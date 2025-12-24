Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рождественский кактус нужно поливать раз в 3–4 дня в период цветения — Actualno
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Lexus опустился с третьего на шестое место в рейтинге надёжности — Consumer Reports
Кошки выбирают дистанцию для наблюдения за незнакомцем
Рождественский ужин в США и Европе показывает, где прячется переплата — Литвиненко
Креатин не вызывает тремор при обычном приёме — фитнес директор Трейси
Ароматы чистоты подходят для любого времени суток — Harper’s Bazaar
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем

Одно движение заменяет зал: 10 минут — и тело работает как после полноценной тренировки

Низкоударные берпи помогают тренировать всё тело за 10 минут — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Когда на тренировку есть всего 10 минут, хочется выбрать движение, которое действительно "работает" на всё тело. Берпи часто пугают репутацией изматывающего упражнения, но это не единственный вариант. Существует щадящая версия, где важнее контроль и техника, чем скорость, об этом сообщает источник Bovary.

Девушка выполняет отжимания
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет отжимания

Почему берпи могут быть мягкими, но эффективными

Классические берпи — это сочетание силы, подвижности и кардионагрузки в одном упражнении. В медленном, контролируемом варианте они становятся доступнее: нагрузка распределяется равномернее, а риск ошибок в технике ниже. Такой формат подходит новичкам, а также тем, кто возвращается к спорту после паузы или тренируется в возрасте 50+.

Важный принцип — двигаться спокойно и осознанно. Вы не "гонитесь" за повторениями, а собираете упражнение из функциональных элементов: выпада, упора, работы корпуса и подъёма. Это помогает развивать силу кора, устойчивость и мобильность — то, что напрямую нужно в повседневной жизни.

Что даёт низкоударная версия для здоровья и формы

За счёт непрерывного движения пульс повышается мягко — это умеренное кардио, которое можно встроить даже в самый плотный день. При этом задействуются ноги, ягодицы, мышцы живота, плечевой пояс и грудь, то есть упражнение действительно комплексное.

По желанию можно усложнить вариант и добавить отжимание. Но даже без него движение остаётся "полным" по нагрузке: здесь есть и стабилизация, и работа крупных мышечных групп, и координация.

Как сделать берпи низкой нагрузки: техника выполнения

Начните из положения стоя, стопы на ширине бёдер. Сделайте выпад, затем наклонитесь и поставьте ладони на пол перед собой. Шагните одной ногой назад в упор (позиция высокой планки или ближе к ней — по самочувствию). Верните ногу вперёд в положение выпада, затем поднимитесь, толкаясь пяткой. Повторите на другую сторону.

Главное — не торопиться. Следите, чтобы спина оставалась ровной, а корпус был собранным. Если вы чувствуете, что коленям или пояснице некомфортно, сократите амплитуду и выполняйте движения в ещё более плавном темпе.

Как встроить упражнение в короткую тренировку

Для старта подойдёт 10 повторений в удобном темпе, с концентрацией на технике. Когда движение станет привычным, можно перейти к короткому интервальному формату: 30 секунд работы и 30 секунд отдыха. Повторите цикл 10 раз — получится 10-минутная тренировка без сложного оборудования, которую легко выполнить дома, в зале или даже в поездке.

Такой подход полезен тем, что не требует целого набора упражнений: берпи в мягкой версии закрывают базовые потребности — движение, тонус, кардио и контроль тела.

Сравнение: медленные берпи и классические берпи

Медленные берпи делают ставку на технику, устойчивость и снижение ударной нагрузки. Они подходят, если вы тренируетесь после паузы, боитесь перегрузки суставов или хотите безопасно укрепить мышцы ног и улучшить мобильность.

Классические берпи — это более высокое кардио и взрывная работа за счёт прыжка и темпа. Они лучше подходят тем, кто уже имеет базовую подготовку и хочет повысить интенсивность, сжечь больше калорий и тренировать выносливость.

Оба варианта эффективны, но выбор зависит от целей: "бережно и стабильно" или "быстро и максимально энергозатратно".

Популярные вопросы о низкоударных берпи

Можно ли делать такие берпи каждый день?
Да, если нагрузка умеренная и вы не тренируетесь "через боль". В ежедневном режиме лучше держать короткий формат (например, 5-10 минут) и следить за восстановлением.

Сколько минут нужно, чтобы был эффект?
Даже 10 минут интервальной работы дают хорошую стимуляцию для мышц и сердечно-сосудистой системы. Главное — регулярность и правильная техника.

Что лучше: низкоударные берпи или ходьба?
Ходьба — отличный вариант для мягкого кардио и восстановления. Низкоударные берпи дают больше мышечной работы и включают силовой компонент, поэтому полезны, когда нужно "всё в одном".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Наука и техника
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Рождественский ужин в США и Европе показывает, где прячется переплата — Литвиненко
Креатин не вызывает тремор при обычном приёме — фитнес директор Трейси
Низкоударные берпи помогают тренировать всё тело за 10 минут — Bovary
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian
Ароматы чистоты подходят для любого времени суток — Harper’s Bazaar
Пеларгонию переврзят с дачи до первых заморозков — агрохимик Петр Сухоруких
Рост цен и перебои с поставками толкают производителей на заменители какао — CNBC
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.