Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Сухая кожа чаще возникает из-за снижения кожного сала и климата — Be Beautiful
Суды отменяют сделки с квартирами, несмотря на позицию Верховного суда РФ
Вспышку Чёрной смерти связали с похолоданием после извержений — Earth

Шапка, отопление и ветер — союз против красоты волос: зимний уход, который начинается вне ванной

Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы переживают не менее серьёзное испытание, чем летом, хотя об этом говорят заметно реже. Холодный воздух, резкие перепады температур и постоянный контакт с плотной одеждой постепенно лишают длину гладкости и эластичности. В результате даже ухоженные пряди начинают выглядеть сухими, тусклыми и словно "изрезанными".

Девушка с полотенцем на голове
Фото: www.pexels.com by Antoni Shkraba Studio is licensed under Бесплатное использование
Девушка с полотенцем на голове

Почему зимой волосы теряют качество

В холодный сезон волосы одновременно сталкиваются с несколькими агрессивными факторами. На улице — мороз и ветер, в помещениях — сухой воздух из-за отопления. К этому добавляется трение о шарфы, воротники и шапки, особенно если они выполнены из плотных или синтетических тканей. В итоге кутикула волоса приподнимается, защитный слой истончается, а длина быстрее теряет влагу.

Отдельная проблема — перепады температур. Выходя из тёплого помещения на холод и обратно, волосы испытывают стресс, который отражается на их структуре. Со временем это может привести к ломкости, сечению кончиков и утрате естественного блеска, а также к эффекту, при котором волосы начинают электризоваться и теряют управляемость.

Сухие и ломкие волосы: как ухаживать за ними зимой

Основная причина зимней сухости кроется в том, что холодный воздух и трение буквально "вытягивают" из волос кондиционирующие компоненты, необходимые для сохранения их целостности. Поэтому уход в этот период должен быть направлен не только на восстановление, но и на профилактику повреждений, сообщает Harper's Bazaar.

Простые причёски могут стать первой линией защиты. Мягкий низкий хвост или аккуратный пучок помогают сократить трение и предотвращают спутывание. При этом важно избегать слишком тугих резинок и заколок, чтобы не травмировать корни и длину.

Незаменимым средством в холодное время года становятся сыворотки для волос. Их наносят на среднюю длину и кончики перед выходом из дома, чтобы создать защитный барьер от холода и сухого воздуха. Лёгкая текстура таких продуктов позволяет им равномерно распределяться по поверхности волоса, не утяжеляя его.

Восстановление повреждённой длины

Если кончики уже выглядят ослабленными и ломкими, в зимний уход стоит включить специальные восстанавливающие продукты. Средства для "запечатывания" секущихся концов помогают визуально выровнять длину и повысить её устойчивость к внешним воздействиям. Они не заменяют стрижку, но позволяют продлить аккуратный вид причёски между визитами к мастеру.

Не менее важны увлажняющие и питательные маски. Использование таких средств один-два раза в неделю помогает вернуть волосам мягкость, шелковистость и здоровый блеск. Маску достаточно оставить на длине на несколько минут, чтобы активные компоненты восстановили гидролипидный баланс и снизили ощущение сухости, которое усиливается, когда зима высасывает жизнь из волос.

Забота о коже головы в холодный сезон

Зимой страдает не только длина, но и кожа головы. Низкие температуры и сухой воздух могут вызывать ощущение стянутости, зуд и появление перхоти. Поэтому уход за корнями становится неотъемлемой частью сезонного ритуала, особенно если волосы в целом начинают выглядеть тусклыми и "уставшими".

Особое внимание стоит уделить маскам для кожи головы, которые применяются до мытья. Они помогают восстановить баланс, успокаивают кожу и подготавливают её к очищению.

Температура воды и ежедневные привычки

Даже привычный процесс мытья головы зимой требует корректировок. Слишком горячая вода усугубляет обезвоживание, смывая естественный защитный слой. Это делает волосы более уязвимыми и способствует раскрытию кутикулы.

Оптимальным вариантом считается тёплая или слегка прохладная вода. Она помогает стимулировать фолликулы, улучшает микроциркуляцию и снижает тепловую нагрузку на волосы.

Сравнение: зимний и летний уход за волосами

Зимний уход отличается от летнего не только набором средств, но и задачами. Летом акцент делается на защиту от ультрафиолета, солёной воды и жары. Зимой же приоритет смещается в сторону питания, восстановления и предотвращения потери влаги.

В холодный сезон волосы нуждаются в более плотных текстурах и регулярном использовании несмываемых средств. Летние лёгкие формулы часто оказываются недостаточными.

Советы по уходу за волосами зимой

  1. Наносите защитные средства на кончики перед выходом на улицу.

  2. Выбирайте мягкие причёски.

  3. Используйте маски для длины не реже раза в неделю.

  4. Уделяйте внимание коже головы.

  5. Избегайте горячей воды при мытье.

Популярные вопросы о зимнем уходе за волосами

Как выбрать средство для защиты волос зимой?

Ориентируйтесь на несмываемые продукты с увлажняющими компонентами.

Нужно ли стричь волосы зимой чаще?

Сезон не влияет напрямую, но состояние кончиков требует большего внимания.

Что лучше зимой: масло или сыворотка?

Сыворотки подходят для дневной защиты, масла — для вечернего ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Недостаточный полив усиляет уязвимость газона к засухе
Рисовый пирог моти использовали в супах и хот-потах — The Spruce Eats
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Низкоинтенсивное кардио натощак смещает обмен в сторону липолиза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.