Мягкие тени и короткие брови творят чудеса: техники, которые стирают годы быстрее любых процедур

Возрастной макияж требует лёгких кремовых средств — визажист Матвеева

Освежающий макияж способен заметно менять выражение лица, особенно когда речь идет о женщинах "серебряного" возраста. Об этом сообщает MosTimes.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Визажист-стилист и бьюти-эксперт Александра Матвеева объясняет, что правильно подобранные линии и оттенки позволяют визуально приподнять черты и вернуть мягкость образу.

Основы возрастного макияжа

Матвеева подчеркивает, что первым шагом становится выравнивание тона, но без использования плотных текстур. Она отмечает, что лёгкие кремовые средства создают естественное покрытие и не утяжеляют кожу. При этом важно стремиться к визуальному подъёму линий, которые со временем опускаются, включая брови, уголки глаз и губ. Визажист объясняет, что именно такая направленность помогает избежать эффекта уставшего лица и создает более живое выражение.

По словам эксперта, коррекция опускающихся элементов строится на аккуратном моделировании формы. Она обращает внимание, что брови стоит укорачивать, а внешний угол глаза слегка приподнимать. Такой прием делает взгляд более раскрытым и мягким.

Одновременно с этим мягкие матовые оттенки позволяют затемнить нависшее веко и добавить глубину, не перегружая макияж лишними деталями.

Работа с цветом и формой

Матвеева уточняет, что подойдут коричневые и пепельно-розовые тона, так как они гармонично ложатся на зрелую кожу и создают выразительность без резких контрастов. Важной деталью становится работа с румянами.

"Очень хороший лайфхак: румяна добавлять на складку века, чуть выше, практически до бровей, свежесть будет появляться. Румяна нужно не на щечки, а чуть выше наносить, на скулы", — поделилась секретом мастер визажа.

Такой приём раскрывает лицо и придает ему мягкое свечение.

Эксперт подчёркивает, что губы не должны быть чрезмерно темными или слишком светлыми. Она предлагает технику выбора оттенка помады, основанную на естественном цвете кожи.

"Есть лайфхак, как подобрать помаду в цвет губ. На правой руке безымянный пальчик зажать подушечку сильно, кожа немного покраснеет, у кого-то немного посинеет, главное не пережать, а просто сильно нажать. Оттенок этой подушечки и есть цвет наших губ", — рассказала эксперт.

Такой способ помогает избежать ошибок с насыщенностью и гармоничнее вписать макияж в общий образ.

Индивидуальные особенности и корректирующие техники

Матвеева отмечает, что техника макияжа определяется структурой лица и его пропорциями. Она указывает, что расположение глаз, форма скул и наличие второго подбородка влияют на выбор приемов. Контуринг в этом случае становится инструментом для создания визуального подъема, поскольку затемнение линии скул, области шеи и подбородка формирует более четкий овал.

Специалист обращает внимание, что корректирующие техники не должны быть чрезмерными. Их задача — подчеркнуть достоинства, а не скрыть возраст. Так создается макияж, который работает на естественность и поддерживает мягкую выразительность.