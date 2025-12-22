Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов
Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Взятие Вильчи подтвердило изменение динамики СВО — политолог Колчин
В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев

Зима переписала правила моды: в город выходят в обуви, которую раньше прятали дома

Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Моя семья » Красота и стиль

Зимняя обувь всё чаще выходит за пределы утилитарного гардероба и становится частью повседневного городского образа. В этом сезоне внимание модной аудитории привлекли замшевые мюли на меху — обувь, которую ещё недавно воспринимали как домашнюю.

Девушка в коротких уггах и пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких уггах и пальто

Почему мюли стали зимним трендом

Популярность замшевых мюлей на меху объясняется сочетанием простоты формы и ощущения уюта. Модели вроде The Row Hudson Mules и Ugg Elea выполнены из мягкой замши, имеют округлый нос и плотную меховую подкладку, что делает их подходящими для холодного времени года. Такая обувь визуально остаётся минималистичной, но при этом отвечает запросу на комфорт.

Именно универсальность вывела мюли за рамки домашней одежды. Их всё чаще включают в городские аутфиты, сочетая с базовыми и спортивными вещами. За счёт лаконичного дизайна мюли легко вписываются в разные стилистические сценарии, не перегружая образ деталями.

Пример Хейли Бибер и уличная мода

Одним из наглядных примеров стало появление Хейли Бибер в замшевых мюлях The Row на улице. Она дополнила обувь свободными серыми спортивными брюками, длинным чёрным двубортным пальто и объёмной кожаной сумкой на плечо. Образ завершили круглые солнцезащитные очки, добавившие графичности.

Такой подход демонстрирует, как домашняя по настроению обувь может выглядеть уместно в городской среде. Ключевую роль здесь играют верхняя одежда и аксессуары, которые смещают акцент с комфорта на собранность и визуальный баланс.

Альтернатива люксу и ценовой диапазон

Для тех, кто не рассматривает покупку люксовой пары, существует более доступная альтернатива. Мюли Ugg Elea сохраняют основные характеристики — замшу, меховую подкладку и универсальный дизайн, но стоят значительно дешевле. Стоимость The Row Hudson Suede Slide Mules составляет около 80 000 рублей, тогда как Ugg Elea Waterproof Suede Slippers оцениваются примерно в 10 000 рублей.

Обе модели подходят для повседневной носки и легко адаптируются под стиль casual. Разница в цене не отменяет схожести визуального эффекта, особенно при грамотном подборе одежды и аксессуаров.

С чем сочетать мюли зимой

Стилизация мюлей строится вокруг расслабленных силуэтов и базовых вещей. Их сочетают с объёмными пальто, свитшотами, трикотажными комплектами и прямыми джинсами. Важную роль играют лаконичные аксессуары — кожаные сумки, минималистичные украшения и очки, которые делают образ более собранным.

Такой гардеробный приём позволяет сохранить комфорт, не жертвуя актуальностью. Мюли на меху становятся частью универсального набора для города, подходящего как для прогулок, так и для неформальных встреч, об этом сообщает Петербург2.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Российская сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на рынок Бразилии под брендом Vantajosо
В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.