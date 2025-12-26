Привычки формируют шлейф: как подобрать парфюм в подарок, чтобы не распылить деньги в воздух

Выбор парфюма в подарок часто превращается в лотерею, но избежать промаха можно, если ориентироваться не на тренды, а на образ жизни человека.

Аромат тесно связан с привычками, средой и характером, поэтому универсальных решений здесь почти нет. Как подобрать уместный вариант, рассказала парфюмер и эксперт "Золотого Яблока" Валерия Кузьмина.

Аромат как продолжение образа жизни

По словам эксперта, отправной точкой при выборе должен стать сценарий носки. Один и тот же аромат может звучать уместно в театре, но раздражать в транспорте или офисе. Для людей, чья жизнь проходит в деловых встречах, поездках и общественных пространствах, лучше подойдут спокойные и чистые композиции, отмечает Газета.Ru.

"Самый верный путь — представить, где и как человек будет носить аромат", — заявила парфюмер.

Она пояснила, что в таких случаях стоит выбирать цитрусовые, чайные ноты, лёгкие древесные аккорды, мягкие мускусы и деликатные цветы без сладкой тяжести.

Если же человек любит вечерние выходы, рестораны и нарядные образы, допустимы более глубокие и выразительные направления. По словам Кузьминой, в этой категории хорошо раскрываются древесные, пряные и восточные композиции.

Характер, возраст и отношение к насыщенности

Эксперт отметила, что интересы и темперамент напрямую отражаются в выборе запахов. Любителям спорта, свежести и минимализма чаще всего подходят цитрусовые, зелёные и акватические ароматы, создающие ощущение воздуха и чистоты. Такие варианты она назвала самыми безопасными для подарка.

"Если это человек "про уют": пледы, свечи, кофе, сладости, мягкий трикотаж — часто хорошо заходят гурманские ноты", — отметила Валерия Кузьмина.

Речь идёт о тёплых, сливочных и "обнимающих" ароматах ванили, карамели или шоколада, но без излишней сахарной плотности.

Кузьмина добавила, что с возрастом чаще появляется интерес к древесным и спокойным композициям, тогда как молодые нередко выбирают цветочно-фруктовые и гурманские ноты. При этом решающим фактором остаётся не возраст, а характер и образ жизни. Она также подчеркнула важное правило: лучше выбрать более лёгкий аромат, чем слишком тяжёлый, особенно для повседневной носки.

Формат, объём и точность подарка

Парфюмер обратила внимание, что значение имеет не только сам запах, но и формат. По её словам, парфюмерная вода остаётся самым универсальным вариантом, подходящим и для дня, и для вечера. Туалетная вода легче по звучанию, а духи — самый концентрированный и стойкий формат для тех, кто любит выраженный шлейф.

"Многие удивляются, что "на себе не слышат" парфюм — это нормально", — напомнила эксперт.

Она пояснила, что нос быстро адаптируется к запаху, поэтому при выборе подарка важнее ориентироваться на комфорт и уместность.

Для покупки "вслепую" Кузьмина рекомендовала выбирать объём 50 или 100 мл. Первый подойдёт тем, кто любит менять ароматы, второй — тем, кто долго пользуется одним флаконом. В качестве альтернативы она назвала мини-форматы и наборы, которые позволяют аккуратно познакомиться с направлением без риска ошибиться.