Платиновый блонд сдаёт позиции: салоны переходят на цвет, который прощает ошибки и экономит время

Мода на окрашивание волос в последние годы заметно меняется, и сезон 2026 года закрепляет этот сдвиг окончательно. На смену холодным и агрессивно осветлённым оттенкам приходит запрос на естественность, сложную глубину цвета и комфорт в уходе. Всё больше клиентов салонов делают выбор в пользу оттенков, которые выглядят ухоженно без постоянной коррекции и сохраняют здоровье волос, сообщает E.M.Foco.
Платиновый блонд долгое время считался символом безупречного стиля и статуса, однако его популярность постепенно снижается. Причина не только в смене эстетических ориентиров, но и в практических аспектах. Сильное обесцвечивание требует регулярной коррекции корней, интенсивного домашнего ухода, использования профессиональных средств — от питательных масок и сывороток до термозащиты и салонных процедур восстановления.
В 2026 году тренд смещается в сторону оттенков, которые уважают естественную базу волос. Мастера всё чаще отказываются от тотального осветления, предпочитая работу с полутонами, мягкими переходами и сложными нюансами. Такой подход позволяет сохранить плотность и эластичность прядей, уменьшить ломкость и визуально продлить эффект салонного окрашивания, что напрямую перекликается с общей логикой трендов окрашивания волос 2026 года.
Среди всех актуальных решений особенно выделяется оттенок, известный как "масляный блонд" или мягкий тёплый блонд. Это сбалансированный цвет, находящийся между светлым и средним уровнем тона, с деликатными золотистыми переливами. Он не уходит ни в холодную платину, ни в выраженную желтизну, благодаря чему выглядит естественно и благородно.
Масляный блонд хорошо адаптируется к разным типам внешности. Он гармонирует как с тёплым, так и с нейтральным подтоном кожи, подчёркивает черты лица и не требует резкого контраста с натуральным цветом корней. Особенно выигрышно этот оттенок смотрится на натуральных блондинках и обладательницах светло-русых волос.
Бразильское общество парикмахеров (SBC) называет мягкий тёплый блонд одной из самых универсальных и востребованных ставок лета 2026 года. Его популярность объясняется сочетанием эстетики и практичности. Вместо плотного окрашивания по всей длине специалисты используют технику светлых дымок, тонких прядей и смешения близких оттенков.
Такой метод сглаживает переход между корнями и длиной, делая отрастание менее заметным. В результате клиенту требуется реже посещать салон, а домашний уход становится проще и экономичнее.
Масляный блонд — не единственный вариант для тех, кто ищет стильное, но неприхотливое окрашивание. В 2026 году актуальны и другие оттенки, основанные на принципе работы с естественной базой. Главная идея — не менять цвет радикально, а подчёркивать его глубину и многомерность.
В моду входят мягкие карамельные, песочные, бежевые и нейтрально-золотистые нюансы. Они позволяют осветлить образ или, наоборот, добавить ему насыщенности без полного обесцвечивания. Такой подход особенно ценят люди с уже окрашенными или химически обработанными волосами, стремящиеся избежать дополнительного стресса для прядей.
Современные тенденции окрашивания тесно связаны с уходом за волосами. Сложные, но мягкие оттенки лучше сохраняют качество полотна волос и сочетаются с регулярными уходовыми процедурами — от салонных реконструкций до домашнего использования масок, масел и несмываемых средств.
При выборе цвета всё чаще учитываются не только визуальные параметры, но и образ жизни. Активный ритм, частые поездки, занятия спортом, использование фена или утюжка делают низкообслуживаемые оттенки особенно актуальными. Они дольше сохраняют опрятный вид и не требуют строгого графика коррекций, в отличие от холодных блондов, для которых критически важен продуманный уход за блондом после окрашивания.
Платиновый блонд остаётся эффектным, но требует высокой дисциплины в уходе. Он нуждается в регулярном тонировании, использовании фиолетовых шампуней, интенсивных масок и салонных процедур. Любое отрастание корней сразу бросается в глаза, а структура волос часто становится более уязвимой.
Масляный блонд, напротив, воспринимается как продолжение натурального цвета. Он мягче отрастает, не требует частого обновления и лучше переносит воздействие солнца, термоукладки и городской среды. При этом внешний вид остаётся ухоженным и современным.
Выбор мягких современных оттенков имеет ряд очевидных преимуществ, но также требует осознанного подхода.
К плюсам можно отнести:
Среди возможных минусов стоит учитывать:
Оцените свой натуральный цвет и состояние волос перед окрашиванием.
Определите подтон кожи — тёплый, холодный или нейтральный.
Обсудите с мастером варианты, не требующие полного обесцвечивания.
Уточните, как выбранный оттенок будет отрастать со временем.
Подберите базовый уход: питательная маска, термозащита, лёгкое масло или сыворотка.
Ориентируйтесь на цвета, близкие к натуральной базе, с мягкими переходами и без резкого контраста у корней.
Стоимость зависит от длины волос, выбранной техники и уровня салона, но в перспективе такие окрашивания часто оказываются экономичнее из-за редких коррекций.
Выбор зависит от образа жизни и готовности к уходу. Платина эффектнее, но сложнее, масляный блонд практичнее и универсальнее.
