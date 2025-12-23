Столица больше не диктует стиль: российская мода ушла в регионы и вернулась другой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Личное чувство стиля всё реже формируется через подражание столице, а региональная мода в России постепенно выходит из тени. Локальные бренды и дизайнеры всё увереннее формируют собственный визуальный язык, опираясь на среду, климат и образ жизни, а не на универсальные тренды. Эти изменения становятся заметны не только профессионалам индустрии, но и широкой аудитории. О трансформации моды, роли искусства и стилевых ориентирах разных поколений рассказал телеведущий и преподаватель Центра индустрии моды при МГУ Алексей Сухарев.

Девушка в молочной шубе
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушка в молочной шубе

Искусство как инструмент формирования вкуса

Алексей Сухарев последовательно настаивает на том, что без искусства невозможно развить насмотренность. По его мнению, именно музеи и выставки учат видеть форму, цвет и пропорции — те элементы, которые напрямую влияют на восприятие стиля. Искусство позволяет выйти за рамки модных приёмов и начать мыслить визуально шире.

В числе ключевых культурных пространств он называет Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, а также Пушкинский музей и Третьяковскую галерею в Москве, включая корпуса современного искусства. Эти площадки дают возможность увидеть эволюцию художественного языка — от классики до эксперимента, что напрямую отражается на умении работать с образами.

Отдельное значение Сухарев придаёт современному искусству и галереям нового формата. По его словам, регулярное соприкосновение с актуальными художественными практиками развивает вкус органично — через наблюдение, эмоции и личный опыт, без навязанных правил.

Региональная мода и отказ от копирования

За последние годы региональная мода, по наблюдениям эксперта, заметно изменилась. Дизайнеры всё реже стремятся повторять столичные решения и всё чаще выстраивают собственный стиль, опираясь на локальный контекст. Климат, ритм жизни и особенности среды становятся не ограничением, а источником идей.

Сухарев отмечает рост качества региональных брендов: улучшилась посадка, стало больше внимания к материалам и деталям, появились специалисты и устойчивые производства. Вместе с этим выросла и визуальная смелость — эксперименты стали осмысленными, а не подражательными.

Местные дизайнеры, по его словам, играют ключевую роль в формировании модной среды городов. Через показы, витрины и коллаборации они задают визуальный тон и влияют на то, как жители воспринимают стиль в повседневной жизни.

Поколение зумеров и новая логика стиля

Работая со студентами, Алексей Сухарев внимательно следит за тем, как молодое поколение взаимодействует с модой. Он описывает стиль зумеров как свободный и личный, лишённый страха эксперимента и жёстких рамок. Для них тренд — это инструмент, а не инструкция.

"Для них не существует "правильно/неправильно” — существует только "моё/не моё”", — говорит преподаватель Алексей Сухарев.

Эта установка проявляется в смелых сочетаниях, интересе к винтажу, комфорту и осознанному потреблению.

Искренность и готовность к изменениям он считает одной из главных ценностей поколения. Такой подход делает стиль живым и подвижным, отражающим внутреннее состояние, а не выученный набор модных решений.

Гармония образа и повседневная практика

Говоря о праздничных и ежедневных образах, Сухарев подчёркивает: в центре внимания сегодня не конкретные вещи, а внутреннее ощущение гармонии. Для Нового года он выделяет деликатный блеск, глубокие цвета и одну выразительную деталь, которая собирает образ целиком.

При этом элементы праздничного гардероба легко адаптируются для повседневной жизни. Металлик, бархат или акцентные украшения могут работать и вне особых случаев, если сочетать их с базовой одеждой и убрать избыточную театральность.

В основе стильного образа, по его словам, остаются три принципа: честное понимание себя, один акцент и качественная посадка вещей. Следование этим ориентирам позволяет выстроить стиль без перегруза и лишних усилий, об этом сообщает tmn.aif.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
