Тренды помады 2026 меняют правила: нюд отступает, а губы становятся главным акцентом

Тренды помады 2026 включают красный, готику и bubblegum pink — Marianne

В 2026 году макияж губ снова выходит в центр внимания — после эпохи нюда и "чистого лица" хочется цвета и характера. На подиумах и в соцсетях все чаще мелькают насыщенные оттенки и неожиданные текстуры, а привычные контуры становятся мягче. Тренд не один: сразу несколько палитр будут жить параллельно и подстраиваться под настроение, об этом сообщает Marianne.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Красный снова главный

После долгого господства эстетики clean girl и почти незаметных тонов дизайнеры возвращают алую помаду в статус главного акцента. На показах Lacoste и Etro красный сочетали с "макияжем без макияжа": легкий тон, ухоженные брови и минимум остального.

Такой подход удобно повторить и в повседневной жизни. Красный выглядит особенно современно, если не перегружать лицо бронзером и хайлайтером, а вместо плотного покрытия выбрать полупрозрачную текстуру.

Готическая палитра и "вампирская" эстетика

Темные оттенки тоже укрепляют позиции. Pinterest в недавнем отчете отмечает разворот в сторону "вампирской" эстетики, а значит, винные, сливовые и почти черные помады снова будут в косметичках — не как вечерний вариант "на выход", а как часть повседневного стиля.

На показах Kiko Kostadinov и Schiaparelli ставку сделали на нестандартные решения: землистые матовые оттенки и черный глянец. Если хочется носибельности, проще начать с классического "вина" и растушевать его по контуру, чтобы цвет выглядел мягче.

Персиковый: новая версия натуральности

Натуральный макияж не исчезает — он меняется и теплеет. В 2026-м актуален нежный персиковый: он освежает лицо и выглядит менее "холодно", чем серо-розовые карандаши прошлых сезонов.

На шоу Chloé, Louis Vuitton и Casablanca помаду наносили без четкого контура, а границы слегка "размывали", создавая эффект зацелованных губ. Это удобно, если вы любите быстрый макияж и не хотите постоянно поправлять линию.

В тон кожи: привет 90-м и нулевым

Ретро-настроение сохраняется: тренды 2010-х уже успели вернуть моду на консилер для губ, а соцсети подхватили историю с матовыми песочными оттенками. На подиумах похожие варианты показывали Vetements, Chanel и другие бренды.

Носить помаду в тон кожи предлагают двумя способами. Первый — минималистичный: спокойный макияж и нейтральные губы. Второй — контрастный: нюд на губах и активный акцент на глазах, например, с черно-серым smokey eyes.

Шоколадные оттенки: но легче и прозрачнее

Коричневая помада остается сильным игроком, но меняется подача. В 2026 году, как показал Off-White, шоколадные оттенки становятся полупрозрачными: не "плотная броня", а тонкая вуаль, которую можно наслоить по настроению.

Чтобы результат выглядел современно, важна техника. Наносите цвет неплотным слоем и слегка растушевывайте — так помада выглядит дороже, а губы визуально становятся объемнее.

Bubblegum pink — яркий привет из поздних нулевых

Искрящийся "жвачечный" розовый возвращается благодаря Chloé. Оттенок спорный, но именно поэтому его так любят: он мгновенно делает образ заметным.

Есть два удачных сценария. Первый — полностью розовые губы и нейтральный макияж лица. Второй — лишь капля цвета по центру губ, а контур заполнен нейтрально-коричневым карандашом: так оттенок становится мягче и более носибельным.

Уход и подготовка губ

Даже самая трендовая помада не выглядит хорошо на сухой коже, поэтому зимой и в межсезонье важна база. Многие визажисты советуют начинать с мягкого отшелушивания и питательной маски, а в течение дня поддерживать комфорт с помощью средств вроде масло для губ.

Если губы часто реагируют на холод шелушением, выручает стабильная рутина: бальзам с защитными компонентами, аккуратный скраб и ночной уход — например, по принципам, которые подходят для уход за губами.

Советы шаг за шагом: как носить трендовые помады в 2026

Подготовьте губы: мягкое отшелушивание и бальзам за 10-15 минут до макияжа. Промокните излишки, чтобы помада легла ровнее и не "поплыла". Для красного и темных оттенков выбирайте тонкий слой и растушевку по краю — так образ выглядит современнее. Если вы носите нюд "в тон кожи", добавьте выразительность глазам: стрелка, смоки или объемная тушь. Для шоколадных и розовых оттенков используйте прием "капля в центр" — он делает цвет более носибельным. В сумку положите компактный продукт для обновления: карандаш или помаду в стике.

Популярные вопросы о помадах 2026 года

Что лучше выбрать на каждый день — персиковый или нюд в тон кожи?

Персиковый дает эффект свежести и мягче выглядит при дневном свете. Нюд в тон кожи выигрывает, если вы любите акцент на глаза и ретро-настроение.

Как сделать яркую помаду носибельной, если страшно переборщить?

Наносите тонким слоем, растушевывайте края, используйте прием "капля в центр" или выбирайте полупрозрачные текстуры.