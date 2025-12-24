Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технологический суверенитет выявил дефицит кадров — юрист Панкратов
Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Маска из овсянки и миндального масла подходит для сухой кожи — Be Beautiful
Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"
Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова
Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD
Решение по финансированию Украины привело к расколу в ЕС — политолог Оленченко
Праздничные ярмарки удваивают выручку — CNBC Make It
ЕС неспособен атаковать Калининград — военный эксперт Михайлов

Шампуни пошли по кофейному пути: рынок средств для волос меняется быстрее ожиданий

Кофеин в уходе за волосами стимулирует рост и микроциркуляцию кожи головы — Bazaar
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то кофе считали почти опасным напитком: его называли "дьявольским" из-за бодрящего эффекта и чуждого Европе происхождения. В Италии XVI века обсуждался даже запрет кофе, но всё изменилось после решения папы Климента VIII, который попробовал напиток и символически "освятил" его, сняв религиозные опасения. С этого момента кофе стал частью итальянской культуры, а спустя века вышел далеко за пределы чашки, об этом сообщает Bazaar.

Чашка кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе

От напитка к косметическому ингредиенту

Сегодня кофеин уверенно чувствует себя в индустрии красоты. Его добавляют в кремы, сыворотки, маски и особенно активно — в средства по уходу за волосами и кожей головы. Причина проста: интерес к здоровью скальпа и силе волос растёт, а кофеин оказался одним из немногих компонентов с научно подтверждённым действием. Этот сдвиг хорошо укладывается в более широкий тренд на уход за кожей головы, где акцент смещается с длины волос на состояние корней.

По данным Consumer Goods и Retail, сегмент средств для волос с кофеином будет активно развиваться и к 2031 году может прибавить около 2,5 млрд долларов. Среднегодовой темп роста оценивается в 9,5%, что говорит о долгосрочном интересе потребителей к таким продуктам.

Почему кофеин важен для волос

Кофеин работает не только как стимулятор в напитках. При местном применении он оказывает комплексное воздействие на кожу головы и волосяные фолликулы. Исследования показывают, что вещество усиливает микроциркуляцию, улучшая приток крови, кислорода и питательных веществ к корням волос. Это особенно важно при сезонном выпадении и истончении, когда кожа головы первой реагирует на стресс и холод.

Кроме того, кофеин действует как антиоксидант. Он помогает защищать волосы от ультрафиолетового излучения и процессов фотостарения, которые ослабляют структуру волоса. Ещё один значимый эффект — поддержка фазы анагена, то есть активного роста, что позволяет волосам дольше оставаться в жизненном цикле.

Тренды и формулы нового поколения

Рост рынка связан не только с популярностью кофеина как такового, но и с развитием формул. Современные шампуни, кондиционеры и сыворотки всё чаще выпускаются без сульфатов, проходят дерматологическое тестирование и дополняются ботаническими экстрактами, пептидными комплексами и технологиями микроинкапсуляции. Такой подход позволяет активным компонентам работать точнее и дольше, что особенно актуально зимой, когда волосы страдают от сухого воздуха и перепадов температур. В этом контексте внимание к зимнему уходу за волосами становится ключевым фактором эффективности любых средств.

Как правильно использовать кофеин в уходе за волосами

Для заметного эффекта кофеин должен попадать именно на кожу головы. Наиболее эффективными считаются шампуни, сыворотки и масла с направленным действием. Их рекомендуют использовать регулярно — три-четыре раза в неделю, чтобы избежать раздражения и сохранить баланс кожи.

Распространённое мнение о том, что употребление кофе может заменить косметику, не подтверждается практикой. Местное применение остаётся более результативным, поскольку активное вещество действует напрямую на фолликулы, минуя общий метаболизм организма.

Сравнение: кофеин в напитках и в косметике

Кофе как напиток бодрит и улучшает концентрацию, но его влияние на волосы опосредованное. Косметические средства с кофеином работают локально, что делает их более предсказуемыми и эффективными для кожи головы. В отличие от питьевого кофе, такие продукты не перегружают нервную систему и подходят для регулярного применения.

Советы по выбору средств с кофеином

  1. Обращайте внимание на состав: кофеин должен быть указан среди активных ингредиентов.

  2. Выбирайте продукты без сульфатов, особенно при чувствительной коже головы.

  3. Для усиления эффекта комбинируйте шампунь и сыворотку из одной линейки.

  4. Оценивайте реакцию кожи в течение первых недель применения.

Популярные вопросы о косметике с кофеином

Как выбрать средство с кофеином для волос?
Ориентируйтесь на тип кожи головы, концентрацию активных компонентов и наличие дополнительных ухаживающих ингредиентов.

Что лучше — кофеин или растительные экстракты?
Эти компоненты часто работают эффективнее в комплексе, усиливая действие друг друга.

Можно ли использовать такие средства зимой?
Да, особенно в холодный сезон, когда кожа головы страдает от перепадов температур и сухого воздуха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Садоводство, цветоводство
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Кофеин в уходе за волосами стимулирует рост и микроциркуляцию кожи головы — Bazaar
Подделки семян гибридов F1 чаще встречаются у томатов и огурцов
Исследование 850 скелетов показало влияние климата на строение хищников — Earth
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Преждевременные заявления об успехах СВО на руку противнику — военный эксперт Живов
Запуск фейерверков детьми полностью запрещён в России — МЧС
Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак
Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов
Холодный салат с лингвини и креветками охлаждают сразу после варки — Allrecipes
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.