Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина
Учёные PNAS связали присутствие боратов с запуском мира РНК
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава

Макияж с красными румянами пугает только в тюбике — на коже происходит совсем другое

Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Жидкие румяна за последние годы перестали быть нишевым продуктом для визажистов и уверенно вошли в повседневную косметичку. Они дают коже свежесть и живое сияние, которое сложно повторить с помощью сухих текстур. Такой макияж выглядит не "нарисованным", а естественным и ухоженным.
Новый тренд в этой категории — красные жидкие румяна, которые изначально могут пугать своей насыщенностью, но при грамотном нанесении раскрываются совершенно иначе. Они не утяжеляют образ, не делают его агрессивным и подходят для разных типов внешности, если соблюдать баланс, об этом сообщает Bovary.

Девушка у зеркала
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Девушка у зеркала

Почему красные жидкие румяна стали трендом

Еще недавно красные оттенки в румянах считались сложными и "опасными". Их избегали из-за страха переборщить с цветом и получить эффект раздраженной кожи. Однако современные формулы изменили правила игры. Жидкие и кремовые текстуры позволяют буквально "вплавлять" цвет в кожу, создавая впечатление естественного румянца после прогулки или легкой физической активности.

Особенно это заметно в макияже с акцентом на естественность. Красные румяна не лежат плотным пятном, а мягко растушевываются, подстраиваясь под тон кожи и общий образ. В результате лицо выглядит более живым, объемным и свежим, даже если остальной макияж минимален — похожий эффект используют и в приёмах, где один продукт заменяет сразу несколько средств.

"Кремовые и жидкие румяна стали незаменимыми, потому что они придают сияние, которое будто исходит из самой кожи, а не "сидит" на ней", — объясняет визажист Синтия Ди Мео.

Кому подходят красные оттенки

Вопреки распространенному мнению, красные румяна не имеют возрастных или цветотипных ограничений. Они могут одинаково хорошо смотреться и на светлой, и на смуглой коже, если правильно подобрать подтон. Холодные красные оттенки с розовым подтоном освежают фарфоровую кожу, а более теплые, с коралловыми или терракотовыми нотами, гармонируют с оливковым и загорелым тоном лица.

Важно учитывать и общий стиль макияжа. Красные жидкие румяна особенно органично вписываются в образы, где ценится мягкое сияние кожи и ощущение "живого" лица, как это часто бывает в праздничных образах с акцентом на естественность.

Как правильно наносить красные жидкие румяна

Одно из главных преимуществ жидких румян — простота в использовании. Здесь нет строгих правил, и многое зависит от личных привычек и желаемого эффекта. Наносить продукт можно пальцами, кистью или спонжем, ориентируясь на текстуру и плотность формулы.

Чаще всего визажисты советуют начинать с минимального количества продукта. Небольшая капля на "яблочки" щек — оптимальный старт. После этого цвет аккуратно растушевывается по направлению к вискам, создавая лифтинг-эффект и визуально вытягивая лицо. Такой прием особенно хорошо работает в дневном макияже.

Если оттенок кажется слишком ярким, ситуацию легко исправить. Кисть с остатками тонального крема или капля консилера помогут смягчить цвет и вернуть баланс. Жидкие румяна хорошо наслаиваются и так же легко "снимаются", что делает их удобными даже для тех, кто только начинает экспериментировать с цветом.

Плюсы и минусы красных жидких румян

Красные жидкие румяна имеют ряд очевидных преимуществ. Они освежают лицо, добавляют объем и делают макияж более современным. Кроме того, такие продукты легко растушевываются и подходят для разного возраста.

К возможным минусам можно отнести необходимость аккуратного нанесения. Яркий пигмент требует дозированного подхода, особенно при первом использовании. Также некоторые формулы могут быстрее "схватываться", поэтому важно работать с ними без промедления.

Советы по выбору и использованию

  1. Начинайте с минимального количества продукта и постепенно усиливайте цвет.

  2. Выбирайте оттенок с учетом подтона кожи, а не ориентируйтесь только на цвет во флаконе.

  3. Используйте румяна в сочетании с легким тоном или сывороткой, чтобы сохранить естественность.

  4. Для дневного макияжа растушевывайте цвет максимально мягко, избегая четких границ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.