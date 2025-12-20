Украшение у самого лица работает как ловушка: серьги ежедневно впитывают то, чего не видно

Регулярная чистка серёг снижает риск загрязнения проколов — Southern Living

Серьги чаще других украшений теряют блеск и свежий вид, даже если носятся аккуратно. Причина кроется в том, что они постоянно соприкасаются с кожей и реагируют на повседневные привычки — от макияжа до спорта. Неправильный уход может не только испортить внешний вид, но и повлиять на комфорт при носке, об этом сообщает Southern Living.

Фото: unsplash.com by sheilabox is licensed under Free to use under the Unsplash License Набор аксессуаров

Почему серьги загрязняются быстрее других украшений

Серьги находятся в непосредственном контакте с кожей, а значит, на них постоянно оседают кожный жир, остатки косметики, средств по уходу и пыль. В отличие от колец или браслетов, они фиксируются в проколе, что делает вопрос чистоты не только эстетическим, но и гигиеническим.

"Они располагаются слишком близко к коже, поэтому на них быстрее накапливаются естественные масла, уходовые средства и следы повседневной жизни", — объясняет эксперт по пирсингу Astrid & Miyu Араминта Холл.

Дополнительный риск связан с тем, что загрязнённые серьги могут вызывать раздражение прокола, особенно при чувствительной коже или при использовании некачественных сплавов. Это напрямую отражается на состоянии мочек ушей, которые со временем могут терять упругость и выглядеть старше, чем есть на самом деле — именно поэтому так важен уход за мочками ушей.

"Поскольку серьги проходят через прокол, их чистота напрямую связана с гигиеной. При этом обращаться с ними нужно максимально бережно, чтобы не ослабить крепления и не повредить камни", — отмечает основатель и дизайнер бренда Maya Brenner Майя Бреннер.

Как часто нужно чистить серьги

Серьги не требуют полноценной чистки после каждого выхода из дома, однако регулярность ухода напрямую зависит от режима носки и условий хранения.

Для повседневных серёг оптимальной считается чистка примерно раз в месяц — этого достаточно, чтобы не допускать накопления загрязнений. Украшения для особых случаев можно очищать реже, если они хранятся в закрытом футляре и защищены от пыли. Серьги, которые долго лежали без дела или были куплены недавно, желательно протереть перед первым использованием, даже если они выглядят чистыми.

Повседневный уход: простые привычки, которые работают

Регулярный уход способен заметно продлить срок службы украшений и сохранить их внешний вид без лишних усилий. Важно надевать серьги уже после того, как макияж, кремы, сыворотки и парфюм полностью впитались и высохли. Влага, пот и химические вещества негативно влияют на металл и покрытие, поэтому серьги лучше снимать перед тренировками, душем или плаванием.

Хранение также играет ключевую роль. Мягкий чехол или шкатулка защищают украшения от царапин и спутывания, а для серебряных изделий полезно использовать антипотускнеющие полоски. Простое протирание ювелирной салфеткой после носки помогает сохранить блеск и уменьшает необходимость частой чистки — особенно если речь идёт о декоративных моделях, включая украшения с символическим дизайном.

Как чистить серьги в зависимости от материала

Позолоченные серьги

Позолоченные серьги, часто относимые к бижутерии или fashion-украшениям, требуют особенно деликатного обращения. После каждой носки их рекомендуется аккуратно протирать сухой мягкой тканью, удаляя следы кожного жира и косметики.

"Если нужна более тщательная очистка, можно использовать слегка влажную ткань, избегая замачивания и агрессивных средств — они постепенно стирают покрытие", — советует Араминта Холл.

Допустимо добавить каплю мягкого средства для мытья посуды, однако чрезмерное усердие может навредить. Основательница AMYO Jewelry Джина Нам подчёркивает, что достаточно не более десяти лёгких движений — интенсивная чистка ускоряет износ позолоты.

Серебро и позолоченное серебро

Серебряные серьги и изделия с толстым слоем позолоты более устойчивы, но всё же не относятся к категории "безопасных для всего". В большинстве случаев достаточно сухой безворсовой ткани или салфетки для полировки украшений.

При заметных загрязнениях помогает тёплая вода с мягким мылом. После такой процедуры серьги необходимо тщательно высушить, чтобы избежать потускнения. Ограничение по количеству движений остаётся актуальным и здесь — чрезмерное трение может повлиять на внешний слой металла.

Золото, бриллианты и серьги с камнями

Ювелирные серьги из 14-каратного золота и изделия с драгоценными камнями допускают более глубокую чистку, но без резких движений. Тёплая мыльная вода и мягкая щётка с нежной щетиной эффективно удаляют налёт в труднодоступных местах.

"Мягкая щётка и тёплый мыльный раствор помогут убрать стойкие загрязнения, а полировочная салфетка вернёт блеск", — объясняет Араминта Холл.

Особое внимание требуется камням. Некоторые минералы чувствительны к влаге и химии.

"Если есть сомнения, лучше уточнить требования к уходу: жемчуг и опалы, например, нельзя замачивать", — подчёркивает Майя Бреннер.

Как дольше сохранять серьги чистыми

Регулярные мелкие действия позволяют сократить количество полноценных чисток и снизить износ украшений. Часто носимые серьги полезно протирать после каждого использования и хранить в сухом, чистом месте, отдельно от других украшений. Снятие серёг перед спортом, бассейном и душем остаётся одним из самых эффективных способов профилактики. Интересно, что регулярная носка серебра сама по себе может замедлять появление потускнения.

Сравнение способов ухода за серьгами из разных материалов

Позолоченные серьги требуют минимального контакта с влагой и практически не терпят механического воздействия, поэтому для них подходит только сухая или слегка влажная чистка. Серебро более устойчиво, допускает мягкое мыло, но нуждается в тщательной сушке. Золото и серьги с бриллиантами лучше переносят воду и щётку, однако чувствительные камни накладывают дополнительные ограничения. Выбор метода ухода напрямую зависит от состава украшения и частоты носки.

Плюсы и минусы самостоятельной чистки

Домашний уход удобен и экономичен, но имеет свои ограничения. Он подходит для регулярного поддержания чистоты и позволяет быстро удалить поверхностные загрязнения. При этом существует риск повредить покрытие, камни или крепления при неправильных действиях. Профессиональная чистка более безопасна для дорогих изделий, но требует времени и дополнительных затрат. Оптимальной стратегией считается сочетание аккуратного домашнего ухода и периодического обращения к специалистам.

Советы по уходу за серьгами шаг за шагом

Снимайте серьги перед нанесением косметики и физической активностью. Протирайте украшения мягкой тканью после носки. Храните серьги отдельно в сухом футляре. Используйте подходящий метод чистки в зависимости от материала. Регулярно осматривайте замки и крепления.

Популярные вопросы о чистке серёг

Как понять, что серьги пора чистить?

Если украшение потеряло блеск, на нём заметен налёт или оно вызывает дискомфорт при носке, это сигнал к чистке.

Можно ли чистить серьги спиртом?

Для некоторых металлов допустима точечная обработка, но для позолоты, жемчуга и опалов спирт нежелателен.

Как часто нужна профессиональная чистка?

Ювелирные серьги с драгоценными камнями рекомендуется отдавать специалисту примерно два раза в год.

Когда стоит обратиться к профессионалу

Дорогие серьги с бриллиантами и сложными закрепками выигрывают от регулярной профессиональной чистки. Она помогает сохранить блеск, проверить надёжность креплений и продлить срок службы украшений без риска повреждений.