Килограммы тают — тело паникует: тёмная сторона экспресс-диет и схем быстрых сушек

Строгие диеты и детокс-программы нарушают обмен веществ — нутрициолог Фаяд

Экспресс-диеты, марафоны на 7 или 14 дней и протоколы "быстрой сушки" снова набирают популярность в социальных сетях. Формулы мгновенного похудения выглядят особенно заманчиво на фоне устойчивого роста лишнего веса и общего давления на внешний вид. Однако за обещаниями быстрых результатов часто скрываются риски.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Быстрое похудение как массовое явление

Статистика подтверждает масштаб проблемы. По данным SISVAN, системы мониторинга Министерства здравоохранения Бразилии, в 2024 году 34,66% жителей страны имели ту или иную степень ожирения. На этом фоне резкие и универсальные решения находят благодатную аудиторию, особенно в цифровой среде, где советы по питанию и тренировкам нередко подаются без научного обоснования.

Стремление сбросить вес как можно быстрее понятно, но именно оно делает людей уязвимыми для методик, которые не учитывают физиологию конкретного человека. Универсальные схемы игнорируют такие факторы, как скорость метаболизма, гормональный фон, уровень физической активности, качество сна и история питания, а последствия такого подхода часто оказываются куда серьёзнее, чем ожидалось, сообщает издание JC.Pe.

Почему быстрый результат не равен пользе

Специалисты обращают внимание: далеко не все методы, ускоряющие снижение веса, способствуют улучшению здоровья.

"Существуют безопасные способы ускорить результаты и такие, которые наносят вред. Когда метод игнорирует индивидуальный метаболизм, потеря веса часто происходит за счёт воды и мышечной массы. Это создаёт физиологический стресс и повышает риск повторного набора веса в будущем", — объясняет координатор по питанию клиники Seven Каролина Фаяд.

Подобные подходы могут давать иллюзию успеха, но в долгосрочной перспективе приводят к обратному эффекту, известному как "эффект йо-йо", а также отражаются на состоянии кожи и волос.

Миф 1. Чем строже диета, тем лучше результат

Резкое ограничение калорий действительно может привести к быстрому снижению цифр на весах, но этот эффект обманчив. При жёстких диетах организм переходит в режим экономии энергии: замедляется метаболизм, усиливается чувство голода, нарушается эмоциональный фон.

Дополнительную роль играет кортизол — гормон стресса. Его повышенный уровень способствует накоплению жира, особенно в области живота. Именно поэтому у многих на фоне ограничений усиливается тяга к еде и включается механизм переедания, похожий на аварийный режим аппетита.

Миф 2. Добавки без контроля ускоряют похудение

Термогеники, аминокислоты, витаминные комплексы и другие популярные добавки часто воспринимаются как безобидное средство для ускорения процесса. На практике их бесконтрольный приём может привести к бессоннице, тахикардии и перегрузке печени.

Без предварительной оценки рациона, состояния здоровья и, в ряде случаев, метаболических или генетических анализов потенциальный вред превышает возможную пользу.

"Каждый организм реагирует по-своему. То, что помогает одному, может навредить другому", — отмечает Каролина Фаяд.

Миф 3. Тренировки натощак подходят всем

Тренировки на голодный желудок действительно могут быть эффективны для части людей, но универсальным решением их считать нельзя. У тех, кто сталкивается с замедленным метаболизмом, слишком низкой калорийностью рациона или эпизодами переедания, такой подход может вызвать головокружение, снижение работоспособности и потерю мышечной массы.

В результате процесс похудения замедляется, а внешние изменения сопровождаются ухудшением состояния кожи и волос — эффектом, который многие замечают уже через несколько недель.

Миф 4. Длительные детокс-протоколы очищают организм

Многодневные программы на одних жидкостях и соках нередко позиционируются как "очищение". Однако они могут ослаблять иммунную систему, нарушать работу кишечника и вызывать дисбаланс электролитов.

Организм уже обладает собственными механизмами детоксикации — печень, почки и кишечник выполняют эту функцию при условии полноценного поступления питательных веществ. Исключение еды, как правило, замедляет эти процессы, а не усиливает их.

Меньше спешки — больше науки

Современный и наиболее эффективный подход к снижению веса остаётся неизменным: сбалансированное питание, адекватные тренировки, качественный сон и индивидуальная стратегия. Такой путь требует времени, но именно он даёт устойчивый результат без ущерба для здоровья и внешнего вида.

Именно поэтому специалисты всё чаще предупреждают о скрытой цене быстрого похудения, которая может проявляться не сразу, но влияет на общее состояние организма.

"Чуда не существует, существует метод. Когда лечение учитывает метаболизм и индивидуальность каждого человека, результаты становятся реальными и долговременными", — заключает специалист клиники Seven.

Сравнение: экспресс-диеты и индивидуальный подход

Экспресс-диеты строятся на жёстких ограничениях, обещают быстрый визуальный эффект и не требуют глубокого анализа состояния здоровья. Индивидуальный подход, напротив, учитывает образ жизни, метаболизм, уровень физической активности и цели человека.

В первом случае результат нестабилен и часто сопровождается стрессом для организма. Во втором — снижение веса происходит медленнее, но сохраняется надолго и сопровождается улучшением самочувствия.

Как снижать вес безопасно

Оцените исходное состояние здоровья и метаболизма. Сформируйте сбалансированный рацион с учётом белков, жиров и углеводов. Подберите тренировки, соответствующие уровню подготовки. Обратите внимание на сон и восстановление. Избегайте добавок и экстремальных протоколов без консультации специалиста.

Популярные вопросы о похудении и диетах

Как выбрать подходящую диету?

Оптимальный вариант — тот, который учитывает состояние здоровья, образ жизни и может соблюдаться длительное время без стресса.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?

Первые изменения обычно заметны через несколько недель, но устойчивый эффект формируется при регулярной работе в течение месяцев.

Что лучше: диета или спорт?

Наиболее эффективен их баланс. Питание создаёт условия для снижения веса, а физическая активность помогает сохранить мышцы и ускорить метаболизм.