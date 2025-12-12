Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрофизики смоделировали рождение вспышки у чёрных дыр — "Астрофизический журнал"
Джиган отметил годовщину свадьбы с Оксаной Самойловой
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Турист из Великобритании отметил высокое качество медицины в Москве - EADaily
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд

Результат предновогодней диеты сгорает быстрее бенгальского огня: главные ошибки худеющих

Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Моя семья » Красота и стиль

Праздничная суета традиционно вызывает всплеск стремительных попыток похудеть, однако именно в этот период люди совершают наиболее рискованные ошибки, о чём рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Девушка на белковой диете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на белковой диете

Впечатляющие обещания быстрых результатов нередко оборачиваются обратным эффектом и подрывом здоровья.

Почему резкие диеты дают краткосрочный результат

Эксперт поясняет, что многие по-прежнему полагаются на монодиеты и резкое снижение калорийности. По её словам, организм воспринимает такую перестройку как стресс, из-за чего замедляется обмен веществ, снижается количество воды и мышечной массы.

"Довольно часто люди делают ставку на жесткие монодиеты, голодание и резкое уменьшение калорий", — объяснила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Визуальный эффект создаёт иллюзию прогресса, но после праздников запускается быстрый набор веса.

Гуфранова подчёркивает: более безопасный путь — поэтапное снижение калорийности при сохранении разнообразного рациона. В его основе должны оставаться белки, овощи, сложные углеводы и полезные жиры. Такой подход позволяет избегать колебаний, которые неизбежно сопровождают экстремальные диеты, и поддерживать устойчивую динамику в пределах 0,5-1 килограмма в неделю, поясняет Газета. Ru.

Почему одной диеты недостаточно

Специалист указывает, что многие рассчитывают решить проблему веса только питанием, не увеличивая уровень физической активности. В этом случае организм теряет прежде всего мышцы, что замедляет метаболизм и затрудняет дальнейший контроль массы тела.

"Многие надеются решить проблему веса одним питанием", — предупредила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Снижение тонуса становится ещё одним следствием такого подхода, усугубляя ощущение усталости.

Для долгосрочного результата необходимо сочетать питание и движение. Два силовых или функциональных тренинга в неделю, дополненные ходьбой и лёгким кардио, помогают сохранять мышечную ткань, улучшают чувствительность к инсулину и направляют расход энергии на снижение жировой массы. Так формируется более устойчивая система, которая работает независимо от сезона.

Опасности резкого старта и переутомления

Перед Новым годом многие пытаются компенсировать отсутствие тренировок ежедневными интенсивными занятиями. Такое форсирование ведёт к переутомлению и повышенному риску травм.

"Еще одна крайность перед праздниками — внезапно начинать тренироваться каждый день", — рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Через несколько недель организм оказывается истощённым, а мотивация резко падает.

Новичкам она советует начинать с умеренного графика — 2-3 тренировок в неделю с чередованием форматов. Важны дни восстановления: они помогают адаптироваться к нагрузке и поддерживать устойчивость организма. Такой ритм позволяет подойти к праздникам в рабочем состоянии, сохранив энергию и интерес к занятиям.

Как формулировать цели и зачем фиксировать прогресс

Эмоциональное стремление "похудеть к Новому году" без конкретики становится причиной потери мотивации. Эксперт указывает, что отсутствие измеримых параметров заставляет людей сравнивать себя с другими и преждевременно прекращать начатое.

"Следующая ошибка — абстрактная цель похудеть к Новому году", — сказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Чёткость цели помогает выстроить устойчивую стратегию и избежать разочарований.

Гуфранова рекомендует формулировать реалистичный ориентир и фиксировать исходные данные. Она приводит пример: определение желаемых 3-4 килограммов в течение пары месяцев помогает ясно понимать динамику. Регистрация веса, объёмов и фотографий позволяет замечать изменения даже при стабильных цифрах на весах, что поддерживает долгосрочную мотивацию.

Почему нельзя компенсировать питание тренировками

Специалист отмечает, что распространённая идея "сжечь лишнее в зале" редко работает. При переедании даже высокие нагрузки не покрывают энергетический избыток. В итоге человек не видит результата, хотя регулярно тренируется.

"В реальности тренировки — лишь часть необходимых действий", — добавила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Питание остаётся ключевым фактором, который определяет до 70% успеха.

Комплексный подход включает осознанный выбор продуктов, движение и соблюдение режима. В таком сочетании формируются новые устойчивые привычки, сохраняющиеся и в период праздничных застолий. Это позволяет удерживать равновесие без ощущения жёстких ограничений.

Как избежать срывов от строгих запретов

Пытаясь ускорить результат, многие полностью исключают сладкое и выпечку. Но жёсткие запреты часто приводят к перееданию за праздничным столом и формируют нездоровое отношение к еде. Важно оставлять место небольшим удовольствиям в пределах продуманного плана.

"Любая жёсткость и резкие ограничения возвращаются бумерангом", — пояснила соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Такой подход устраняет эффект "запретного плода" и снижает риск компенсаторного переедания. Сдержанные порции позволяют сохранять удовольствие от еды без потери контроля. Формируется система, в которой человек остаётся в гармонии с собственными привычками и физиологическими потребностями.

Почему без восстановления не будет результата

Стремясь уложить в короткий срок тренировки, рабочие задачи и подготовку к праздникам, люди часто жертвуют сном. Недостаток отдыха усиливает тягу к сладкому и затрудняет снижение веса, даже если питание и тренировки кажутся выстроенными верно. В такие периоды важно сохранять базовые элементы режима — регулярное питание и 7-8 часов сна, которые обеспечивают возможность адекватного восстановления организма.

Этот фундамент стабилизирует нервную систему и поддерживает способность выдерживать нагрузку. Восстановленные ресурсы становятся главным условием устойчивого прогресса, позволяя избежать эмоционального и физического выгорания.

Осознанный подход вместо гонки

Цель не должна ограничиваться стремлением успеть к конкретной дате. Подход, основанный на умеренности, разумном дефиците калорий и регулярной активности, формирует привычки, которые сохраняются после праздников и поддерживают здоровье в долгосрочной перспективе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Бизнес
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Популярное
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Хрустящие куриные крылья можно приготовить в духовке без фритюра — epicurious
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд
Роза Хутор стал главным зимним курортом для опытных лыжников — гиды
Удаление пня на участке без спецтехники возможно с помощью соды, соли и мицелия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.