Мода, которая исчезает в мусорном пакете: решение для тех, кто устал от лишних вещей

Массовый выпуск одежды снизил её качество и срок носки — стилист Ярмольник

Постоянная смена коллекций и соблазн покупать дешёвую одежду всё чаще воспринимаются не как удобство, а как системная проблема. За внешней доступностью скрываются перепроизводство, отходы и утрата смысла самого потребления. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала дизайнер, художник-модельер и стилист Оксана Ярмольник.

Почему быстрая мода стала проблемой

По словам Оксаны Ярмольник, так называемая "быстрая мода" основана на массовом производстве и частом обновлении гардероба без реальной необходимости. Эта модель приводит к перепроизводству, падению качества одежды и накоплению огромного количества невостребованных вещей, которые в итоге оказываются на свалках или в окружающей среде.

Специалист отмечает, что магазины заполнены однотипными моделями, несмотря на разнообразие брендов. Используются схожие материалы, а логика постоянной смены ассортимента не подкреплена ни функциональной, ни эстетической потребностью.

"Поражаюсь и удивляюсь тому, куда вся нереализованная продукция уходит? Я недавно была в торговом центре, дикое количество магазинов с такой ширпотребной одеждой. У всех разные марки, а модели одинаковые", — отметила дизайнер.

Иллюзия экономии и потеря стиля

Ярмольник подчёркивает, что "быстрая мода" не даёт ожидаемого удовольствия от покупок и не помогает формировать индивидуальный стиль. Напротив, она приучает к трате денег на вещи, которые быстро теряют внешний вид и ценность.

По её мнению, экономия в таком подходе иллюзорна. Часто купленные вещи выбрасываются спустя короткое время, а само потребление превращается в механический процесс, лишённый эмоций и осознанного выбора.

"Это развращает людей. Экономии в этом никакой нет, потому что всё это выбрасывается. Я не понимаю, для чего нужно так часто менять вещи, это не приносит удовольствия", — сказала Оксана Ярмольник.

Базовый гардероб как альтернатива

В качестве альтернативы дизайнер предлагает отказаться от бесконечных покупок в пользу базового гардероба. По её словам, даже из 15-20 вещей можно создавать десятки разнообразных образов, комбинируя элементы между собой.

Такой подход позволяет выглядеть по-разному каждый день, не перегружая шкаф и не поддерживая перепроизводство. Ярмольник подчёркивает, что для этого не нужны сотни пар обуви или верхней одежды — достаточно продуманной коллекции и чувства стиля.

Экологические последствия потребления

Отдельное внимание модельер уделяет экологическому ущербу. Поддерживая "быструю моду", люди косвенно способствуют загрязнению планеты, росту мусорных полигонов и появлению отходов в океанах.

По словам Ярмольник, выгоду от этой системы получают лишь производители дешёвой одежды, тогда как общество сталкивается с долгосрочными последствиями неразумного потребления. Она выражает надежду, что со временем масштабы проблемы станут очевидны для всех.