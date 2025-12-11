Снег, лошади и массивные украшения: зимние свадьбы играют по новым правилам и шокируют гостей

Холодный сезон все чаще становится фоном для торжеств, и заметнее всего это проявляется в выборе эстетики: зимние свадьбы переходят к ярко выраженному стилю "а-ля рус", об этом рассказывает свадебный организатор Евгения Лейбман.
Зимний "а-ля рус" не связан с традиционным фольклором. По словам Лейбман, невесты используют объемные аксессуары, декоративные ободки, меховые детали и текстурные элементы, формирующие выразительный образ. В угощениях преобладают леденцы на палочке и карамелизированные яблоки, а в оформлении — насыщенные красные акценты.
Характерной частью стиля становятся природные мотивы. Пары нередко организуют съемки на фоне заснеженных пространств, включая участие животных. Такие кадры подчеркивают сезонность и создают визуальную глубину, которую сложно получить в другое время года.
Организатор подчеркивает, что декабрь — самый дорогой месяц для проведения зимних свадеб: после 10-го числа площадки и артисты повышают расценки из-за корпоративного сезона. Январь и февраль, напротив, позволяют снизить бюджет: цены начинают падать с середины января, а свадебные салоны открывают распродажи.
"Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие для банкетов — пятница и суббота… Наиболее бюджетный вариант — проведение свадьбы с понедельника по четверг", — сказала она.
Эксперт уточняет, что аренда ресторана в субботу может достигать 300 тысяч рублей, тогда как будние дни обходятся примерно в 100 тысяч.
Дополнительные расходы возникают из-за необходимости перемещаться между локациями в холодный сезон, поэтому Лейбман рекомендует объединять церемонию и банкет на одной площадке. Это снижает затраты на транспорт и упрощает логику мероприятия.
"Еще один способ сэкономить — это декор. Зимой стоит выбирать сезонные цветы… Например, можно обратить внимание на ранункулюсы", — отметила организатор.
Такая эстетика позволяет получить выразительное оформление без чрезмерных затрат, что особенно актуально для тематических зимних свадеб.
Зимний формат требует обязательного выбора крытых пространств, поскольку открытые площадки становятся непрактичными. Организатор подчеркивает, что сезон диктует и другие корректировки: меню должно быть более плотным, а температурный режим — тщательно продуманным.
Для комфорта гостей организаторы включают в сценарий теплые напитки и пледы. Эти детали формируют цельное восприятие мероприятия и помогают поддерживать атмосферу, соответствующую времени года, как сообщает сайт "Москва 24".
