком толстая стрелка может сделать взгляд жёстче, поэтому лучше выбрать тонкую линию у ресниц или просто хорошо прокрасить тушью.

Сравнение тональных средств для зрелой кожи

  • Плотный матовый тон хорошо перекрывает, но чаще подчёркивает текстуру.
  • Лёгкие флюиды и BB-кремы выглядят натуральнее и комфортнее на праздник.
  • Тон с деликатным сиянием освежает, но важно не переборщить, чтобы не получить лишний блеск на фото.

Советы по новогоднему макияжу шаг за шагом

  1. Увлажните кожу: сыворотка + крем, дайте впитаться.

  2. Нанесите лёгкий тон влажным спонжем.

  3. Добавьте корректор точечно.

  4. Используйте кремовые румяна и хорошо растушуйте.

  5. Сделайте мягкий макияж глаз и нанесите тушь.

Плюсы и минусы лёгкого праздничного макияжа

Такой вариант удобен, если впереди длинный вечер и много фотографий.

  • Плюсы: естественный вид, меньше риска "скататься", комфорт.
  • Минусы: не всегда полностью перекрывает пигментацию, требует хорошего увлажнения.

Популярные вопросы о макияже для зрелой кожи на Новый год

Как выбрать тон, чтобы он не подчёркивал морщины?
Берите лёгкие формулы и наносите влажным спонжем без толстых слоёв.

Что лучше для свежести — сухие или кремовые румяна?
Кремовые чаще выглядят мягче и естественнее.

Нужна ли пудра?
Да, но только точечно — там, где появляется блеск, иначе можно подчеркнуть сухость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
