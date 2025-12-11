Снег, лошади и массивные украшения: зимние свадьбы играют по новым правилам и шокируют гостей

Зимние свадьбы в стиле а-ля рус стали трендом в 2025 году — организатор Лейбман

Холодный сезон все чаще становится фоном для торжеств, и заметнее всего это проявляется в выборе эстетики: зимние свадьбы переходят к ярко выраженному стилю "а-ля рус", об этом рассказывает свадебный организатор Евгения Лейбман.

Фото: https://unsplash.com by Karla Paola is licensed under Free Подготовка к свадьбе

Современная интерпретация русской эстетики

Зимний "а-ля рус" не связан с традиционным фольклором. По словам Лейбман, невесты используют объемные аксессуары, декоративные ободки, меховые детали и текстурные элементы, формирующие выразительный образ. В угощениях преобладают леденцы на палочке и карамелизированные яблоки, а в оформлении — насыщенные красные акценты.

Характерной частью стиля становятся природные мотивы. Пары нередко организуют съемки на фоне заснеженных пространств, включая участие животных. Такие кадры подчеркивают сезонность и создают визуальную глубину, которую сложно получить в другое время года.

Сезонная стоимость и возможности экономии

Организатор подчеркивает, что декабрь — самый дорогой месяц для проведения зимних свадеб: после 10-го числа площадки и артисты повышают расценки из-за корпоративного сезона. Январь и февраль, напротив, позволяют снизить бюджет: цены начинают падать с середины января, а свадебные салоны открывают распродажи.

"Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие для банкетов — пятница и суббота… Наиболее бюджетный вариант — проведение свадьбы с понедельника по четверг", — сказала она.

Эксперт уточняет, что аренда ресторана в субботу может достигать 300 тысяч рублей, тогда как будние дни обходятся примерно в 100 тысяч.

Организация пространства и декора

Дополнительные расходы возникают из-за необходимости перемещаться между локациями в холодный сезон, поэтому Лейбман рекомендует объединять церемонию и банкет на одной площадке. Это снижает затраты на транспорт и упрощает логику мероприятия.

"Еще один способ сэкономить — это декор. Зимой стоит выбирать сезонные цветы… Например, можно обратить внимание на ранункулюсы", — отметила организатор.

Такая эстетика позволяет получить выразительное оформление без чрезмерных затрат, что особенно актуально для тематических зимних свадеб.

Климатический фактор и удобство гостей

Зимний формат требует обязательного выбора крытых пространств, поскольку открытые площадки становятся непрактичными. Организатор подчеркивает, что сезон диктует и другие корректировки: меню должно быть более плотным, а температурный режим — тщательно продуманным.

Для комфорта гостей организаторы включают в сценарий теплые напитки и пледы. Эти детали формируют цельное восприятие мероприятия и помогают поддерживать атмосферу, соответствующую времени года, как сообщает сайт "Москва 24".