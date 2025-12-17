Минус 3 кг за две недели — и без голодовок: схема, которая ломает привычные диеты

Отказ от выпечки и алкоголя снижает отёки при похудении — нутрициолог Макарова

Желание быстро сбросить вес перед праздниками ежегодно подталкивает людей к жёстким ограничениям в еде. Но попытка экстренно "влезть в платье" нередко заканчивается обратным эффектом — лишние килограммы возвращаются сразу после новогодних застолий. Специалист по питанию Алла Макарова объяснила, почему краткосрочные диеты не работают и как безопасно снизить вес без вреда для организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Измерение талии

Почему экспресс-диеты не дают результата

По словам нутрициолога, ключевая ошибка большинства худеющих — ориентация на конкретную дату, а не на изменение привычек. Когда снижение веса становится временной целью, организм воспринимает ограничения как стресс, а не как часть нового образа жизни. В результате после окончания диеты человек быстро возвращается к прежнему рациону и набирает потерянные килограммы.

"Если мы ставим какую-то триггерную точку и к ней пытаемся снизить вес, только ради того, чтобы влезть в платье, то именно эти люди потом во время праздников набирают всё заново. Потому что они не ставят цели поменять образ жизни", — сказала нутрициолог Алла Макарова.

Эксперт также обращает внимание на последствия резкого выхода из диеты. Обильная еда в новогоднюю ночь после периода ограничений создаёт повышенную нагрузку на внутренние органы, прежде всего на печень и поджелудочную железу. Такой контраст может негативно сказаться на самочувствии и пищеварении.

Как безопасно сбросить 2-3 килограмма

Макарова подчёркивает, что умеренное снижение веса за короткий срок возможно без экстремальных мер. Речь идёт о качественном питании и чётком режиме приёмов пищи. Организм лучше реагирует на стабильность, чем на резкие запреты и голодание, поэтому важно выстроить понятный и выполнимый режим.

"Здесь организм может не выдержать. За две недели 2-3 килограмма реально скинуть на качественном питании. Основные тезисы: от трёх до пяти приёмов пищи без кусочничества. Это лёгкий ужин: овощи с белком. Ужинать за 2-3 часа до сна. Алкоголь и выпечку лучше убрать: они дают отеки", — посоветовала Макарова.

Специалист отмечает, что отказ от выпечки и алкоголя позволяет снизить отёчность и уменьшить нагрузку на организм. Такой подход не только помогает выглядеть лучше к праздникам, но и снижает риск резкого набора веса после них, формируя более устойчивые пищевые привычки, об этом сообщает Радио 1.