Кудри не виноваты — виновата форма: что делает стрижку либо спасением, либо катастрофой

Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд

Перед вьющимися волосами трудно устоять: природные волны и завитки создают живой, выразительный образ, который невозможно подделать укладкой. Но именно стрижка и системный уход решают, будут ли локоны выглядеть ухоженными или превратятся в хаотичную массу. Современные техники всё чаще работают не против текстуры, а вместе с ней, об этом сообщает HZ.

Почему стрижка определяет внешний вид кудрявых волос

Вьющиеся волосы устроены иначе, чем прямые: они по-другому распределяют объём, реагируют на влажность и меняют форму в зависимости от длины. Именно поэтому универсальные решения здесь почти не работают. Одна и та же стрижка может выглядеть эффектно на одних локонах и совершенно неудачно — на других.

Парикмахеры Маду Бермонд и Ана Паула Донна, специализирующиеся на работе с кудрями, подчёркивают: грамотная стрижка начинается не с ножниц, а с анализа. Учитываются плотность волос, тип завитка, рост прядей и даже привычки человека в уходе. Такой подход позволяет подчеркнуть естественное движение волос, а не бороться с ним.

Секрет выразительных локонов — работа со слоями

Обе экспертки сходятся во мнении, что многослойные стрижки чаще всего дают лучший результат для кудрявых и волнистых волос. Слои помогают перераспределить массу, придать форме лёгкость и избежать эффекта, когда объём скапливается только внизу. По тому же принципу сегодня подбирают формы и для волнистых волос, где важно сохранить движение без утяжеления.

"Внутри слоёв мы всегда настраиваем стрижку под личный вкус клиента: это может быть минимальное количество слоёв, их выраженная многослойность или нечто среднее; короткая, средняя или длинная длина. Формы тоже варьируются — от округлых до более графичных", — отмечает парикмахер Маду Бермонд.

По словам специалиста, в работе она опирается на три базовых ориентира: личные предпочтения клиента, желаемый образ и визуальную гармонию. Такой подход позволяет создавать полностью индивидуальные стрижки, которые не копируют друг друга и сохраняют форму даже без сложной укладки.

Индивидуальность вместо универсальных формул

Ана Паула Донна придерживается той же философии и подчёркивает, что не существует "правильной" стрижки для всех кудрявых волос. Каждый случай требует отдельного решения.

"Я не верю в единственно верную стрижку для вьющихся волос. Я верю в стрижку, которая передаёт желание клиента", — говорит специалист по укладке Ана Паула Донна.

В её практике финальное решение всегда принимается после оценки плотности, объёма и типа завитка. Важно не только то, как стрижка выглядит в день визита в салон, но и то, как она будет вести себя через несколько недель без постоянной коррекции.

Иконы 1990-х как ориентир для современных локонов

Образы 1990-х годов по-прежнему остаются источником вдохновения для клиентов и мастеров. Волосы Джулии Робертс и Сары Джессики Паркер стали символом естественного объёма и мягкой небрежности, которая выглядит живо и современно даже сегодня.

Особенно востребован образ Джулии Робертс с длинными слоями и универсальной чёлкой. Такая форма позволяет легко менять настроение причёски: носить чёлку по центру, смещать её вбок, усиливать или, наоборот, приглушать объём. Высокая градация делает стрижку выразительной, не лишая волосы подвижности.

Shaggy hair: винтажная форма для современной текстуры

Shaggy hair — ещё один пример того, как винтажные формы возвращаются в обновлённом виде. Эта стрижка родом из 1970-х отличается более короткой чёлкой и подчёркнутым передним контуром. В отличие от классических long layers, она создаёт эффект нарочитой "разъединённости".

Shaggy особенно хорошо работает с кудрями и волнами, подчёркивая естественную текстуру и позволяя волосам выглядеть живыми без строгой симметрии. Именно за эту универсальность её всё чаще выбирают те, кто устал от идеально выверенных форм.

Короткие стрижки, шанель и длинный боб

Несмотря на устойчивый миф, что короткие стрижки не подходят вьющимся волосам, специалисты уверенно его опровергают. Шанель и длинный боб могут выглядеть современно и выразительно, если в них грамотно заложены слои. Этот же принцип знаком тем, кто рассматривает короткую стрижку пикси как способ подчеркнуть характер и текстуру волос.

Ключевым становится баланс: слои позволяют сохранить форму, избежать излишнего объёма внизу и подчеркнуть завиток. В качестве примера часто вспоминают образ Марии де Фатимы из теленовеллы Vale Tudo, где стрижка шанель с прямым или слегка треугольным основанием выглядит строго и при этом динамично.

Сравнение популярных стрижек для вьющихся волос

Long layers подойдут тем, кто хочет сохранить длину и получить мягкий, распределённый объём. Такая стрижка легко адаптируется под разные типы завитков.

Shaggy hair выбирают те, кто ценит текстуру и лёгкую небрежность без жёстких линий.

Шанель и длинный боб подойдут для тех, кто ищет более графичную форму, но не готов отказываться от кудрей.

Плюсы и минусы многослойных стрижек

Многослойные стрижки ценят за универсальность, но они подходят не всем одинаково. Они подчёркивают завиток и делают форму легче, однако требуют понимания своей текстуры.

К плюсам относятся:

выразительная форма локонов;

визуальный объём без утяжеления;

возможность адаптации под любую длину.

Среди минусов специалисты отмечают:

зависимость результата от опыта мастера;

необходимость правильно подобранного ухода;

более заметные изменения формы по мере отрастания.

Советы по уходу за вьющимися волосами шаг за шагом

Правильная стрижка раскрывается только при системном уходе. Специалисты рекомендуют действовать последовательно.

Использовать шампуни и кондиционеры для вьющихся волос с акцентом на увлажнение. Добавлять несмываемые кремы или гели для формирования локонов. Сушить волосы естественным способом или с диффузором, не разрушая завиток. Регулярно обновлять форму стрижки, чтобы слои сохраняли структуру.

Популярные вопросы о стрижках для вьющихся волос

Как выбрать стрижку под свой тип локонов?

Ориентируйтесь на плотность волос, диаметр завитка и желаемый объём, обязательно учитывая рекомендации специалиста.

Подходят ли короткие стрижки для кудрей?

Да, при условии правильной работы со слоями и формы, адаптированной под текстуру.

Нужен ли сложный уход после многослойной стрижки?

Уход должен быть регулярным, но не обязательно сложным, если средства подобраны корректно.