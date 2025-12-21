Три часа в кресле — и всё зря: привычки, из-за которых окрашивание не живёт и месяца

Шампуни и внешние факторы влияют на стойкость окрашивания волос — стилист Ривера

Посещение салона красоты для многих становится испытанием временем и бюджетом, но почти всегда — ожиданием заметного результата. Кто-то воспринимает поход к парикмахеру как удовольствие и способ перезагрузки, а кто-то — как обязательную процедуру, которую откладывают до последнего. При этом всех объединяет одно: хочется, чтобы эффект от окрашивания или мелирования радовал как можно дольше. Особенно это актуально, если речь идёт о сложных техниках и профессиональной работе.

Фото: pixabay.com by jackmac34 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Волосы

Сохранить оттенок после салона — задача не менее важная, чем само окрашивание. Волосы ежедневно сталкиваются с солнцем, водой, косметикой и укладками, и всё это напрямую влияет на стойкость цвета. Стилисты уверены: при правильном уходе результат можно продлить на недели и даже месяцы без потери качества, об этом сообщает Southern Living.

Почему цвет волос теряет яркость

Даже самое качественное окрашивание со временем меняется. Это естественный процесс, но некоторые факторы ускоряют его в разы. Понимание причин помогает выстроить грамотный уход и избежать типичных ошибок.

Одним из главных врагов окрашенных волос остаётся солнце. Ультрафиолет разрушает пигмент и делает оттенок тусклым, особенно если речь идёт о мелировании или светлых прядях.

"Солнце обесцвечивает волосы, поэтому я рекомендую прикрывать их шапочкой, шарфом или шляпой, когда вы надолго выходите на улицу", — говорит основательница сети салонов Phenix Джина Ривера.

Не менее агрессивно действует и вода. Хлорированная вода в бассейнах и солёная морская среда вымывают пигмент и сушат волосы, из-за чего цвет теряет глубину и блеск. Особенно заметно это на светлых оттенках и при уходе за блондированными волосами, которые чувствительнее реагируют на внешние факторы.

"Перед тем как пойти в бассейн или на пляж, я рекомендую нанести на волосы кондиционер. Это создаст барьер для хлора и соленой воды, которые могут потускнить ваш цвет", — отмечает Джина Ривера.

Средства, которые действительно работают

Правильно подобранная косметика для волос — основа ухода после окрашивания. Универсальные шампуни из масс-маркета редко учитывают потребности окрашенных прядей, особенно если используются ежедневно.

По словам стилистов, предпочтение стоит отдавать профессиональным средствам без сульфатов. Они мягко очищают кожу головы, не вымывая пигмент и не нарушая естественный баланс волос.

"Крайне важно использовать профессиональные шампунь и кондиционер без сульфатов", — подчеркивает Джина Ривера.

Такие продукты особенно важны в холодное время года, когда волосы дополнительно страдают от сухого воздуха и перепадов температур. В этот период привычки зимнего ухода за волосами напрямую влияют на то, насколько долго сохранится цвет и блеск.

Зачем нужен фиолетовый шампунь

Цветные шампуни часто вызывают скепсис, особенно у тех, кто не сталкивался с ними раньше. Однако для блондированных и мелированных волос они играют ключевую роль.

Фиолетовые и синие формулы нейтрализуют нежелательный жёлтый и медный подтон, который со временем проявляется даже при качественном окрашивании.

"Фиолетовые шампуни подходят блондинкам, так как помогают предотвратить появление медного оттенка", — говорит Джина Ривера.

Эксперт также советует использовать профессиональные линейки для защиты цвета, такие как Color Extend Magnetics от Redken. Подобные средства поддерживают насыщенность оттенка и одновременно укрепляют структуру волос между визитами в салон.

Здоровая база — половина успеха

Состояние волос до окрашивания напрямую влияет на то, как долго продержится цвет. Повреждённые и пересушенные пряди хуже удерживают пигмент, а результат может выглядеть неравномерно.

"Чем здоровее ваши волосы до окрашивания, тем лучше будет результат", — отмечает Джина Ривера.

За несколько дней до визита в салон стилисты рекомендуют провести глубокое очищение с помощью профессионального шампуня, а затем использовать интенсивный кондиционер или маску. Это удаляет остатки стайлинга, силиконов и загрязнений, создавая чистую и ровную основу для краски.

Советы по уходу за окрашенными волосами шаг за шагом

Используйте шампунь и кондиционер без сульфатов для регулярного мытья. Защищайте волосы от солнца головными уборами или средствами с UV-фильтрами. Перед бассейном или морем наносите кондиционер как защитный слой. Включайте фиолетовый шампунь 1-2 раза в неделю при светлых оттенках. Поддерживайте баланс увлажнения с помощью масок и несмываемого ухода.