Тихий маникюр вытесняет кричащие оттенки и меняет представление о красоте рук

Тренды маникюра в 2025 году всё чаще уходят от кричащих оттенков в сторону спокойной, продуманной эстетики. Один из таких цветов уверенно закрепился в списке самых востребованных — его выбирают за универсальность, "дорогой" вид и способность подстраиваться под любой образ. Этот оттенок одинаково уместен в офисе, на вечернем выходе и в повседневной жизни, об этом сообщает Bovary.

Почему этот оттенок стал ключевым в зимнем маникюре

Речь идёт о сложном бледно-сером цвете с мягким бежевым подтоном, который всё чаще называют воплощением "тихой роскоши". Он не бросается в глаза, но сразу считывается как продуманный и стильный выбор. Такой оттенок не выглядит холодным или отстранённым — напротив, он создаёт ощущение тепла и ухоженности, которое особенно ценится зимой.

Визуально этот цвет работает как нейтральная база, но более сложная и многослойная, чем классический нюд. Он гармонирует как с тёплыми, так и с холодными оттенками кожи, что делает его универсальным решением. Именно поэтому его всё чаще включают в список универсальных оттенков лака, которые подходят под любой гардероб и не зависят от сезона.

Чем он отличается от привычных классических цветов

В отличие от насыщенного красного или винного, которые всегда воспринимаются как акцент, серо-бежевый оттенок работает иначе. Он не перетягивает внимание на себя, а аккуратно дополняет образ, создавая ощущение баланса и визуального порядка. Такой маникюр не конфликтует с украшениями, макияжем или одеждой, а мягко поддерживает их.

Отдельного внимания заслуживает его сочетаемость с аксессуарами. Золотые украшения на фоне такого покрытия выглядят особенно выигрышно, подчёркивая теплоту подтона. Серебро и минималистичные детали также смотрятся гармонично, а руки в целом выглядят более ухоженными и аккуратными.

Эстетика спокойствия и современной женственности

Этот оттенок часто выбирают не только из-за внешнего вида, но и из-за эмоционального эффекта. Он ассоциируется со спокойствием, гармонией и внутренней собранностью. В холодное время года, когда образы становятся более многослойными, а цвета — приглушёнными, такой маникюр органично вписывается в общее настроение сезона.

Кроме того, он подчёркивает аккуратность даже при минимальной длине ногтей. Это делает его особенно популярным среди тех, кто предпочитает короткие формы, мягкий квадрат или овал без сложного дизайна. Не случайно подобные оттенки всё чаще появляются среди зимних цветов маникюра, которые создают эффект ухоженных рук без лишней декоративности.

Как сделать такой маникюр дома

Самостоятельное выполнение маникюра начинается с подготовки ногтей. Их подстригают до комфортной длины, аккуратно подпиливают и придают форму, которая подходит именно вам. Кутикулу лучше отодвигать после тёплой ванночки для рук — кожа становится мягче, а процедура проходит аккуратнее.

Следующий этап — обезжиривание ногтевой пластины. Для этого подойдёт средство для снятия лака или специальный обезжириватель. Этот шаг помогает покрытию ложиться ровно и держаться дольше. После этого наносится тонкий слой базы, которая защищает ногти от пигмента и снижает риск изменения цвета.

Цветной лак наносят в два тонких слоя. Первый слой должен полностью высохнуть перед нанесением второго — это обеспечивает равномерное покрытие без полос. Завершающий этап — топовое покрытие, придающее блеск и увеличивающее стойкость маникюра. В конце полезно сделать лёгкий массаж рук с маслом для кутикулы или питательным кремом.

Сравнение серо-бежевого оттенка с другими популярными вариантами

По сравнению с классическим нюдом серо-бежевый цвет выглядит более выразительно и современно. Он не сливается с тоном кожи и лучше подчёркивает форму ногтей. В отличие от чисто серого оттенка, вариант с бежевым подтоном воспринимается мягче и теплее.

Если сопоставлять его с молочными и белыми покрытиями, серо-бежевый оказывается практичнее в повседневной носке. Он менее маркий и дольше сохраняет аккуратный вид, не подчёркивая мелкие сколы и неровности.

Плюсы и минусы такого маникюра

Этот оттенок ценят за универсальность и визуальную "дороговизну". Он подходит для любого возраста и легко адаптируется под разные стили одежды. Такой маникюр одинаково уместен в деловой среде и в более расслабленных образах.

К его преимуществам относятся:

универсальность и сочетаемость с большинством образов;

аккуратный и ухоженный внешний вид;

актуальность вне краткосрочных трендов.

При этом есть и нюансы. Светлые сложные оттенки требуют более тщательной подготовки ногтей, так как могут подчёркивать неровности. Кроме того, такой маникюр может показаться слишком спокойным тем, кто привык к ярким акцентам.

Советы по выбору оттенка и уходу за маникюром

При выборе лака важно обращать внимание на подтон — он должен быть мягким, без явной желтизны или холодной синевы. Лучше всего оценивать цвет при дневном освещении. Для большей стойкости рекомендуется использовать базу и топ одного бренда и обновлять верхнее покрытие каждые несколько дней.

Регулярное использование масла для кутикулы и крема для рук помогает сохранить ухоженный вид маникюра и продлить его эстетичность, особенно зимой.

Популярные вопросы о серо-бежевом маникюре

Подходит ли этот оттенок для коротких ногтей?

Да, он особенно выигрышно смотрится на коротких и средней длины ногтях, подчёркивая аккуратность формы.

Сколько держится такой маникюр?

При использовании качественных материалов и защитного покрытия маникюр сохраняет аккуратный вид до 10-14 дней.

Что лучше выбрать: гель-лак или обычный лак?

Гель-лак обеспечивает большую стойкость, но классический лак подойдёт тем, кто предпочитает часто менять цвет и делать маникюр дома.