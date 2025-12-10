Мир утонет в пластике, а мы всё равно выбираем синтетику: правда, которую прячут от покупателей

Синтетическая одежда усиливает загрязнение микропластиком — эколог Лакустова

Россияне все чаще задумываются о личном вкладе в сохранение природного баланса, и именно на этом фоне особенно заметны укоренившиеся представления, которые не выдерживают проверки фактами.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain Девушка в шубе

Натуральные материалы и синтетика

В представлении многих синтетика выглядит более современной и якобы безопасной альтернативой натуральной коже и меху. Однако эксперт подчеркивает: искусственные материалы несут куда большую экологическую нагрузку. Они почти не подлежат переработке, годами накапливаются на свалках и при стирке выделяют микропластик, который проникает в воду и почву. Срок службы таких вещей короче, и их массовая замена лишь ускоряет рост отходов.

Лакустова отмечает, что натуральные материалы, напротив, сохраняют форму и свойства десятилетиями и после использования полностью разлагаются. По ее словам, долговечная вещь из меха, рассчитанная более чем на десять лет, экологичнее пуховика, срок службы которого ограничивается несколькими сезонами при многолетнем разложении на полигонах.

"Поэтому, например, шуба из натурального меха, которую спокойно можно носить больше 10 лет, и которая полностью разлагается за несколько лет, гораздо экологичнее, чем пуховик, срок службы которого в среднем два года, а период разложения больше 100 лет", — добавила эколог, директор фонда "Зеленая миссия" Ольга Лакустова.

Искусственная и живая ель

Праздничные традиции тоже окружены мифами, и один из них касается выбора новогодней ели. Эколог объясняет: дерево из пластика не может считаться экологичным, поскольку требует десятилетий использования, чтобы компенсировать ущерб от производства. На практике такие изделия теряют вид намного раньше и отправляются в мусор.

Натуральные ели выращиваются в специализированных питомниках, поэтому их заготовка не вредит лесным экосистемам. После праздников дерево можно переработать или использовать в хозяйстве.

"Такая елка может оправдать свое существование только если ей пользуются минимум в течение 30 лет", — пояснила Лакустова, подчеркивая, что подобная долговечность — редкость.

Одноразовая посуда и скрытые компоненты

Проблемой остается и оценка экологичности бумажных стаканчиков. По словам эксперта, картон сам по себе безопасен, но конструкция таких изделий включает полиэтиленовое покрытие. Именно этот элемент не позволяет считать их полноценной альтернативой пластику.

"Действительно они сделаны из картона, который является полностью экологичным и биоразлагаемым материалом, но это не единственный их компонент", — продолжила Лакустова.

Она подчеркивает, что более устойчивыми остаются многоразовые решения из стекла, металла или плотного пищевого пластика. Они служат годами и не превращаются в отходы после нескольких минут использования.

Переработка как ограниченный инструмент

Распространено мнение, что масштабная переработка способна решить экологические проблемы. По словам Лакустовой, такое представление не соответствует реальной картине. Значительная часть бытовых вещей просто не подлежит вторичной обработке — от отдельных видов пластика до ламинированного картона и некоторых электронных устройств.

Эффективность переработки также зависит от сортировки отходов, которой в России пока нет системного охвата. Контейнеры для различных фракций встречаются редко, и потому ставка исключительно на переработку не снижает нагрузку на окружающую среду.

"Несмотря на то, что вторичная переработка способна сократить количество отходов и снизить общий вред для окружающей среды — это не панацея", — подчеркнула эксперт.

Индивидуальные действия и коллективный результат

Миф о том, что усилия одного человека ничего не меняют, мешает формированию устойчивых привычек. Эколог уверена, что именно личные решения формируют образец поведения, который подхватывают окружающие.

"Каждый человек может внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, если начнет следовать несложным эко-привычкам", — заключила Лакустова.

По ее словам, переход к умеренному потреблению, выбор натуральных материалов, сокращение поездок на личном транспорте и отказ от одноразовых вещей — простые, но действенные шаги, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".