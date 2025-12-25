Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник Святителя Спиридона актуален для каждого русского человека — отец Андрей
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата
Паук-серебрянка — единственный паук с постоянной подводной жизнью, сообщили биологи
Алексей Горбашов нашёл "боб" в новогоднем варенике
Сигналы двигателя на панели автомобиля, требующие немедленной остановки — carandmotor
С 2026 года миллионы россиян могут лишиться возможности брать микрозаймы
Ядовитая слизь полосатого пижамного кальмара служит защитой от хищников — зоолог
У китайских сыров "свой" вкусовой профиль — Сумароков

Праздничный образ без чемодана косметики: средства, которые трансформируют офисный макияж в вечерний

Стик с шиммером превращает дневной макияж в вечерний — визажист Андронова
Моя семья » Красота и стиль

Офисный макияж всё чаще становится отправной точкой для вечернего образа — особенно в предпраздничные дни, когда нет времени на полноценную смену макияжа.

Женщина наносит яркую красную помаду
Фото: https://unsplash.com by Daria Gordova is licensed under Free
Женщина наносит яркую красную помаду

При грамотной базе его можно легко усилить всего за несколько минут. О простых приёмах такой трансформации рассказала визажист "Золотого Яблока" Мария Андронова.

База, которая работает до вечера

По словам эксперта, закладывать возможность вечернего апгрейда нужно уже утром. Один из ключевых моментов — лёгкое и устойчивое покрытие, которое не перегружает кожу и сохраняет свежесть в течение дня. Плотные текстуры в офисном освещении выглядят тяжело и к вечеру могут подчеркнуть обезвоженность.

"Чтобы макияж не "поплыл" к вечеру, добавьте один незаметный, но важный шаг: фиксируйте Т-зону тонким слоем пудры, а на щеки нанесите кремовый румянец", — заявила визажист "Золотого Яблока".

Такой приём, по её словам, помогает сохранить аккуратный вид и естественное сияние кожи.

Она также рекомендовала работать точечно: использовать консилер под глазами, вокруг носа и на покраснения, а поверх наносить лёгкий тон или тинт. Это выравнивает общий оттенок лица, сохраняя эффект "живой" кожи, пишет Газета.Ru.

Акцент на глаза без лишних усилий

Самый быстрый способ превратить дневной образ в вечерний — добавить сияние на веки. Эксперт отметила, что нейтральные матовые оттенки легко дополняются кремовыми или шиммерными текстурами, которые можно нанести даже пальцем.

"Если днем у вас нейтральные матовые или полуматовые оттенки, вечером можно нанести на центр века шиммерный стик или кремовые тени с влажным блеском", — посоветовала Мария Андронова.

Дополнительный эффект создаёт лёгкая растушёвка карандаша по межресничной линии и внешнему краю века.

Для более праздничного настроения визажист допустила использование тонкой линии глиттер-подводки — поверх стрелки или во внутреннем уголке глаза. Такой акцент выглядит нарядно, но не перегружает образ.

Губы, сияние и финальные штрихи

В макияже с акцентом на губы, по словам эксперта, дневной вариант удобнее строить на нюдовых оттенках и комфортных текстурах. К вечеру достаточно слегка промокнуть губы салфеткой и нанести более насыщенный цвет.

"Красные оттенки — беспроигрышная новогодняя история, но если вы такое не любите, попробуйте глубокую розу, ягодный или гранатовый оттенки", — посоветовала визажист.

Они создают праздничный эффект, оставаясь мягкими и уместными.

Андронова также указала на "безопасные" зоны для шиммера: верх скул, переносица и внутренние уголки глаз. Перед усилением макияжа она советует сделать "мини-реанимацию" — убрать блеск матирующими салфетками, освежить тон и только после этого добавлять вечерние акценты. Завершить образ помогает фиксирующий спрей и минимальный набор косметики.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Новости спорта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата
Паук-серебрянка — единственный паук с постоянной подводной жизнью, сообщили биологи
Тонкая структура волос снижает стойкость укладки — трихолог Мадина Осман
Картофельный гратен готовится за 45 минут без сложных этапов
Алексей Горбашов нашёл "боб" в новогоднем варенике
Сигналы двигателя на панели автомобиля, требующие немедленной остановки — carandmotor
С 2026 года миллионы россиян могут лишиться возможности брать микрозаймы
Ядовитая слизь полосатого пижамного кальмара служит защитой от хищников — зоолог
Маникюр "клубничное молоко" стал главным трендом 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.