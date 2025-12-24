Блонд в 2026 году темнеет: модные оттенки волос уходят от золотистых и бежевых тонов

Новогодние праздники часто становятся поводом для перемен, и один из самых заметных способов обновить образ — свежая стрижка и новое окрашивание. В 2026 году в тренде будут оттенки, которые выглядят дорого и естественно, но при этом не требуют постоянных визитов в салон. Такой подход выбирают те, кто хочет эффектный результат без сложного ухода, об этом сообщает Glamour.
Стилисты отмечают: главный ориентир сезона — насыщенность и натуральность. Вместо ярких экспериментальных цветов на первый план выходят природные тона с глубиной и блеском, которые сохраняют ухоженный вид даже через несколько недель после процедуры.
"В 2026 году в моде будут насыщенные, естественные оттенки", — говорит знаменитый парикмахер и основатель Nick Stenson Beauty Ник Стенсон.
По его словам, особенно востребованными окажутся глянцевые брюнеты и тёплые блонды, а акцент сместится в сторону техник, которые легко поддерживать. В эту логику отлично вписываются балаяж, затемнение корней и мягкая растяжка оттенка.
"Более элегантные, утончённые цвета будут доминировать", — говорит мастер-колорист Madison Reed Швонн Перкинс.
В 2026 году окрашивание всё чаще строится не на резких прядях и явных границах, а на плавных переходах — так, будто оттенки "перетекают" друг в друга. Это удобно: цвет красиво отрастает и не требует постоянной коррекции, а волосы выглядят объёмнее и естественнее.
Среди модных решений — уютные тёплые варианты: замшевый блонд, мягкий каштановый, а также множество оттенков медного и рыжего.
"Окрашивание будет простым в уходе и естественным — с игрой на вариациях "цвета внутри цвета"", — отмечает колорист Диана Милдис из салона Maxine в Чикаго.
Выбор цвета — это не только про тренды, но и про сочетание с внешностью. Специалисты советуют начинать с определения подтона кожи: тёплый он, холодный или нейтральный. Тёплым подтонам чаще идут карамельные и каштановые оттенки, а холодным — пепельно-коричневые и глубокие "кофейные". Если подтон нейтральный, можно позволить более насыщенные решения — например тёмно-вишнёвый или выразительный каштан.
Колористы также советуют заранее оценить будущий уход: как будет вымываться оттенок, насколько заметно будет отрастание и как часто придётся обновлять цвет. Полезно учитывать и риски окрашивания волос: реакцию кожи, пересушивание длины и индивидуальную чувствительность к составам.
"Всегда приносите с собой фотографии, потому что все видят цвет по-разному, и иногда словесного описания недостаточно", — добавляет колорист Алисса Де Ла Торре из салона Maxine в Чикаго.
Современные техники ценят за практичность и естественный результат. Они позволяют дольше выглядеть "после салона" и легче переживают период отрастания. Но важно правильно подобрать оттенок и мастера.
Определите подтон кожи и выберите подходящую температурность оттенка.
Решите, как часто вы готовы обновлять цвет в салоне.
Выберите технику: балаяж, затемнение корней или мягкие переходы оттенка.
Соберите 5-10 фото с желаемым результатом при разном освещении.
Обсудите с мастером, как будет вымываться цвет и какой уход нужен дома.
Учитывайте цвет глаз и натуральную базу волос.
Лучше всего подойдут мягкие переходы оттенка, балаяж или затемнение корней: они красиво отрастают и требуют меньше коррекций.
Ориентируйтесь на подтон кожи и пробуйте варианты на прядях. Фотографии референсов помогают избежать разночтений.
В среднем — раз в 8-12 недель, но многое зависит от техники и выбранного оттенка.
