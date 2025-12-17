Платиновый блонд сдаёт позиции: салоны переходят на цвет, который прощает ошибки и экономит время

Естественные оттенки волос вытесняют блонд в сезоне 2026 года — E.M.Foco

Мода на окрашивание волос в последние годы заметно меняется, и сезон 2026 года закрепляет этот сдвиг окончательно. На смену холодным и агрессивно осветлённым оттенкам приходит запрос на естественность, сложную глубину цвета и комфорт в уходе. Всё больше клиентов салонов делают выбор в пользу оттенков, которые выглядят ухоженно без постоянной коррекции и сохраняют здоровье волос, сообщает E.M.Foco.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с волосами цвета блонд

От платинового блонда к естественной эстетике

Платиновый блонд долгое время считался символом безупречного стиля и статуса, однако его популярность постепенно снижается. Причина не только в смене эстетических ориентиров, но и в практических аспектах. Сильное обесцвечивание требует регулярной коррекции корней, интенсивного домашнего ухода, использования профессиональных средств — от питательных масок и сывороток до термозащиты и салонных процедур восстановления.

В 2026 году тренд смещается в сторону оттенков, которые уважают естественную базу волос. Мастера всё чаще отказываются от тотального осветления, предпочитая работу с полутонами, мягкими переходами и сложными нюансами. Такой подход позволяет сохранить плотность и эластичность прядей, уменьшить ломкость и визуально продлить эффект салонного окрашивания, что напрямую перекликается с общей логикой трендов окрашивания волос 2026 года.

Масляный блонд — главный фаворит сезона

Среди всех актуальных решений особенно выделяется оттенок, известный как "масляный блонд" или мягкий тёплый блонд. Это сбалансированный цвет, находящийся между светлым и средним уровнем тона, с деликатными золотистыми переливами. Он не уходит ни в холодную платину, ни в выраженную желтизну, благодаря чему выглядит естественно и благородно.

Масляный блонд хорошо адаптируется к разным типам внешности. Он гармонирует как с тёплым, так и с нейтральным подтоном кожи, подчёркивает черты лица и не требует резкого контраста с натуральным цветом корней. Особенно выигрышно этот оттенок смотрится на натуральных блондинках и обладательницах светло-русых волос.

Профессиональный подход и мнение отрасли

Бразильское общество парикмахеров (SBC) называет мягкий тёплый блонд одной из самых универсальных и востребованных ставок лета 2026 года. Его популярность объясняется сочетанием эстетики и практичности. Вместо плотного окрашивания по всей длине специалисты используют технику светлых дымок, тонких прядей и смешения близких оттенков.

Такой метод сглаживает переход между корнями и длиной, делая отрастание менее заметным. В результате клиенту требуется реже посещать салон, а домашний уход становится проще и экономичнее.

Современные альтернативы платиновому блонду

Масляный блонд — не единственный вариант для тех, кто ищет стильное, но неприхотливое окрашивание. В 2026 году актуальны и другие оттенки, основанные на принципе работы с естественной базой. Главная идея — не менять цвет радикально, а подчёркивать его глубину и многомерность.

В моду входят мягкие карамельные, песочные, бежевые и нейтрально-золотистые нюансы. Они позволяют осветлить образ или, наоборот, добавить ему насыщенности без полного обесцвечивания. Такой подход особенно ценят люди с уже окрашенными или химически обработанными волосами, стремящиеся избежать дополнительного стресса для прядей.

Здоровье волос как часть тренда

Современные тенденции окрашивания тесно связаны с уходом за волосами. Сложные, но мягкие оттенки лучше сохраняют качество полотна волос и сочетаются с регулярными уходовыми процедурами — от салонных реконструкций до домашнего использования масок, масел и несмываемых средств.

При выборе цвета всё чаще учитываются не только визуальные параметры, но и образ жизни. Активный ритм, частые поездки, занятия спортом, использование фена или утюжка делают низкообслуживаемые оттенки особенно актуальными. Они дольше сохраняют опрятный вид и не требуют строгого графика коррекций, в отличие от холодных блондов, для которых критически важен продуманный уход за блондом после окрашивания.

Сравнение масляного блонда и платинового блонда

Платиновый блонд остаётся эффектным, но требует высокой дисциплины в уходе. Он нуждается в регулярном тонировании, использовании фиолетовых шампуней, интенсивных масок и салонных процедур. Любое отрастание корней сразу бросается в глаза, а структура волос часто становится более уязвимой.

Масляный блонд, напротив, воспринимается как продолжение натурального цвета. Он мягче отрастает, не требует частого обновления и лучше переносит воздействие солнца, термоукладки и городской среды. При этом внешний вид остаётся ухоженным и современным.

Плюсы и минусы естественных оттенков

Выбор мягких современных оттенков имеет ряд очевидных преимуществ, но также требует осознанного подхода.

К плюсам можно отнести:

снижение частоты салонных визитов;

более здоровый внешний вид волос;

универсальность и адаптацию под разные типы внешности;

простоту в домашнем уходе с использованием базовых средств — шампуня, маски и сыворотки.

Среди возможных минусов стоит учитывать:

меньшую визуальную контрастность по сравнению с платиной;

необходимость точной работы колориста для подбора нюансов;

зависимость результата от качества исходной базы.

Советы по выбору цвета волос

Оцените свой натуральный цвет и состояние волос перед окрашиванием. Определите подтон кожи — тёплый, холодный или нейтральный. Обсудите с мастером варианты, не требующие полного обесцвечивания. Уточните, как выбранный оттенок будет отрастать со временем. Подберите базовый уход: питательная маска, термозащита, лёгкое масло или сыворотка.

Популярные вопросы о модных цветах волос 2026 года

Как выбрать оттенок, который не требует частого ухода?

Ориентируйтесь на цвета, близкие к натуральной базе, с мягкими переходами и без резкого контраста у корней.

Сколько стоит окрашивание в современных техниках?

Стоимость зависит от длины волос, выбранной техники и уровня салона, но в перспективе такие окрашивания часто оказываются экономичнее из-за редких коррекций.

Что лучше — платиновый или масляный блонд?

Выбор зависит от образа жизни и готовности к уходу. Платина эффектнее, но сложнее, масляный блонд практичнее и универсальнее.