Причёска переживает ветер, влажность и рабочий день — всё благодаря одному приёму

Брашинг позволяет создать долговременный объём без перегрева волос — Le Figaro

Стильная укладка давно перестала быть просто завершающим штрихом перед выходом из дома. Она стала частью повседневного образа, которая формирует настроение, подчеркивает черты и помогает чувствовать себя увереннее в любой ситуации. Неудивительно, что в индустрии красоты растет интерес к техникам, позволяющим добиться естественного и долговременного результата без лишних усилий.

Фото: https://pixabay.com by JuVecchi is licensed under Free Девушка в салоне красоты

Брашинг: почему укладка снова в центре внимания

В последние сезоны индустрия красоты активно смещается в сторону натуральности. Женщины предпочитают выглядеть так, будто на укладку не ушло ни минуты, но результат при этом — безупречный. Именно в такой эстетике и раскрывает себя брашинг — техника, которая позволяет добиться мягких, живых и подвижных локонов, сохраняя при этом ощущение естественности. Мастера отмечают, что эта укладка подходит практически всем — вне зависимости от длины, структуры и плотности волос, сообщает салон Le Figaro.

Современная мода делает ставку на легкость, поэтому методы, позволяющие создать эффект "естественной небрежности”, становятся особенно востребованными. Конечно, роль играет и удобство: многие клиентки признаются, что ценят брашинг за возможность несколько дней не беспокоиться о прическе и сохранять аккуратный вид даже в насыщенном рабочем графике. Поэтому неудивительно, что обучение обновленным техникам этой укладки регулярно проводится в профессиональных салонах.

Процедура востребована и благодаря своей универсальности. С помощью брашинга можно создать как мягкие волны, так и более выраженный объем у корней или даже визуально выпрямить волосы, сохраняя их структурность. Такой подход делает укладку актуальной и для деловых встреч, и для вечерних выходов, и для повседневного образа.

В чем суть метода брашинга

Брашинг представляет собой технику укладки, в которой используется круглая щетка и фен. При правильном выполнении волосы одновременно высушиваются, фиксируются и принимают нужную форму. Метод хорошо знаком профессионалам, но популярность вернулась к нему благодаря тренду на натуральность.

Техника позволяет работать как с влажными, так и с слегка подсушенными волосами, что дает возможность контролировать объем, направление прядей и степень завитка. При этом структура локонов остается гибкой, а укладка выглядит максимально живой. Главный принцип — придать форму в момент сушки, когда волос лучше всего закрепляет новое положение.

Мастера салонов часто подчеркивают, что брашинг позволяет добиться впечатляющего результата без избыточного нагрева, что делает его более щадящим по сравнению с плойками и утюжками. Правильно выполненная укладка минимизирует ломкость, сохраняет блеск и улучшает визуальную плотность волос.

Преимущества брашинга: почему техника стала трендом

Для многих женщин важна не только эстетика, но и практичность. Брашинг сочетает в себе оба аспекта: он визуально меняет образ, но при этом экономит время и способствует здоровью волос. Укладка держится долго, не требует ежедневной коррекции и помогает сохранить аккуратность даже при плотном расписании.

Женщины с длинными, тяжелыми или густыми волосами особенно ценят технику за возможность контролировать объем и направление прядей. Более того, брашинг хорошо переносит влажность, ветер и перемены погоды, что делает его надежным вариантом для межсезонья. Отдельно специалисты отмечают, что техника подходит для создания мягкого "французского" эффекта, который остается центром модных тенденций уже несколько лет.

Как выбрать идеальный брашинг

Успех укладки во многом зависит от инструмента. Выбор браша определяется не только желаемым результатом, но и длиной, плотностью и состоянием волос. На рынке существует множество вариантов, но специалисты выделяют два основных типа: обычные брашинги и термические. Вторые считаются более эффективными благодаря вентиляционным отверстиям, способствующим ускоренной сушке и равномерному распределению тепла.

Размер брашинга также играет ключевую роль. Чем длиннее волосы, тем больший диаметр потребуется. Для лёгких волн подходят средние размеры, а для крупных локонов или мягкого объёма — большие. Напротив, небольшой диаметр позволяет создать более выраженный завиток или проработать челку. Такие нюансы позволяют добиться профессионального результата даже в домашних условиях при достаточной практике.

Этапы укладки: как работает техника

Брашинг сочетает сушку и моделирование прически. Важно учитывать влажность волос: они должны быть слегка подсушены полотенцем или феном. Слишком мокрые пряди плохо поддаются фиксации, быстро пушатся и теряют форму.

При создании укладки мастер отделяет небольшие пряди, прокручивает их на браше и последовательно подсушивает, формируя нужное направление. Для защиты от тепла обязательно используется термозащита, которая снижает риск повреждений и помогает сохранить эластичность волос. Регулярные укладки также требуют ухода: питательные маски, несмываемые сыворотки и увлажняющие спреи помогают поддерживать здоровый вид.

Техника позволяет контролировать степень завитка, плотность укладки и направление локонов, благодаря чему можно добиться многослойности и естественного объема без ощущения перегруженности. Такой подход нередко помогает тем, кто стремится сохранить уверенный объём у корней, особенно если волосы склонны к быстрому снижению плотности после сушки.

Сравнение брашинга с укладкой плойкой

При выборе способа укладки важно учитывать влияние на волосы, длительность эффекта и степень естественности результата.

Брашинг позволяет моделировать форму во время сушки, что делает итог более воздушным. Укладка плойкой создает чёткий завиток, но эффект часто держится меньше, особенно на тяжелых волосах. Плойка воздействует высокой температурой, а брашинг обеспечивает более щадящий режим.

Плойка подходит для создания структурных локонов, но брашинг дает возможность добиться натуральности, объема у корней и плавных волн. В повседневной укладке брашинг выигрывает по удобству, поскольку экономит время и снижает термическую нагрузку. При этом многие отмечают, что навык правильно сушить волосы помогает добиться более стойкого результата даже в домашних условиях.

Плюсы и минусы брашинга

Укладка брашингом обладает множеством преимуществ, но есть и нюансы, которые важно учитывать. Такой подход помогает объективно оценить технику перед использованием.

Плюсы включают легкость выполнения и щадящее воздействие, а также возможность работать с разными типами волос. Укладка выглядит естественно и позволяет сохранить форму надолго без дополнительных средств фиксации.

Создает длительный эффект без перегрева.

Обеспечивает натуральный объём.

Подходит для разных типов волос и длины.

Является более безопасной альтернативой горячим стайлерам.

Минусы связаны в основном с необходимостью навыков. Чтобы результат выглядел профессионально, требуется время и практика. Также важно использовать качественный брашинг, подходящий по диаметру и материалу.

Требует определенного опыта при самостоятельной укладке.

Зависит от выбора подходящего инструмента.

Может занимать больше времени у новичков.

Нуждается в последующем правильном уходе за волосами.

Советы по выбору брашинга

Правильный выбор инструмента помогает добиться безупречного результата. Прежде всего нужно учитывать длину и плотность волос, желаемую степень завитка и привычную технику укладки. Диаметр щётки определяет размер локонов: крупный — для мягких волн, маленький — для упругих кудрей.

Материал также имеет значение. Термобрашинги помогают быстрее сушить волосы и равномерно распределяют тепло, что сокращает время укладки. Для чувствительных волос лучше выбирать модели с мягкой щетиной и антистатическим покрытием. Удобная ручка и легкий вес облегчат процесс и уменьшат нагрузку на руку.

Популярные вопросы о брашинге

Как выбрать браш для домашней укладки?

Опирайтесь на длину волос, уровень плотности и желаемый результат. Для мягких волн подойдет большой диаметр, для четкого завитка — меньший. Сколько стоит профессиональная укладка брашингом?

Стоимость зависит от салона, длины волос и уровня мастера. Чаще всего цена варьируется в диапазоне стандартных прайс-листов на укладочные услуги в вашем регионе. Что лучше: брашинг или плойка?

Для естественного результата и бережного отношения к волосам предпочтительнее брашинг. Если цель — четкие локоны или подготовка к вечернему образу, плойка может оказаться удобнее.