Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уровень моногамии людей оценили в 66 процентов — антрополог Марк Дайбл
Травмирование психики питомца из-за праздничного шума можно предотвратить — эксперты
Влияние химических загрязнителей воды на беременность выявили
Российская нефтегазохимия столкнулась с рядом системных вызовов
Россия рассматривает запуск пивных ярмарок по модели Октоберфеста
Подлёдные океаны делают обитаемыми планеты даже вдали от звезды — science-et-vie
Новый вид дикобраза Coendou vossi выделили учёные — Университет Кальдас
Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
14 декабря состоится пластический спектакль "Наваждение"

Зима надевает на человека тяжёлый плащ усталости: привычки, которые заставляют мышцы застывать

Зимние условия вызывают снижение подвижности и нарушения дыхания — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Зима будто меняет законы движения: тело становится осторожнее, а привычная энергия растворяется в холодном воздухе. Многим кажется, что вместе с морозами приходит необъяснимая тяжесть, словно внутренний мотор замедляет обороты. Однако в этом ощущении нет слабости — лишь естественная реакция организма на сокращение света и тепла, сообщает издание Marie Claire.

Девушка на улице зимой
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain
Девушка на улице зимой

Почему тело зимой входит в экономный режим

Когда декабрьские сумерки наступают почти сразу после обеда, организм начинает перестраивать ритм так, как делали это многие поколения до нас. Менее яркое солнце означает для биологических часов снижение активности. Мозг получает простой сигнал: наступает сезон, когда важно беречь силы, а не расходовать их без оглядки. Энергия перераспределяется, и человек ощущает спад двигательной мотивации сильнее, чем в любое другое время года.

В этот период мышцы постепенно переходят в более статичное состояние. Шейно-плечевой отдел, спина, бедра — все зоны, которые обычно включаются в привычные бытовые движения, начинают работать в половину силы. Положение сидя становится доминирующим, а жесткие позы формируют фоновое перенапряжение, которое трудно отслеживать в повседневности.

Параллельно снижается выработка витамина D, нарушаются привычные циклы сна, увеличивается чувствительность к стрессовым сигналам городской среды. Эта совокупность факторов усиливает зимнюю леность, создавая впечатление, что тело сопротивляется любым усилиям.

Постепенно возникает ощущение, будто человек несет на себе тяжёлый плащ из усталости. На самом деле речь идёт о биологической адаптации, а не о недостатке силы воли. Осознание этого позволяет мягко менять стратегию ухода за собой и возвращать телу тонус без давления и резких попыток "встряхнуть" себя, особенно когда существуют зимние средства, которые превращают кожу в мягкий щит от мороза.

Как бездействие трансформирует тело и внутренний фон

Длительное отсутствие движения влияет не только на мышечный каркас, но и на эмоциональное состояние. Организм, проводящий часы в статичных позах, начинает посылать мозгу сигналы напряжения. Они воспринимаются как легкая тревога, повышая уровень кортизола. Кортизол же снижает выработку мелатонина — гормона, который отвечает за полноценный ночной отдых.

Так возникает порочный круг: тело напряжено, мозг реагирует тревожностью, а плохой сон усиливает оба процесса. Человек просыпается уже уставшим и ощущает трудности с концентрацией. Это влияет на рабочие задачи, общение, настроение, ведь эмоциональный фон напрямую связан с биохимией.

Более того, мышечные зажимы ограничивают дыхание. Грудная клетка двигается менее свободно, вдох становится поверхностным, кровоток — медленнее. Нарушается питание тканей, что снижает общий уровень бодрости. Мозг получает постоянные микросигналы дискомфорта, которые проявляются раздражительностью, вялостью, неспособностью сосредоточиться.

Зимой особенно важно замечать эти изменения. Они не появляются резко — они накапливаются. И вернуть подвижность можно только через аккуратные, мягкие методы, не требующие от организма героизма. Это позволяет разорвать цепочку напряжения и постепенно восстановить привычный внутренний ритм.

Почему мышечные зажимы отбирают энергию

Когда тело неделями удерживает одну и ту же позу — наклон к экрану, перекос плеч, жесткую посадку на стуле — определенные зоны берут на себя всю нагрузку. Со временем они будто превращаются в плотные каркасы, которые мешают свободному движению.

Нарушение кровотока заставляет организм постоянно компенсировать недостаток кислорода. Это похоже на работу компьютера, который пытается выполнить задачу при хронически низкой зарядке аккумулятора. Работа идёт, но медленно и с перебоями.

Снижается амплитуда дыхания — человек ощущает, что ему трудно "вздохнуть полной грудью". Это напрямую связано с тонусом межреберных мышц и общей подвижностью позвоночника. Задержка дыхания и поверхностные вдохи воспринимаются организмом как сигнал угрозы, что усиливает гормоны бодрствования.

Так формируется внутреннее ощущение взвинченности. Снаружи может казаться, что причин для стресса нет, но тело живет в режиме тревожности. Именно поэтому восстанавливающие практики — растяжка, мягкие движения, дыхательные упражнения, массажи — работают не как эстетические ритуалы, а как биохимическая поддержка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Наука и техника
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Шоу-бизнес
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Популярное
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность

Мини-комплекс на основе тайцзи для коленей и поясницы: как выполнять очень медленно, кому подходит, сколько нужно времени и как не перегрузиться.

Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Последние материалы
Подлёдные океаны делают обитаемыми планеты даже вдали от звезды — science-et-vie
Зимние условия вызывают снижение подвижности и нарушения дыхания — Marie Claire
Новый вид дикобраза Coendou vossi выделили учёные — Университет Кальдас
Бизнес-гороскоп объясняет карьерные роли каждого знака
Мягкая ЛФК снижает напряжение мышц при сколиозе
Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
14 декабря состоится пластический спектакль "Наваждение"
Российские банки многим отказывают в ипотеке
Акне не заразно и связано с внутренними нарушениями организма — дерматолог Вишня
Несмытая мицеллярная вода приводит к закупорке пор и покраснению — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.