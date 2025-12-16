Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
Интервальная тренировка повышает пульс за первые минуты — фитнес-тренеры
Рыба по-польски с маринованным луком для новогоднего стола
Регулярный пилинг губ снижает сухость и шелушение в холодное время года — Lady Like
Стоимость квартиры Елены Малышевой на Воробьёвых горах превышает 320 млн рублей

Морщины отступают быстрее, чем от кремов: еда, которая меняет лицо за пару недель

Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Моя семья » Красота и стиль

Еда способна менять внешность быстрее, чем принято думать: иногда для заметных изменений достаточно нескольких недель. И речь идёт не о редких суперфудах, а о продуктах, которые легко найти в обычном магазине, об этом сообщает врач-терапевт Ирина Баранова.

Малина
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

По словам специалиста, самый выраженный "антивозрастной" эффект формируется не в кабинете косметолога, а на кухне. Практика показывает, что корректировка рациона влияет на состояние кожи, уровень энергии и общее самочувствие быстрее, чем кремы и инъекционные процедуры. Первые изменения, уточняет врач, могут проявляться уже через две-три недели после смены питания.

Питание вместо косметологии

Ирина Баранова подчёркивает, что состояние кожи напрямую связано с качеством пищеварения. В своей профессиональной практике она наблюдала, как у пациентов после изменения рациона кожа становилась более сияющей, морщины — менее выраженными, а ощущение хронической усталости ослабевало.

По её словам, ни одно наружное средство не способно компенсировать влияние сбалансированного питания. Именно поэтому врач рассматривает еду как базовый инструмент поддержки внешнего вида и общего здоровья.

Продукты с выраженным эффектом

Одним из ключевых продуктов Баранова называет авокадо. Он содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают увлажнять кожу, снижать воспалительные процессы и поддерживать работу мозга. Дополнительную роль играет глутатион — антиоксидант, участвующий в процессах детоксикации печени.

"Я ем авокадо почти каждый день: с солью, лимоном и чёрным перцем", — отмечает врач-терапевт Ирина Баранова.

Не менее важна жирная рыба — лосось, а также более доступные варианты вроде скумбрии или сардин. Омега-3 жирные кислоты в их биодоступной форме помогают снижать хроническое воспаление, что особенно заметно при сухости кожи и повышенной раздражительности.

Ягоды, орехи и ферментированные продукты

Врач отдельно выделяет ягоды, прежде всего тёмные — чернику, голубику и ежевику. Содержащиеся в них антоцианы, по её словам, защищают ДНК от повреждений и укрепляют капилляры, что отражается на состоянии кожи.

В список также входят орехи, преимущественно грецкие и миндаль, горький шоколад с содержанием какао не менее 70% и оливковое масло extra virgin. Дополнительно Баранова упоминает листовую зелень, куркуму и квашеную капусту, которую некоторые специалисты считают недооценённым продуктом. Благодаря витамину C и пробиотикам она поддерживает здоровье кишечника, а это напрямую связано с чистотой и ровным тоном кожи, сообщает Царьград.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
НАТО не представляет прямой угрозы для России – политолог Топорнин
Экономия на мелочах не позволяет накопить на квартиру — ипотечный эксперт Овечкин
Длительное нервное напряжение мешает зачатию ребенка — врач Салаева
Volkswagen остановит сборку автомобилей на заводе в Дрездене — Financial Times
Теплицы зимой требуют внутреннего усиления каркаса
Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ
Антиоксиданты шалфея замедляют окислительный стресс мозга — InStyle
Инициативу туризма на маяках поддержал президент — Владимир Путин
Центр геномной регуляции разработал метод управления уровнем белков в тканях
Стройку ливнёвки в Ростове ускорили за счёт федеральных средств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.