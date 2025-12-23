Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 секунд в день меняют взгляд сильнее макияжа: простой ритуал против усталости лица

Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Кожа вокруг глаз стареет быстрее других зон лица, и этому есть вполне объяснимые причины. Именно здесь первыми появляются морщины, отёки и следы усталости. Правильный уход способен заметно замедлить эти процессы и улучшить внешний вид, об этом сообщает Vita.

Девушка с густыми ресницами
Почему зона вокруг глаз стареет быстрее

В области глаз задействовано около 22 мышц, которые могут сокращаться до 10 тысяч раз в сутки. При этом кожа здесь тоньше, суше и нежнее, чем на остальных участках лица, а жировая прослойка практически отсутствует. Верхние веки со временем теряют упругость, но особенно уязвима зона под глазами — именно здесь возрастные изменения становятся заметны раньше всего. Постоянная мимика, недосып и обезвоживание только усиливают эффект, а тёмные круги и припухлости формируют ощущение хронической усталости, даже если человек выспался.

Специальные кремы — основа ухода

Эксперты по уходу за кожей подчёркивают: обычный крем для лица не подходит для области вокруг глаз. Для этой зоны нужны лёгкие формулы — гель-кремы или флюиды, разработанные специально для век. Слишком плотные текстуры могут спровоцировать отёки. Средство должно легко впитываться и обеспечивать глубокое увлажнение эпидермиса, поддерживая эластичность кожи и её защитный барьер.
Наносить крем рекомендуется подушечкой безымянного пальца — он оказывает минимальное давление. Движения должны быть лёгкими, направленными от внутреннего уголка глаза к внешнему, чтобы снизить риск растяжения кожи и помочь уменьшить припухлость, особенно в зоне, где чаще всего появляются тёмные круги под глазами.

Маски для век: регулярный уход с эффектом

Еженедельное использование масок для глаз помогает "запечатать" активные компоненты в коже. Лучше выбирать eye masks с антиоксидантами и детокс-компонентами: они увлажняют, освежают и успокаивают кожу. Такой уход особенно полезен после напряжённой недели, перелётов или недостатка сна, когда взгляд теряет чёткость, а кожа выглядит уставшей.

Техника лифтинга от Джоанны Чех

Известный косметолог Джоанна Чех уверена, что результат от ухода за зоной вокруг глаз на 70% зависит от правильно подобранного средства и на 30% — от техники нанесения.

"Проработайте крем для глаз по всей области вокруг глаз кончиками пальцев, чтобы помочь формуле проникнуть глубже и работать как филлер для глаз", — советует эстетист Джоанна Чех в интервью Net-a-Porter.

Для мини-лифтинга верхних век она рекомендует простую технику:

"Начните с основания дуги брови и мягко, но уверенно "пощипывайте” кожу в течение 20 секунд. Затем повторите движение вдоль всей брови, двигаясь к вискам. После этого слегка "пощипывайте” и аккуратно тяните брови наружу и вверх. Повторяйте три раза в день — результат не заставит себя ждать", — отмечает специалист.

Сравнение: крем для глаз и маска для век

Крем для глаз подходит для ежедневного использования, поддерживает уровень увлажнения и защищает кожу от преждевременного старения. Маски для век действуют интенсивнее и дают быстрый визуальный эффект, особенно при отёках и тусклом цвете кожи. Оптимальный вариант — сочетать оба средства в регулярном уходе.

Плюсы и минусы ухода за зоной вокруг глаз

Правильно подобранный уход помогает сохранить свежий и отдохнувший вид. Он снижает выраженность морщин и отёков, улучшает текстуру кожи и повышает её упругость.

  • Плюсы: целенаправленный уход, быстрое визуальное улучшение, профилактика возрастных изменений.
  • Минусы: необходимость регулярности и использования специальных средств, а не универсальных кремов.

Советы по уходу за кожей вокруг глаз шаг за шагом

  1. Используйте отдельный крем или гель для век утром и вечером.

  2. Наносите средство безымянным пальцем лёгкими движениями.

  3. Делайте маски для глаз минимум раз в неделю.

  4. Подключайте криотерапию при отёках и следах усталости.

  5. Регулярно выполняйте простые массажные техники.

Популярные вопросы о уходе за кожей вокруг глаз

Как выбрать крем для глаз?

Обращайте внимание на лёгкую текстуру, наличие увлажняющих компонентов и отсутствие агрессивных отдушек.

Сколько стоит качественный уход за зоной вокруг глаз?

Цена зависит от бренда и состава, но эффективные средства есть как в масс-маркете, так и в премиум-сегменте.

Что лучше — крем или маска для век?

Крем необходим для ежедневного ухода, а маска дополняет его и усиливает эффект.

