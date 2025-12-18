Зима меняет правила окрашивания: эти цвета волос выглядят дорого даже без сложного ухода

Тёмные, медные и натуральные цвета стали главными трендами окрашивания зимой

Зима 2025 года в бьюти-индустрии проходит под знаком баланса между уютной классикой и аккуратными акцентами, которые добавляют образу света и глубины. Оттенки волос становятся более продуманными: они не кричат, но работают на образ, подчёркивая черты лица и общее настроение сезона. В тренде как тёплые тёмные цвета, создающие ощущение комфорта, так и более светлые решения, способные визуально "оживить" зимний гардероб.

Зимние оттенки: ставка на комфорт и естественность

В холодный сезон выбор цвета волос всё чаще связан не только с модой, но и с практичностью. Зима — время плотной одежды, шарфов, пальто и спокойной цветовой палитры в гардеробе, поэтому оттенки волос либо поддерживают эту атмосферу, либо становятся мягким контрастом. Колористы отмечают рост интереса к цветам, которые выглядят дорого без сложного ухода и сохраняют аккуратный вид даже при минимальной укладке с помощью фена, брашинга и термозащиты.

При этом яркость никуда не исчезает полностью. Она проявляется не в радикальных цветах, а в нюансах: бликах, переливах, отражении света. Такие решения особенно хорошо сочетаются с зимним макияжем, плотными текстурами тональных средств и уходовой косметикой для волос — сыворотками, маслами и восстанавливающими масками, которые помогают справляться с сезонной сухостью и электризацией, когда волосы зимой взлетают как одуванчик.

Плюшевый мишка: тёплый коричневый без лишних усилий

Один из самых устойчивых трендов — насыщенный коричневый оттенок с мягким, обволакивающим подтоном, который часто называют "плюшевым". Он стал популярным ещё осенью и уверенно перешёл в зимний сезон. Цвет выглядит глубоко, но не тяжело, особенно если добавить лёгкий блеск или деликатные блики.

"Это отличный выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за волосами. Этого можно добиться с помощью блеска, а также можно поэкспериментировать с несколькими бликами", — рассказала колорист знаменитостей Дженна Перри в интервью Vogue.

Такой оттенок хорошо сочетается с техникой омбре и мягкими переходами и подходит тем, кто хочет обновить образ без радикальных перемен, сохранив ощущение ухоженности даже при редких визитах в салон.

Тёмно-русый и замшевый блонд

В зимние месяцы возрастает интерес к промежуточным оттенкам между блондом и русым. Тёмно-русый цвет с золотистыми нюансами выглядит мягко и универсально, особенно в сочетании с естественным макияжем и нейтральной одеждой. Он не требует частого обновления и хорошо переносит сезон шапок и капюшонов.

Джейкоб Шварц, амбассадор Schwarzkopf Professional в США, выделяет замшевый блонд — глубокий, приглушённый оттенок с тонкими золотыми бликами. Он добавляет образу тепла, но не выглядит слишком светлым для зимы, сохраняя визуальную плотность волос и поддерживая эффект ухоженности, когда блонд убегает после первого мытья без правильно выстроенного ухода.

Золото Новой Англии: блонд с историей

Золотистый блонд с естественным сиянием — ещё один фаворит сезона. Его часто ассоциируют с эстетикой Кэролин Бессетт-Кеннеди: сдержанной, но безупречной. Этот оттенок строится на правильной технике мелирования, благодаря которой волосы выглядят так, будто свет отражается от них естественным образом.

Колористы подчёркивают, что ключ к успеху здесь — умеренность. Несколько точно расставленных бликов создают эффект ухоженности без ощущения искусственности, особенно при использовании профессиональных красок и уходовых средств, поддерживающих блеск и плотность волос в холодный сезон.

Мягкая медь и бархатные брюнеты

Для тех, кто хочет добавить образу тепла, но не уходить в яркие эксперименты, актуальна мягкая медь. Этот оттенок выглядит спокойнее классического рыжего и хорошо сочетается с зимней кожей и плотными тканями одежды. Памела Андерсон недавно выбрала именно такой вариант, отказавшись от привычного блонда.

Ещё один выразительный тренд — тёплый бархатный брюнет с высоким уровнем блеска. Перри описывает его как "гладкий, как измельчённый бархат", подчёркивая важность бликов тон в тон. Такой подход усиливает отражение света и делает даже тёмные волосы визуально более живыми.

Глубокий нуар и возвращение к натуральному тону

Зима традиционно считается временем тёмных оттенков, и 2025 год не стал исключением. Глубокий чёрный цвет без холодного синего подтона выглядит драматично и притягательно. Длинные тёмные пряди подчёркивают графичность образа и хорошо сочетаются с минималистичными украшениями.

Одновременно с этим набирает силу тренд на "сбавление тона" — возвращение к более естественным цветам. Знаменитый колорист Трэвис Оглтри отмечает, что клиенты всё чаще выбирают глоссинг на несколько оттенков ближе к своему натуральному цвету, уделяя больше внимания защите волос от горячих инструментов.

Cali brunette и естественная седина

Cali brunette — зимняя интерпретация летних солнечных бликов. Оттенок остаётся тёплым, но получает дополнительную глубину за счёт минимальной разницы тонов. Акценты сосредоточены у лица и на концах волос, создавая эффект мягкого свечения и визуального объёма.

Ещё один заметный сдвиг — рост интереса к естественной седине. Всё больше людей не скрывают её полностью, а аккуратно интегрируют в образ. Такой подход требует точной работы с цветом и текстурой, но результат выглядит современно и подчёркивает индивидуальность.

Советы по выбору цвета волос зимой

Ориентируйтесь на свой натуральный оттенок и отталкивайтесь от него, а не от радикальных трендов. Учитывайте уход: зимой волосы чаще страдают от сухости, поэтому важны маски, масла и термозащита. Выбирайте оттенки, которые гармонируют с зимним гардеробом и макияжем.

Популярные вопросы о зимних оттенках волос

Как выбрать цвет волос на зиму?

Лучше ориентироваться на оттенки, которые выглядят естественно и не требуют частой коррекции.

Сколько стоит поддержание модного оттенка зимой?

Стоимость зависит от выбранного цвета и ухода, но тёмные и натуральные варианты обычно обходятся дешевле.

Что лучше зимой: тёплые или холодные оттенки?

Тёплые цвета чаще выглядят выигрышно на фоне зимней кожи и одежды, но многое зависит от индивидуального типа внешности.