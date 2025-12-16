Морщины отступают быстрее, чем от кремов: еда, которая меняет лицо за пару недель

Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова

Еда способна менять внешность быстрее, чем принято думать: иногда для заметных изменений достаточно нескольких недель. И речь идёт не о редких суперфудах, а о продуктах, которые легко найти в обычном магазине, об этом сообщает врач-терапевт Ирина Баранова.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

По словам специалиста, самый выраженный "антивозрастной" эффект формируется не в кабинете косметолога, а на кухне. Практика показывает, что корректировка рациона влияет на состояние кожи, уровень энергии и общее самочувствие быстрее, чем кремы и инъекционные процедуры. Первые изменения, уточняет врач, могут проявляться уже через две-три недели после смены питания.

Питание вместо косметологии

Ирина Баранова подчёркивает, что состояние кожи напрямую связано с качеством пищеварения. В своей профессиональной практике она наблюдала, как у пациентов после изменения рациона кожа становилась более сияющей, морщины — менее выраженными, а ощущение хронической усталости ослабевало.

По её словам, ни одно наружное средство не способно компенсировать влияние сбалансированного питания. Именно поэтому врач рассматривает еду как базовый инструмент поддержки внешнего вида и общего здоровья.

Продукты с выраженным эффектом

Одним из ключевых продуктов Баранова называет авокадо. Он содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают увлажнять кожу, снижать воспалительные процессы и поддерживать работу мозга. Дополнительную роль играет глутатион — антиоксидант, участвующий в процессах детоксикации печени.

"Я ем авокадо почти каждый день: с солью, лимоном и чёрным перцем", — отмечает врач-терапевт Ирина Баранова.

Не менее важна жирная рыба — лосось, а также более доступные варианты вроде скумбрии или сардин. Омега-3 жирные кислоты в их биодоступной форме помогают снижать хроническое воспаление, что особенно заметно при сухости кожи и повышенной раздражительности.

Ягоды, орехи и ферментированные продукты

Врач отдельно выделяет ягоды, прежде всего тёмные — чернику, голубику и ежевику. Содержащиеся в них антоцианы, по её словам, защищают ДНК от повреждений и укрепляют капилляры, что отражается на состоянии кожи.

В список также входят орехи, преимущественно грецкие и миндаль, горький шоколад с содержанием какао не менее 70% и оливковое масло extra virgin. Дополнительно Баранова упоминает листовую зелень, куркуму и квашеную капусту, которую некоторые специалисты считают недооценённым продуктом. Благодаря витамину C и пробиотикам она поддерживает здоровье кишечника, а это напрямую связано с чистотой и ровным тоном кожи, сообщает Царьград.