Миска воды против дорогих баночек: странный утренний ритуал даёт фору косметике

Моя семья » Красота и стиль

С течением времени лицо всё чаще становится зеркалом образа жизни: недосып, стресс, солёная еда или бокал вина накануне быстро отражаются на коже. Отёки, покраснение и ощущение "тяжёлых" глаз по утрам знакомы многим и не всегда исчезают после умывания и чашки кофе. Иногда кажется, что на то, чтобы выглядеть бодро, уходит слишком много времени и усилий, об этом сообщает Southern Living.

Женщина вытирает лицо полотенцем
Когда лицо выдаёт усталость раньше нас самих

Отёчность и воспаление — естественная реакция организма, но в повседневной жизни они редко воспринимаются спокойно. Утреннее отражение в зеркале может испортить настроение ещё до выхода из дома, особенно если впереди работа, встреча или макияж. Косметические средства, сыворотки, кремы и патчи часто помогают, но эффект бывает не мгновенным, а иногда и вовсе не таким заметным, как хотелось бы.

Интересно, что задолго до появления современных бьюти-процедур женщины находили простые способы справляться с подобными проблемами. Один из таких методов передавался из поколения в поколение, особенно на юге США, где ценили практичность и доступность домашних ритуалов ухода за собой.

"Разбуди своё лицо": бабушкин способ, который пережил тренды

Совет оказался неожиданно простым и не требующим никаких покупок. Суть метода — буквально "разбудить лицо", окунув его в ледяную воду. Идея звучит не слишком заманчиво, но именно в этом контрасте и кроется эффект. Короткое погружение лица в холодную воду занимает около 30 секунд, но за это время кожа заметно реагирует.

Регулярное выполнение такого ритуала по утрам в течение недели даёт ощутимый результат, особенно в дни, когда отёчность выражена сильнее обычного. Лицо выглядит более собранным, взгляд — открытым, а общее ощущение бодрости появляется быстрее, чем после стандартного ухода с несколькими средствами.

Этот способ особенно выручает в те дни, когда макияж нужно наносить рано или предстоит важное событие. Кожа кажется более "подтянутой", а макияж ложится ровнее. Даже после бессонной ночи или лёгкого обезвоживания холодная вода действует как мгновенный перезапуск.

Почему холод работает: простое объяснение эффекта

Основная причина утренней отёчности и покраснения — воспалительные процессы и застой жидкости. Холодная вода помогает быстро сузить кровеносные сосуды, что уменьшает приток жидкости к тканям. В результате отёки спадают, кожа становится менее красной, а черты лица — более чёткими.

Кроме того, временное сужение сосудов визуально уменьшает поры, благодаря чему поверхность кожи выглядит более гладкой, а жирный блеск может проявляться менее активно в течение дня. Когда сосуды постепенно расширяются обратно, кожа приобретает естественный румянец и здоровое сияние — именно поэтому ледяные умывания часто ассоциируются с эффектом "глоу".

Косметолог и эксперт по уходу за кожей Рене Руло советует усиливать эффект, добавляя в ледяную воду гамамелис.

"Холодные температуры сужают капилляры и стимулируют отток жидкости, а гамамелис обладает природными противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить отёчность", — пишет косметолог Рене Руло.

Как сделать ледяное умывание дома

Домашний ритуал не требует сложной подготовки и легко вписывается в утренний распорядок. Достаточно глубокой миски, воды и льда. Важно, чтобы вода была действительно холодной, но при этом процедура оставалась комфортной и безопасной.

Лицо можно погружать полностью или делать это короткими подходами, если холод ощущается слишком резко. Даже несколько секунд дают эффект, а со временем организм привыкает к температуре.

После умывания холодной водой многие дополняют уход массажем с помощью гуаша для лица. Движения обычно направляют наружу и вниз, чтобы помочь оттоку лишней жидкости. Такой комплекс особенно популярен среди тех, кто использует сыворотки, кремы и другие средства ухода.

Сравнение: ледяная вода и популярные средства от отёков

Ледяное умывание часто сравнивают с патчами под глаза, охлаждающими масками и косметическими процедурами.

Патчи и маски удобны и дают локальный эффект, но требуют покупки и времени на использование. Ледяная вода доступна всегда и воздействует сразу на всё лицо.

Косметические процедуры в салоне могут быть более интенсивными, однако домашний холодный ритуал безопасен для регулярного применения и не требует затрат.

В отличие от кремов и сывороток, холод действует механически и физиологически, не перегружая кожу активными компонентами, что особенно заметно на фоне популярных лайфхаков от отёков, которые не всегда дают ожидаемый результат.

Плюсы и минусы умывания ледяной водой

Этот метод кажется универсальным, но у него есть свои особенности, которые стоит учитывать.

К очевидным преимуществам относятся:

  • быстрое уменьшение отёков и покраснения;
  • ощущение бодрости и свежести;
  • улучшение внешнего вида кожи без косметики;
  • отсутствие финансовых затрат.

Однако есть и нюансы:

  • холод может быть неприятен, особенно поначалу;
  • при чувствительной коже или куперозе требуется осторожность;
  • эффект временный и лучше работает как часть регулярного ухода.

Советы шаг за шагом: как встроить ритуал в утреннюю рутину

Чтобы ледяное умывание приносило пользу, важно соблюдать несколько простых рекомендаций.

  1. Используйте чистую воду и свежий лёд, желательно из фильтрованной воды.

  2. Не держите лицо в воде дольше 30 секунд, особенно в начале.

  3. После процедуры аккуратно промокните кожу полотенцем, не растирая её.

  4. Наносите сыворотки и кремы сразу после, пока кожа слегка охлаждена.

Популярные вопросы о ледяном умывании лица

Подходит ли этот способ для чувствительной кожи?

При повышенной чувствительности стоит начинать с коротких погружений и следить за реакцией кожи. Если появляется дискомфорт, лучше сократить время процедуры.

Как часто можно умываться ледяной водой?

Большинство людей используют метод ежедневно по утрам. При необходимости можно ограничиться несколькими разами в неделю.

Что лучше: лёд, роллер или патчи?

Эти способы можно комбинировать. Лёд работает быстро и на всё лицо, роллеры и патчи усиливают эффект и подходят для точечного ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
