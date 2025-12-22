Зима переписала правила моды: в город выходят в обуви, которую раньше прятали дома

Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов

Зимняя обувь всё чаще выходит за пределы утилитарного гардероба и становится частью повседневного городского образа. В этом сезоне внимание модной аудитории привлекли замшевые мюли на меху — обувь, которую ещё недавно воспринимали как домашнюю.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в коротких уггах и пальто

Почему мюли стали зимним трендом

Популярность замшевых мюлей на меху объясняется сочетанием простоты формы и ощущения уюта. Модели вроде The Row Hudson Mules и Ugg Elea выполнены из мягкой замши, имеют округлый нос и плотную меховую подкладку, что делает их подходящими для холодного времени года. Такая обувь визуально остаётся минималистичной, но при этом отвечает запросу на комфорт.

Именно универсальность вывела мюли за рамки домашней одежды. Их всё чаще включают в городские аутфиты, сочетая с базовыми и спортивными вещами. За счёт лаконичного дизайна мюли легко вписываются в разные стилистические сценарии, не перегружая образ деталями.

Пример Хейли Бибер и уличная мода

Одним из наглядных примеров стало появление Хейли Бибер в замшевых мюлях The Row на улице. Она дополнила обувь свободными серыми спортивными брюками, длинным чёрным двубортным пальто и объёмной кожаной сумкой на плечо. Образ завершили круглые солнцезащитные очки, добавившие графичности.

Такой подход демонстрирует, как домашняя по настроению обувь может выглядеть уместно в городской среде. Ключевую роль здесь играют верхняя одежда и аксессуары, которые смещают акцент с комфорта на собранность и визуальный баланс.

Альтернатива люксу и ценовой диапазон

Для тех, кто не рассматривает покупку люксовой пары, существует более доступная альтернатива. Мюли Ugg Elea сохраняют основные характеристики — замшу, меховую подкладку и универсальный дизайн, но стоят значительно дешевле. Стоимость The Row Hudson Suede Slide Mules составляет около 80 000 рублей, тогда как Ugg Elea Waterproof Suede Slippers оцениваются примерно в 10 000 рублей.

Обе модели подходят для повседневной носки и легко адаптируются под стиль casual. Разница в цене не отменяет схожести визуального эффекта, особенно при грамотном подборе одежды и аксессуаров.

С чем сочетать мюли зимой

Стилизация мюлей строится вокруг расслабленных силуэтов и базовых вещей. Их сочетают с объёмными пальто, свитшотами, трикотажными комплектами и прямыми джинсами. Важную роль играют лаконичные аксессуары — кожаные сумки, минималистичные украшения и очки, которые делают образ более собранным.

Такой гардеробный приём позволяет сохранить комфорт, не жертвуя актуальностью. Мюли на меху становятся частью универсального набора для города, подходящего как для прогулок, так и для неформальных встреч, об этом сообщает Петербург2.