Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полив орхидей тёплой водой снижает риск повреждения корней — Southern Living
На Камчатке зарплаты выросли на 38 тысяч за год
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
Взбитое песочное печенье приготовили без желтков — Lacucina Italiana

Гладкость больше не в моде: какие стрижки в 2026 году делают образ дороже без усилий

Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году стрижки отходят от жестких форм и идеальной гладкости, уступая место движению, естественной текстуре и легкости. На первый план выходят волосы, которые выглядят живыми, подвижными и не требуют сложного ежедневного ухода. Тренды ориентированы на индивидуальность и комфорт, а не на строгие правила, об этом сообщает Bovary.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Главное направление: движение и естественность

Ключевое слово для причесок 2026 года — движение. Именно оно определяет форму, объем и общее впечатление от стрижки. В центре внимания — текстурированные волосы с контролируемым, но не зафиксированным объемом, которые подчеркивают индивидуальные черты лица.

Все большее значение придается естественной структуре волос — волнистые, прямые или кудрявые локоны не маскируются, а наоборот, становятся основой формы. При этом актуальными остаются модные стрижки 2026, не требующие сложной укладки, что особенно важно для тех, кто не готов тратить много времени перед зеркалом.

Стрижки, которые уже задают тон

Новые формы уже активно появляются в салонах красоты, на подиумах и в социальных сетях. Это не единый стиль, а целый спектр решений — от смелых коротких вариантов до многослойных длинных стрижек. Общий знаменатель один: гибкость, адаптация под конкретного человека и простота в уходе.

Парикмахеры все чаще подчеркивают, что при выборе формы учитываются не только модные тенденции, но и тип волос, форма лица, образ жизни и даже график посещения салона.

Основные стрижки сезона 2026

Среди ключевых направлений выделяются несколько форм, которые можно адаптировать под разные длины и типы волос.

  • Шэгги остается фаворитом благодаря выраженным слоям и небрежной текстуре, создающей ощущение естественного движения.
  • Блант-боб возвращается в более строгом, четком исполнении, но при этом сохраняет легкость за счет текстуры.
  • Стрижки с закругленными краями формируют мягкий, сбалансированный объем и подходят для повседневных образов.
  • Челки разной длины — от ультракоротких до удлиненных — позволяют скорректировать пропорции лица.
  • Длинные волосы с многослойной структурой делают акцент на движении по длине.
  • Текстурированная пикси остается выбором для смелых и уверенных в себе.
  • Обновленный маллет приобретает современную эстетику и более мягкие переходы.

Каждая из этих стрижек легко адаптируется по длине, плотности слоев и форме окантовки, усиливая идею персонального стиля.

Индивидуальный подход и практичность

При работе с клиентами специалисты учитывают не только визуальный эффект, но и практические аспекты. Важную роль играют частота использования термоприборов, окрашивание, состояние волос и промежутки между визитами в салон. Такой подход позволяет получить результат, который остается актуальным и аккуратным без постоянной коррекции.

Именно поэтому в тренде остаются формы, которые выглядят хорошо даже без укладки — достаточно базовых средств для текстуры, таких как кремы, легкие спреи или сыворотки для волос.

Shaggy, боб и закругленные формы: что выделяется особенно

Shaggy — одна из самых характерных стрижек сезона. Она строится на активных слоях, неровных кончиках и объеме в верхней части головы, создавая эффект продуманной небрежности. Особенно выигрышно такая форма смотрится на волосах средней и короткой длины, с челкой или без нее, подчеркивая природную волну или завиток.

Для укладки обычно используют средства, которые не утяжеляют волосы и не создают жесткой фиксации. Это позволяет сохранить подвижность и живость формы в течение дня, а также поддерживать стойкий объём без утяжеления.

Советы по выбору стрижки шаг за шагом

  1. Определите свой тип волос и их естественную текстуру.

  2. Оцените форму лица и желаемый объем.

  3. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

  4. Учитывайте частоту окрашивания и использования фена или утюжка.

  5. Обсудите с мастером варианты адаптации трендовой стрижки под ваш образ жизни.

Популярные вопросы о стрижках 2026 года

Какая стрижка требует наименьшего ухода?
Короткие текстурированные формы и мягкие многослойные стрижки выглядят аккуратно даже без укладки.

Подойдут ли тренды 2026 года для тонких волос?
Да, слои и движение визуально добавляют объем и делают прическу более живой.

Что лучше выбрать — боб или шэгги?
Боб подойдет для более структурированного образа, shaggy — для естественного и расслабленного стиля.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Наука и техника
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Английская соль увеличивает объём жирных волос при мытье
Жюльен в булочке запекают при 180 °C в течение 7 – 10 минут
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Выявлена высокая приживаемость гортензий после укоренения в воде
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.