Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повышенный расход топлива вызывают неисправные шины, фильтры и датчики
Январский посев петунии обеспечивает цветение уже к началу лета
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние

Мягкие тени и короткие брови творят чудеса: техники, которые стирают годы быстрее любых процедур

Возрастной макияж требует лёгких кремовых средств — визажист Матвеева
Моя семья » Красота и стиль

Освежающий макияж способен заметно менять выражение лица, особенно когда речь идет о женщинах "серебряного" возраста. Об этом сообщает MosTimes.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Визажист-стилист и бьюти-эксперт Александра Матвеева объясняет, что правильно подобранные линии и оттенки позволяют визуально приподнять черты и вернуть мягкость образу.

Основы возрастного макияжа

Матвеева подчеркивает, что первым шагом становится выравнивание тона, но без использования плотных текстур. Она отмечает, что лёгкие кремовые средства создают естественное покрытие и не утяжеляют кожу. При этом важно стремиться к визуальному подъёму линий, которые со временем опускаются, включая брови, уголки глаз и губ. Визажист объясняет, что именно такая направленность помогает избежать эффекта уставшего лица и создает более живое выражение.

По словам эксперта, коррекция опускающихся элементов строится на аккуратном моделировании формы. Она обращает внимание, что брови стоит укорачивать, а внешний угол глаза слегка приподнимать. Такой прием делает взгляд более раскрытым и мягким.

Одновременно с этим мягкие матовые оттенки позволяют затемнить нависшее веко и добавить глубину, не перегружая макияж лишними деталями.

Работа с цветом и формой

Матвеева уточняет, что подойдут коричневые и пепельно-розовые тона, так как они гармонично ложатся на зрелую кожу и создают выразительность без резких контрастов. Важной деталью становится работа с румянами.

"Очень хороший лайфхак: румяна добавлять на складку века, чуть выше, практически до бровей, свежесть будет появляться. Румяна нужно не на щечки, а чуть выше наносить, на скулы", — поделилась секретом мастер визажа.

Такой приём раскрывает лицо и придает ему мягкое свечение.

Эксперт подчёркивает, что губы не должны быть чрезмерно темными или слишком светлыми. Она предлагает технику выбора оттенка помады, основанную на естественном цвете кожи.

"Есть лайфхак, как подобрать помаду в цвет губ. На правой руке безымянный пальчик зажать подушечку сильно, кожа немного покраснеет, у кого-то немного посинеет, главное не пережать, а просто сильно нажать. Оттенок этой подушечки и есть цвет наших губ", — рассказала эксперт.

Такой способ помогает избежать ошибок с насыщенностью и гармоничнее вписать макияж в общий образ.

Индивидуальные особенности и корректирующие техники

Матвеева отмечает, что техника макияжа определяется структурой лица и его пропорциями. Она указывает, что расположение глаз, форма скул и наличие второго подбородка влияют на выбор приемов. Контуринг в этом случае становится инструментом для создания визуального подъема, поскольку затемнение линии скул, области шеи и подбородка формирует более четкий овал.

Специалист обращает внимание, что корректирующие техники не должны быть чрезмерными. Их задача — подчеркнуть достоинства, а не скрыть возраст. Так создается макияж, который работает на естественность и поддерживает мягкую выразительность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Авто
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
ВВС США получили долгожданную замену 65-летним Т-38 — MWM
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Сорт Банкетная даёт до 50 кг груш с дерева
Финляндия бьёт рекорды по банкротствам
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.