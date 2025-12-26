Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful
В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
Самки опалесцентного кальмара погибают после откладывания яиц — биолог Зейдберг

Привычки формируют шлейф: как подобрать парфюм в подарок, чтобы не распылить деньги в воздух

Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Моя семья » Красота и стиль

Выбор парфюма в подарок часто превращается в лотерею, но избежать промаха можно, если ориентироваться не на тренды, а на образ жизни человека.

Духи
Фото: unsplash.com by Omkar Jadhav is licensed under Free to use under the Unsplash License
Духи

Аромат тесно связан с привычками, средой и характером, поэтому универсальных решений здесь почти нет. Как подобрать уместный вариант, рассказала парфюмер и эксперт "Золотого Яблока" Валерия Кузьмина.

Аромат как продолжение образа жизни

По словам эксперта, отправной точкой при выборе должен стать сценарий носки. Один и тот же аромат может звучать уместно в театре, но раздражать в транспорте или офисе. Для людей, чья жизнь проходит в деловых встречах, поездках и общественных пространствах, лучше подойдут спокойные и чистые композиции, отмечает Газета.Ru.

"Самый верный путь — представить, где и как человек будет носить аромат", — заявила парфюмер.

Она пояснила, что в таких случаях стоит выбирать цитрусовые, чайные ноты, лёгкие древесные аккорды, мягкие мускусы и деликатные цветы без сладкой тяжести.

Если же человек любит вечерние выходы, рестораны и нарядные образы, допустимы более глубокие и выразительные направления. По словам Кузьминой, в этой категории хорошо раскрываются древесные, пряные и восточные композиции.

Характер, возраст и отношение к насыщенности

Эксперт отметила, что интересы и темперамент напрямую отражаются в выборе запахов. Любителям спорта, свежести и минимализма чаще всего подходят цитрусовые, зелёные и акватические ароматы, создающие ощущение воздуха и чистоты. Такие варианты она назвала самыми безопасными для подарка.

"Если это человек "про уют": пледы, свечи, кофе, сладости, мягкий трикотаж — часто хорошо заходят гурманские ноты", — отметила Валерия Кузьмина.

Речь идёт о тёплых, сливочных и "обнимающих" ароматах ванили, карамели или шоколада, но без излишней сахарной плотности.

Кузьмина добавила, что с возрастом чаще появляется интерес к древесным и спокойным композициям, тогда как молодые нередко выбирают цветочно-фруктовые и гурманские ноты. При этом решающим фактором остаётся не возраст, а характер и образ жизни. Она также подчеркнула важное правило: лучше выбрать более лёгкий аромат, чем слишком тяжёлый, особенно для повседневной носки.

Формат, объём и точность подарка

Парфюмер обратила внимание, что значение имеет не только сам запах, но и формат. По её словам, парфюмерная вода остаётся самым универсальным вариантом, подходящим и для дня, и для вечера. Туалетная вода легче по звучанию, а духи — самый концентрированный и стойкий формат для тех, кто любит выраженный шлейф.

"Многие удивляются, что "на себе не слышат" парфюм — это нормально", — напомнила эксперт.

Она пояснила, что нос быстро адаптируется к запаху, поэтому при выборе подарка важнее ориентироваться на комфорт и уместность.

Для покупки "вслепую" Кузьмина рекомендовала выбирать объём 50 или 100 мл. Первый подойдёт тем, кто любит менять ароматы, второй — тем, кто долго пользуется одним флаконом. В качестве альтернативы она назвала мини-форматы и наборы, которые позволяют аккуратно познакомиться с направлением без риска ошибиться.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Недвижимость
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Упражнения для шеи снизили мышечное напряжение при сидячей работе
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful
В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.