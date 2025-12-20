Гладкость больше не в моде: какие стрижки в 2026 году делают образ дороже без усилий

Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary

В 2026 году стрижки отходят от жестких форм и идеальной гладкости, уступая место движению, естественной текстуре и легкости. На первый план выходят волосы, которые выглядят живыми, подвижными и не требуют сложного ежедневного ухода. Тренды ориентированы на индивидуальность и комфорт, а не на строгие правила, об этом сообщает Bovary.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Главное направление: движение и естественность

Ключевое слово для причесок 2026 года — движение. Именно оно определяет форму, объем и общее впечатление от стрижки. В центре внимания — текстурированные волосы с контролируемым, но не зафиксированным объемом, которые подчеркивают индивидуальные черты лица.

Все большее значение придается естественной структуре волос — волнистые, прямые или кудрявые локоны не маскируются, а наоборот, становятся основой формы. При этом актуальными остаются модные стрижки 2026, не требующие сложной укладки, что особенно важно для тех, кто не готов тратить много времени перед зеркалом.

Стрижки, которые уже задают тон

Новые формы уже активно появляются в салонах красоты, на подиумах и в социальных сетях. Это не единый стиль, а целый спектр решений — от смелых коротких вариантов до многослойных длинных стрижек. Общий знаменатель один: гибкость, адаптация под конкретного человека и простота в уходе.

Парикмахеры все чаще подчеркивают, что при выборе формы учитываются не только модные тенденции, но и тип волос, форма лица, образ жизни и даже график посещения салона.

Основные стрижки сезона 2026

Среди ключевых направлений выделяются несколько форм, которые можно адаптировать под разные длины и типы волос.

Шэгги остается фаворитом благодаря выраженным слоям и небрежной текстуре, создающей ощущение естественного движения.

Блант-боб возвращается в более строгом, четком исполнении, но при этом сохраняет легкость за счет текстуры.

Стрижки с закругленными краями формируют мягкий, сбалансированный объем и подходят для повседневных образов.

Челки разной длины — от ультракоротких до удлиненных — позволяют скорректировать пропорции лица.

Длинные волосы с многослойной структурой делают акцент на движении по длине.

Текстурированная пикси остается выбором для смелых и уверенных в себе.

Обновленный маллет приобретает современную эстетику и более мягкие переходы.

Каждая из этих стрижек легко адаптируется по длине, плотности слоев и форме окантовки, усиливая идею персонального стиля.

Индивидуальный подход и практичность

При работе с клиентами специалисты учитывают не только визуальный эффект, но и практические аспекты. Важную роль играют частота использования термоприборов, окрашивание, состояние волос и промежутки между визитами в салон. Такой подход позволяет получить результат, который остается актуальным и аккуратным без постоянной коррекции.

Именно поэтому в тренде остаются формы, которые выглядят хорошо даже без укладки — достаточно базовых средств для текстуры, таких как кремы, легкие спреи или сыворотки для волос.

Shaggy, боб и закругленные формы: что выделяется особенно

Shaggy — одна из самых характерных стрижек сезона. Она строится на активных слоях, неровных кончиках и объеме в верхней части головы, создавая эффект продуманной небрежности. Особенно выигрышно такая форма смотрится на волосах средней и короткой длины, с челкой или без нее, подчеркивая природную волну или завиток.

Для укладки обычно используют средства, которые не утяжеляют волосы и не создают жесткой фиксации. Это позволяет сохранить подвижность и живость формы в течение дня, а также поддерживать стойкий объём без утяжеления.

Советы по выбору стрижки шаг за шагом

Определите свой тип волос и их естественную текстуру. Оцените форму лица и желаемый объем. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить на укладку. Учитывайте частоту окрашивания и использования фена или утюжка. Обсудите с мастером варианты адаптации трендовой стрижки под ваш образ жизни.

Популярные вопросы о стрижках 2026 года

Какая стрижка требует наименьшего ухода?

Короткие текстурированные формы и мягкие многослойные стрижки выглядят аккуратно даже без укладки.

Подойдут ли тренды 2026 года для тонких волос?

Да, слои и движение визуально добавляют объем и делают прическу более живой.

Что лучше выбрать — боб или шэгги?

Боб подойдет для более структурированного образа, shaggy — для естественного и расслабленного стиля.