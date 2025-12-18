Обувь без формы и глянца захватила подиумы и тротуары — мода сменила курс зимой 2026 года

Есть особое притяжение в модных возвращениях, которые идут наперекор устоявшимся представлениям. Угги — обувь, десятилетиями ассоциировавшаяся с домашним уютом и расслабленным стилем, — сумели переосмыслить само понятие зимнего гардероба. Изначально созданные как практичная обувь для австралийских серферов, они давно покинули прибрежную зону и уверенно закрепились на городских улицах, об этом сообщает Harper's Bazaar.

Угги как элемент нового зимнего стиля

В новом сезоне дизайнеры и стилисты предлагают сочетать угги с вещами, которые на первый взгляд противоречат их расслабленному характеру. Такой подход превращает обувь в полноценный statement piece и доказывает, что комфорт и визуальная выразительность больше не исключают друг друга. Угги перестают быть второстепенной деталью и начинают играть ключевую роль в образе, задавая ему настроение и ритм.

Важно и то, что подобные комбинации отвечают практическим запросам холодного времени года. Натуральная овчина, плотная подошва и теплоизоляция делают угги надежным союзником в морозы, а обновленные формы и детали позволяют органично вписать их в актуальный городской стиль, где многослойность и работа с фактурами становятся основой визуального баланса — как и в подходах к зимнему гардеробу.

Платформа и отсылки к прошлому

Одним из главных мотивов зимы 2026 становится массивная платформа. Этот тренд не обошел стороной и угги, которые в новом прочтении выглядят более дерзко и архитектурно. Особенно эффектно такие модели смотрятся в сочетании с темными расклешенными джинсами, отсылающими к эстетике 1970-х годов. Джинсы частично закрывают обувь, создавая вытянутый силуэт и визуальный баланс.

Образ дополняется длинным черным пальто строгого кроя, которое добавляет структуру и сдержанность. Контрастом выступает сумка через плечо насыщенного зеленого оттенка — акцент, смягчающий общий настрой и добавляющий свежести. В результате угги становятся не просто удобной обувью, а логичным элементом продуманного модного ансамбля.

Мини-формат и максимальный эффект

Еще одна заметная тенденция — минималистичные по форме, но выразительные по деталям модели. Черные мини-угги на высокой платформе выглядят лаконично, но при этом буквально "приподнимают" образ, как в прямом, так и в переносном смысле. Их универсальность позволяет легко сочетать такую пару с базовыми элементами гардероба.

Леггинсы и черный кашемировый свитер создают спокойный фон, на котором обувь играет главную роль. Дополняет образ меховая верхняя одежда коричнево-ржавого оттенка с пятнистой текстурой. Такой прием перекликается с общей тенденцией, где мех и объем становятся инструментом визуального усиления образа, как и в направлении меховой обуви.

Контрасты как главный прием

Особое внимание в сезоне уделяется игре на контрастах. Угги, созданные для расслабленного повседневного ношения, неожиданно гармонируют с вещами из более "вечернего" или экспериментального сегмента. Яркий пример — сочетание этой обуви с ацетатным комбинезоном в духе 1980-х годов.

Такой ансамбль разрушает привычные модные правила и делает ставку на смелость. Современный акцент вносит зеленая сумка с подсветкой, которая подчеркивает технологичность и актуальность образа. В итоге угги перестают быть компромиссом между стилем и комфортом, превращаясь в инструмент модного высказывания.

Отказ от "домашнего" образа

В зимнем сезоне 2026 угги окончательно прощаются с репутацией "тапочек для улицы". Они уверенно сочетаются с классическими элементами гардероба, включая костюмы. Зеленый костюм в клетку с переосмысленными традиционными мотивами становится неожиданным, но удачным партнером для этой обуви.

Яркое оранжевое двубортное пальто добавляет образу динамики и света, а пушистая сумка с преувеличенной бахромой усиливает игру с текстурами и пропорциями. Такой подход подойдет тем, кто не боится экспериментов и стремится выделяться даже в холодное время года.

Советы по созданию образов с уггами

При выборе уггов для зимы важно учитывать не только внешний вид, но и функциональность. Обратите внимание на подошву, качество материалов и защиту от влаги. Для городских образов лучше подойдут модели на платформе или в темных оттенках, которые проще комбинировать с верхней одеждой.

Сочетая угги с пальто, костюмами или меховыми изделиями, стоит следить за балансом объемов. Если обувь массивная, остальная одежда должна поддерживать эту пропорцию, чтобы образ выглядел гармонично.

Популярные вопросы об уггах

Как выбрать угги для городской зимы?

Для города лучше выбирать модели с плотной подошвой и обработанной замшей, устойчивой к влаге и реагентам. Темные цвета практичнее и универсальнее.

Сколько стоят актуальные модели уггов?

Цена зависит от бренда, материалов и дизайна. Классические модели обычно доступнее, тогда как версии на платформе и с дизайнерскими деталями стоят дороже.

Что лучше: классические угги или модели на платформе?

Классические угги подойдут для повседневных и расслабленных образов, а платформенные — для более смелых и модных сочетаний. Выбор зависит от стиля жизни и гардероба.