Результат предновогодней диеты сгорает быстрее бенгальского огня: главные ошибки худеющих

Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова

Праздничная суета традиционно вызывает всплеск стремительных попыток похудеть, однако именно в этот период люди совершают наиболее рискованные ошибки, о чём рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Впечатляющие обещания быстрых результатов нередко оборачиваются обратным эффектом и подрывом здоровья.

Почему резкие диеты дают краткосрочный результат

Эксперт поясняет, что многие по-прежнему полагаются на монодиеты и резкое снижение калорийности. По её словам, организм воспринимает такую перестройку как стресс, из-за чего замедляется обмен веществ, снижается количество воды и мышечной массы.

"Довольно часто люди делают ставку на жесткие монодиеты, голодание и резкое уменьшение калорий", — объяснила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Визуальный эффект создаёт иллюзию прогресса, но после праздников запускается быстрый набор веса.

Гуфранова подчёркивает: более безопасный путь — поэтапное снижение калорийности при сохранении разнообразного рациона. В его основе должны оставаться белки, овощи, сложные углеводы и полезные жиры. Такой подход позволяет избегать колебаний, которые неизбежно сопровождают экстремальные диеты, и поддерживать устойчивую динамику в пределах 0,5-1 килограмма в неделю, поясняет Газета. Ru.

Почему одной диеты недостаточно

Специалист указывает, что многие рассчитывают решить проблему веса только питанием, не увеличивая уровень физической активности. В этом случае организм теряет прежде всего мышцы, что замедляет метаболизм и затрудняет дальнейший контроль массы тела.

"Многие надеются решить проблему веса одним питанием", — предупредила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Снижение тонуса становится ещё одним следствием такого подхода, усугубляя ощущение усталости.

Для долгосрочного результата необходимо сочетать питание и движение. Два силовых или функциональных тренинга в неделю, дополненные ходьбой и лёгким кардио, помогают сохранять мышечную ткань, улучшают чувствительность к инсулину и направляют расход энергии на снижение жировой массы. Так формируется более устойчивая система, которая работает независимо от сезона.

Опасности резкого старта и переутомления

Перед Новым годом многие пытаются компенсировать отсутствие тренировок ежедневными интенсивными занятиями. Такое форсирование ведёт к переутомлению и повышенному риску травм.

"Еще одна крайность перед праздниками — внезапно начинать тренироваться каждый день", — рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Через несколько недель организм оказывается истощённым, а мотивация резко падает.

Новичкам она советует начинать с умеренного графика — 2-3 тренировок в неделю с чередованием форматов. Важны дни восстановления: они помогают адаптироваться к нагрузке и поддерживать устойчивость организма. Такой ритм позволяет подойти к праздникам в рабочем состоянии, сохранив энергию и интерес к занятиям.

Как формулировать цели и зачем фиксировать прогресс

Эмоциональное стремление "похудеть к Новому году" без конкретики становится причиной потери мотивации. Эксперт указывает, что отсутствие измеримых параметров заставляет людей сравнивать себя с другими и преждевременно прекращать начатое.

"Следующая ошибка — абстрактная цель похудеть к Новому году", — сказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Чёткость цели помогает выстроить устойчивую стратегию и избежать разочарований.

Гуфранова рекомендует формулировать реалистичный ориентир и фиксировать исходные данные. Она приводит пример: определение желаемых 3-4 килограммов в течение пары месяцев помогает ясно понимать динамику. Регистрация веса, объёмов и фотографий позволяет замечать изменения даже при стабильных цифрах на весах, что поддерживает долгосрочную мотивацию.

Почему нельзя компенсировать питание тренировками

Специалист отмечает, что распространённая идея "сжечь лишнее в зале" редко работает. При переедании даже высокие нагрузки не покрывают энергетический избыток. В итоге человек не видит результата, хотя регулярно тренируется.

"В реальности тренировки — лишь часть необходимых действий", — добавила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Питание остаётся ключевым фактором, который определяет до 70% успеха.

Комплексный подход включает осознанный выбор продуктов, движение и соблюдение режима. В таком сочетании формируются новые устойчивые привычки, сохраняющиеся и в период праздничных застолий. Это позволяет удерживать равновесие без ощущения жёстких ограничений.

Как избежать срывов от строгих запретов

Пытаясь ускорить результат, многие полностью исключают сладкое и выпечку. Но жёсткие запреты часто приводят к перееданию за праздничным столом и формируют нездоровое отношение к еде. Важно оставлять место небольшим удовольствиям в пределах продуманного плана.

"Любая жёсткость и резкие ограничения возвращаются бумерангом", — пояснила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Такой подход устраняет эффект "запретного плода" и снижает риск компенсаторного переедания. Сдержанные порции позволяют сохранять удовольствие от еды без потери контроля. Формируется система, в которой человек остаётся в гармонии с собственными привычками и физиологическими потребностями.

Почему без восстановления не будет результата

Стремясь уложить в короткий срок тренировки, рабочие задачи и подготовку к праздникам, люди часто жертвуют сном. Недостаток отдыха усиливает тягу к сладкому и затрудняет снижение веса, даже если питание и тренировки кажутся выстроенными верно. В такие периоды важно сохранять базовые элементы режима — регулярное питание и 7-8 часов сна, которые обеспечивают возможность адекватного восстановления организма.

Этот фундамент стабилизирует нервную систему и поддерживает способность выдерживать нагрузку. Восстановленные ресурсы становятся главным условием устойчивого прогресса, позволяя избежать эмоционального и физического выгорания.

Осознанный подход вместо гонки

Цель не должна ограничиваться стремлением успеть к конкретной дате. Подход, основанный на умеренности, разумном дефиците калорий и регулярной активности, формирует привычки, которые сохраняются после праздников и поддерживают здоровье в долгосрочной перспективе.