В Японии так ухаживали за волосами веками — сегодня этот способ возвращается без рекламы и брендов

Ферментированная рисовая вода уменьшает трение волос и повышает их эластичность

Ю-су-ру — это не просто очередной бьюти-тренд из соцсетей, а техника ухода за волосами с многовековой историей. Она основана на использовании ферментированной рисовой воды, которая придаёт волосам гладкость, блеск и визуальную плотность. Метод снова оказался в центре внимания благодаря интересу к натуральной косметике и домашнему уходу, об этом сообщает Infobae.

Фото: www.pexels.com by Antoni Shkraba Studio is licensed under Бесплатное использование Девушка с полотенцем на голове

Что такое Ю-су-ру и почему о нём снова говорят

Ю-су-ру представляет собой уходовую процедуру для волос с применением воды, полученной после замачивания и ферментации риса. В японской традиции эта жидкость использовалась как финальное ополаскивание после мытья головы. Считалось, что регулярное применение помогает сохранить длину, уменьшить ломкость и сделать волосы более послушными.

Интерес к технике возродился на фоне растущего спроса на минималистичный уход и средства без агрессивных компонентов. Всё больше людей обращают внимание на натуральные масла для волос и простые рецепты, которые легко повторить дома без сложных формул и силиконов.

Исторические корни японской практики

Происхождение Ю-су-ру относят к периоду Хэйан в Японии. Именно тогда придворные дамы уделяли особое внимание состоянию волос, которые считались признаком статуса и красоты. Для ухода использовалась вода, оставшаяся после замачивания риса — основного продукта японской кухни.

Практика передавалась из поколения в поколение и сохранилась в культуре не только Японии, но и других стран Азии. Со временем она вышла за пределы региона и стала восприниматься как универсальный натуральный метод, который легко вписывается в современный ритм ухода.

Почему рисовая вода работает

Эффект Ю-су-ру объясняется составом рисовой воды. В ней содержатся крахмал, инозитол и витамины группы B. Эти вещества смягчают поверхность волоса, уменьшают трение между прядями и делают полотно более гладким и блестящим.

Дополнительную роль играет ферментация. В процессе выдержки активные компоненты становятся более доступными, а воздействие на волосы — мягче. Это особенно актуально в периоды, когда локоны испытывают стресс из-за холода, сухого воздуха и частого ношения головных уборов, что подробно разбирается в материалах о зимнем уходе за волосами.

Мнение специалистов и данные исследований

Косметические исследования, на которые ссылаются профильные издания, указывают на снижение поверхностного трения между волосами после применения рисовой воды. Это означает, что пряди меньше повреждаются при расчёсывании и укладке, а риск ломкости заметно снижается.

"Рисовая вода действует как кондиционер, поскольку предотвращает трение и разрыв волосяных волокон, тем самым помогая поддерживать целостность волос", — отмечают специалисты клиники Кливленда.

При этом эксперты подчёркивают, что утверждения об ускорении роста волос остаются неподтверждёнными: на сегодняшний день нет научных данных, которые бы напрямую связывали Ю-су-ру с изменением скорости роста.

Как приготовить Ю-су-ру в домашних условиях

Для приготовления средства не требуется редких ингредиентов или специальных приборов. Процедура подходит для домашнего ухода и легко встраивается в привычную бьюти-рутину.

Советы по приготовлению и применению Ю-су-ру

Возьмите половину стакана сырого риса и тщательно промойте его. Залейте рис чистой водой и оставьте на 30 минут для быстрого варианта или до двух часов для более глубокой ферментации. Процедите жидкость через сито или дуршлаг. Нанесите рисовую воду на чистые влажные волосы после мытья шампунем. Оставьте на несколько минут и при необходимости смойте прохладной водой.

Оптимальной считается частота применения один-два раза в неделю. Это позволяет получить эффект без перегрузки структуры волос.

Кому подходит и когда стоит быть осторожнее

Несмотря на натуральность, Ю-су-ру подходит не всем. Людям с очень сухими или непористыми волосами стоит соблюдать осторожность: избыток крахмала и белков может сделать пряди жёсткими и менее эластичными.

Также важно учитывать индивидуальную реакцию кожи головы. При появлении ощущения стянутости или дискомфорта частоту применения лучше сократить или временно отказаться от процедуры.

Сравнение Ю-су-ру и классических средств для ухода за волосами

В отличие от промышленных кондиционеров, Ю-су-ру не создаёт плотную плёнку на поверхности волос. Он работает за счёт сглаживания кутикулы и уменьшения трения. Салонные процедуры дают более быстрый и выраженный эффект, но требуют регулярных затрат. Ю-су-ру выигрывает за счёт доступности и постепенного, накопительного результата.

Плюсы и минусы использования рисовой воды

Метод имеет как преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать перед регулярным применением.

К плюсам относятся:

натуральный и понятный состав;

минимальные финансовые затраты;

улучшение внешнего вида и блеска волос.

Среди минусов отмечают:

риск жёсткости при частом использовании;

отсутствие доказанного влияния на рост волос;

необходимость подбора частоты под тип волос.

Популярные вопросы о Ю-су-ру

Как выбрать подходящий вариант ферментации?

Для тонких и окрашенных волос лучше подойдёт короткое замачивание до 30 минут. Более плотные волосы часто лучше реагируют на длительную ферментацию.

Сколько стоит такой уход?

Ю-су-ру практически не требует затрат: используется обычный рис и вода, поэтому метод считается одним из самых бюджетных.

Что лучше: Ю-су-ру или покупной кондиционер?

Выбор зависит от цели. Для быстрого визуального эффекта удобнее кондиционер. Для спокойного натурального ухода Ю-су-ру может стать альтернативой.