Тёмно-красный сдаёт позиции: зимний маникюр 2025-26 выбирает новый элегантный оттенок

Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle

Зимой привычные оттенки маникюра неожиданно уступают место более глубоким и утончённым вариациям, которые задают настроение всему образу. Многие модницы уже замечают, что классический тёмно-красный постепенно исчезает с лидирующих позиций. На первый план выходит цвет, способный подчеркнуть стиль без излишней яркости. Об этом сообщает издание.

Новый эстетический ориентир: оттенки серо-коричневого

Этой зимой индустрия красоты выделяет серо-коричневый как ключевой тон лакового покрытия, который идеально сочетается с актуальными тенденциями минимализма и мягкой элегантности. Он не кричит о себе, но умеет подчеркнуть ухоженность, аккуратность и современный вкус.

В отличие от выразительного красного, новый фаворит выглядит спокойнее и лучше вписывается в базовый зимний гардероб, где преобладают шерстяные пальто, кашемировые свитеры и верхняя одежда холодных оттенков. Благодаря такой универсальности серо-коричневый становится естественным выбором для тех, кто ценит гармонию в образах и предпочитает неброские, но стильные решения.

Стилисты обращают внимание, что этот оттенок делает руки визуально изящнее и "дороже" на вид, что особенно заметно при носке массивных колец или браслетов. Маникюр может быть как полностью матовым, так и глянцевым — оба варианта подчёркивают глубину цвета. Многие мастера выбирают покрытия вроде Shellac от Proglow, чтобы добиться ровной текстуры и стойкого результата, пишет instyle.de.

"Нежные серо-коричневые оттенки становятся символом современной элегантности в зимнем маникюре", — отмечается в материале издания.

Такие тона уже давно стали классикой в моде, особенно в сегменте верхней одежды и аксессуаров, а теперь уверенно переходят в бьюти-тренды. Эффект поддерживается тем, что цвет отлично сочетается как с золотой, так и с серебряной фурнитурой, что позволяет создавать разные стилистические комбинации. Универсальность оттенка делает его уместным как в рабочей среде, так и на вечерних мероприятиях.

Почему серо-коричневый становится главным оттенком зимы

В этом сезоне важную роль играет стремление к естественности и мягким тонам, которые подчёркивают индивидуальность, не перетягивая внимание на себя. Серо-коричневый идеально отражает эту идею, сочетая теплоту коричневой гаммы и спокойствие серых полутона. Такой баланс делает оттенок универсальным практически для любого типа кожи — он не конфликтует ни с холодными подтоном, ни с более тёплыми.

Помимо визуальной эстетики, серо-коричневый обладает выразительной практичностью: отросший ноготь менее заметен, чем при использовании ярких красных и винных оттенков. Это особенно удобно для тех, кто делает маникюр самостоятельно или носит покрытие дольше стандартного срока.

"Этот цвет удачно дополняет и тёплые, и холодные оттенки зимнего гардероба", — подчеркивается в обзорах бьюти-экспертов.

Также оттенок прекрасно подходит для комбинированного дизайна — например, в сочетании с серебристым декором, минималистичными линиями или матовым топом. В сезоне 2025 года минимализм остаётся ведущим направлением, а такие сочетания выглядят особенно актуально.

Пошаговое руководство: как сделать серо-коричневый маникюр дома

Современные покрытия и инструменты позволяют легко добиться салонного эффекта в домашних условиях. Технология выполнения остаётся простой, однако важно придерживаться последовательности и аккуратности.

Начать стоит с базовой подготовки: ногти подстригают до желаемой длины, аккуратно подпиливают и придают форму. Далее требуется мягко отодвинуть кутикулу, лучше всего после тёплой ванночки или мытья рук. Чтобы покрытие ровно легло, пластину необходимо обезжирить — подойдёт жидкость для снятия лака без масел.

Первым наносится тонкий слой базы: он защищает ноготь от пигмента и помогает лаку крепче держаться. Затем наносится первый тонкий слой серо-коричневого оттенка, который стоит тщательно высушить под УФ-лампой. После этого наносят второй слой — он создаёт плотность цвета и выравнивает тон. Последним этапом идёт верхнее покрытие, отвечающее за блеск и стойкость.

"Правильная последовательность делает маникюр аккуратным и долговечным", — говорится в инструкциях производителей косметики.

Финиш — массажное нанесение масла для кутикулы или крема для рук. Такой уход не только завершает процедуру, но и поддерживает здоровье ногтей в зимний период.

Сравнение: серо-коричневый против классического тёмно-красного

Тёмно-красный долгое время считался универсальным решением для зимы, но его выраженность не всегда подходила к повседневным образам. Он создаёт яркий акцент и привлекает внимание, тогда как серо-коричневый делает образ цельным и спокойным. Благодаря мягкому тону новинка лучше сочетается с зимними материалами — шерстью, замшей, трикотажем.

Тёмно-красный идеально подходит для вечерних мероприятий, где требуется выразительность, а серо-коричневый остаётся уместным и в будни, и на деловых встречах. Его преимущество — универсальность и способность гармонировать практически с любой цветовой палитрой гардероба.

С точки зрения практичности, тёмно-красный быстрее теряет вид при отрастании, в то время как серо-коричневый сохраняет аккуратность дольше. Это делает его удобным вариантом для тех, кто редко посещает салон или делает покрытие дома.

Плюсы и минусы серо-коричневого маникюра

Серо-коричневые покрытия становятся выбором многих благодаря следующим преимуществам. Этот оттенок делает образ естественным и аккуратным, а также подходит большинству типов кожи. Он незаменим для зимних луков, где преобладают нейтральные ткани и металлизированные украшения. Практичность оттенка делает его удобным для длительного ношения, поскольку отросшая часть менее заметна.

Плюсы:

универсальность и сочетание с гардеробом;

аккуратный внешний вид даже при отрастании;

подходит для повседневного и праздничного образа;

гармонирует с золотыми и серебряными аксессуарами.

Минусы:

оттенок может выглядеть скромнее, чем насыщенный красный;

требует идеальной подготовки ногтей, чтобы цвет выглядел благородно.

Советы шаг за шагом

Чтобы добиться салонного результата дома, важно соблюдать простую последовательность. Регулярно обновляйте форму ногтей, чтобы маникюр сохранял ухоженный вид. Пользуйтесь базой и топом — они продлевают срок носки покрытия и защищают ногтевую пластину. Наносите лак тонкими слоями: так он ровнее ложится и быстрее высыхает. Увлажняйте кутикулу ежедневно, чтобы руки выглядели аккуратно даже без свежего маникюра.

Популярные вопросы о зимнем маникюре

1. Как выбрать оттенок серо-коричневого под свой тип кожи?

Лучше ориентироваться на подтон кожи: холодные оттенки сочетаются с серой базой, тёплые — с более коричневым уклоном.

2. Сколько стоит качественный зимний маникюр?

Цена зависит от бренда покрытия и салона, однако домашний маникюр остаётся доступной альтернативой при правильных материалах.

3. Что лучше для зимы — глянец или матовое покрытие?

Оба варианта актуальны: глянец подчёркивает глубину цвета, а мат делает образ более мягким и минималистичным.