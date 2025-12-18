Обувь без формы и глянца захватила подиумы и тротуары — мода сменила курс зимой 2026 года

Есть особое притяжение в модных возвращениях, которые идут наперекор устоявшимся представлениям. Угги — обувь, десятилетиями ассоциировавшаяся с домашним уютом и расслабленным стилем, — сумели переосмыслить само понятие зимнего гардероба. Изначально созданные как практичная обувь для австралийских серферов, они давно покинули прибрежную зону и уверенно закрепились на городских улицах, об этом сообщает Harper's Bazaar.
В новом сезоне дизайнеры и стилисты предлагают сочетать угги с вещами, которые на первый взгляд противоречат их расслабленному характеру. Такой подход превращает обувь в полноценный statement piece и доказывает, что комфорт и визуальная выразительность больше не исключают друг друга. Угги перестают быть второстепенной деталью и начинают играть ключевую роль в образе, задавая ему настроение и ритм.
Важно и то, что подобные комбинации отвечают практическим запросам холодного времени года. Натуральная овчина, плотная подошва и теплоизоляция делают угги надежным союзником в морозы, а обновленные формы и детали позволяют органично вписать их в актуальный городской стиль, где многослойность и работа с фактурами становятся основой визуального баланса — как и в подходах к зимнему гардеробу.
Одним из главных мотивов зимы 2026 становится массивная платформа. Этот тренд не обошел стороной и угги, которые в новом прочтении выглядят более дерзко и архитектурно. Особенно эффектно такие модели смотрятся в сочетании с темными расклешенными джинсами, отсылающими к эстетике 1970-х годов. Джинсы частично закрывают обувь, создавая вытянутый силуэт и визуальный баланс.
Образ дополняется длинным черным пальто строгого кроя, которое добавляет структуру и сдержанность. Контрастом выступает сумка через плечо насыщенного зеленого оттенка — акцент, смягчающий общий настрой и добавляющий свежести. В результате угги становятся не просто удобной обувью, а логичным элементом продуманного модного ансамбля.
Еще одна заметная тенденция — минималистичные по форме, но выразительные по деталям модели. Черные мини-угги на высокой платформе выглядят лаконично, но при этом буквально "приподнимают" образ, как в прямом, так и в переносном смысле. Их универсальность позволяет легко сочетать такую пару с базовыми элементами гардероба.
Леггинсы и черный кашемировый свитер создают спокойный фон, на котором обувь играет главную роль. Дополняет образ меховая верхняя одежда коричнево-ржавого оттенка с пятнистой текстурой. Такой прием перекликается с общей тенденцией, где мех и объем становятся инструментом визуального усиления образа, как и в направлении меховой обуви.
Особое внимание в сезоне уделяется игре на контрастах. Угги, созданные для расслабленного повседневного ношения, неожиданно гармонируют с вещами из более "вечернего" или экспериментального сегмента. Яркий пример — сочетание этой обуви с ацетатным комбинезоном в духе 1980-х годов.
Такой ансамбль разрушает привычные модные правила и делает ставку на смелость. Современный акцент вносит зеленая сумка с подсветкой, которая подчеркивает технологичность и актуальность образа. В итоге угги перестают быть компромиссом между стилем и комфортом, превращаясь в инструмент модного высказывания.
В зимнем сезоне 2026 угги окончательно прощаются с репутацией "тапочек для улицы". Они уверенно сочетаются с классическими элементами гардероба, включая костюмы. Зеленый костюм в клетку с переосмысленными традиционными мотивами становится неожиданным, но удачным партнером для этой обуви.
Яркое оранжевое двубортное пальто добавляет образу динамики и света, а пушистая сумка с преувеличенной бахромой усиливает игру с текстурами и пропорциями. Такой подход подойдет тем, кто не боится экспериментов и стремится выделяться даже в холодное время года.
При выборе уггов для зимы важно учитывать не только внешний вид, но и функциональность. Обратите внимание на подошву, качество материалов и защиту от влаги. Для городских образов лучше подойдут модели на платформе или в темных оттенках, которые проще комбинировать с верхней одеждой.
Сочетая угги с пальто, костюмами или меховыми изделиями, стоит следить за балансом объемов. Если обувь массивная, остальная одежда должна поддерживать эту пропорцию, чтобы образ выглядел гармонично.
Для города лучше выбирать модели с плотной подошвой и обработанной замшей, устойчивой к влаге и реагентам. Темные цвета практичнее и универсальнее.
Цена зависит от бренда, материалов и дизайна. Классические модели обычно доступнее, тогда как версии на платформе и с дизайнерскими деталями стоят дороже.
Классические угги подойдут для повседневных и расслабленных образов, а платформенные — для более смелых и модных сочетаний. Выбор зависит от стиля жизни и гардероба.
