Мороз ни при чём: эти зимние мелочи запускают старение кожи раньше срока

Горячая вода и сухой воздух ускоряют старение кожи зимой — косметолог Кадочикова

Зима проверяет кожу на прочность не меньше, чем возраст или стресс, и многие проблемы становятся заметны именно в холодный сезон. Мороз, сухой воздух и резкие перепады температуры незаметно разрушают защитный барьер, ускоряя появление морщин и повышая чувствительность. Однако преждевременное старение в этот период чаще связано не с погодой, а с повседневными привычками и ошибками в уходе. Об этом сообщает Marie Claire со ссылкой на руководителя международной сети клиник эстетической косметологии Age Clinic и тренера-эксперта "Мерц" по инъекционным методикам Наталью Кадочикову.

Фото: www.pexels.com by Polina ⠀ is licensed under Бесплатное использование Пилинг лица

Почему зима ускоряет старение кожи

Холодный сезон меняет физиологию кожи. При низких температурах сужаются сосуды, замедляется микроциркуляция и снижается выработка кожного сала, которое в норме защищает эпидермис от обезвоживания. Одновременно с этим центральное отопление и обогреватели сушат воздух до критических значений, из-за чего кожа буквально теряет влагу в окружающую среду. В таких условиях даже качественная сыворотка или крем работают хуже, если базовые потребности кожи игнорируются.

Дополнительную нагрузку создают резкие перепады температуры — выход из теплого помещения на мороз и обратно. Эти контрасты усиливают реактивность кожи, провоцируют покраснения и ускоряют разрушение коллагеновых волокон. Именно поэтому зимний уход за кожей требует пересмотра привычных средств и ритуалов.

Горячая вода как скрытый враг кожи

Одна из самых распространенных ошибок — горячий душ и умывание слишком теплой водой. Высокая температура быстро растворяет липиды, формирующие защитный барьер кожи. Когда эта естественная "броня" повреждена, влага испаряется в разы быстрее, а кожа становится уязвимой к холоду и ветру.

"Горячая вода буквально смывает липидный слой, из-за чего кожа теряет способность удерживать влагу и быстрее реагирует на внешние раздражители", — отмечает руководитель сети клиник эстетической косметологии Age Clinic Наталья Кадочикова.

Последствия проявляются не сразу, но со временем становятся очевидными: сухость, ощущение стянутости, шелушение и усиление мимических морщин. Обезвоженная кожа теряет эластичность, а любые заломы становятся более заметными.

Сухой воздух и его влияние на внешний вид

Еще один фактор, который часто недооценивают, — влажность воздуха в квартире. Зимой она нередко падает до 20-30 %, что считается неблагоприятным показателем для кожи. В такой среде эпидермис постоянно "отдает" влагу, даже если регулярно используется увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой.

Сухой воздух замедляет восстановление кожного барьера и усиливает микроповреждения. В результате кожа выглядит тусклой, быстрее краснеет и хуже переносит активные компоненты, включая кислоты и ретинол.

Нарушение сна и биоритмов

Зимой многие сталкиваются со сбоем режима сна. Короткий световой день, работа, искусственное освещение и активное использование гаджетов смещают время засыпания. В период праздников ситуация усугубляется еще сильнее. Между тем именно ночью кожа активно восстанавливается и обновляется.

Недостаток сна снижает скорость регенерации клеток, ухудшает микроциркуляцию и повышает уровень кортизола — гормона стресса. Это ослабляет кожный барьер и делает кожу более реактивной.

Агрессивное очищение вместо бережного ухода

Зимой плотные кремы и защитные средства могут создавать ощущение "перегруженной" кожи. В ответ многие начинают умываться чаще или выбирают агрессивные очищающие продукты — мыло, щелочные гели, жесткие скрабы. Такой подход нарушает pH кожи и усиливает воспалительные процессы.

Когда верхний слой эпидермиса истончается, кожа теряет способность удерживать влагу и становится чувствительной даже к нейтральным средствам. Особенно заметно это в уходе с компонентами вроде гиалуроновой кислоты, эффективность которых напрямую зависит от состояния кожного барьера.

Обезвоживание изнутри

Нехватка воды в рационе, избыток кофе и алкоголя, сухие помещения и редкое использование липидных кремов создают двойной дефицит влаги. Организм в первую очередь направляет ресурсы на жизненно важные органы, и кожа оказывается не в приоритете.

В результате появляется тусклость, снижается упругость, а вокруг глаз формируется мелкая "сеточка" морщин. Даже самый продуманный внешний уход не даст результата, если коже не хватает воды изнутри.

Сравнение: зимний и летний уход за кожей

Подход к уходу за кожей в разные сезоны существенно отличается. Летом акцент делается на легкие текстуры, контроль себума и защиту от ультрафиолета. Зимой приоритет смещается в сторону восстановления барьера и удержания влаги.

Зимний уход предполагает использование более плотных кремов с церамидами, скваланом и эмолентами, а также сокращение агрессивных процедур. Летние гели и матирующие средства в холодный сезон могут усугублять сухость и чувствительность.

Плюсы и минусы интенсивного зимнего ухода

Зимний уход за кожей имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при выборе средств и процедур.

К преимуществам относится возможность активно восстанавливать кожный барьер, использовать питательные кремы и маски, а также проводить щадящие процедуры, направленные на увлажнение и питание.

Среди минусов — риск перегрузить кожу слишком плотными текстурами и спровоцировать закупорку пор. Кроме того, неправильный подбор средств может усилить ощущение липкости и желание чаще очищать кожу.

Советы по зимнему уходу за кожей шаг за шагом

Грамотный уход в холодный сезон строится на последовательности действий.

Умывайтесь теплой, а не горячей водой и сокращайте время душа. Наносите крем в первые минуты после умывания, пока кожа слегка влажная. Поддерживайте комфортную влажность воздуха в помещении. Используйте мягкие очищающие средства и минимизируйте эксфолиацию. Следите за режимом сна и пейте достаточное количество воды.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать крем для кожи зимой?

Зимний крем должен содержать липиды, церамиды и эмоленты, которые укрепляют защитный барьер и снижают потерю влаги.

Сколько воды нужно пить для здоровой кожи?

Даже зимой важно не снижать потребление воды, несмотря на ослабленное чувство жажды.

Что лучше зимой — увлажняющие или питательные средства?

Оптимально сочетать оба типа: увлажнение помогает удерживать влагу, а питание — защищает кожу от холода.