Зима 2026 устала от сахарной палитры: розовый и фисташковый вылетают из гардероба нового сезона

Моя семья » Красота и стиль

Зима 2025-2026 проявляет себя как время отказа от показной яркости в пользу выверенной палитры, которую специалисты называют возвращением к естественным, "природным" оттенкам. Стилист Владислав Лисовец оценивает происходящее не как очередную смену трендов, а как переход к более зрелому отношению к цвету.

Девушка в розовой одежде
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under publik domain
Девушка в розовой одежде

Главный оттенок года и его восприятие

Институт цвета Pantone объявил ключевым оттенком 2026 года Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) — белый с холодным, слегка пепельным подтоном.

"Индустрия не всегда способна моментально реагировать на подобные презентации, ведь коллекции готовятся заранее.", — напомнил стилист Владислав Лисовец.

Он характеризует выбранный тон как "поживший" и "застиранный", подчеркивая, что его универсальность делает цвет привычным для большинства гардеробов.

Этот мягкий белый визуально освежает образы, легко сочетается с насыщенными и нейтральными оттенками и остается уместным в любое время года. В его оценке слышится стремление рассматривать цвет не как декоративный элемент, а как средство структурирования стиля.

"Подобные светлые тона помогают выстраивать многослойные зимние комплекты, сохраняя ощущение легкости", — отмечает стилист Владислав Лисовец.

А сам факт присутствия Cloud Dancer в базовых вещах — от верхней одежды до аксессуаров — показывает, насколько устойчивыми могут быть решения, ориентированные на долговечность.

Палитра зимней одежды

Говоря о верхней одежде, эксперт предложил делить актуальные цвета на две группы: нейтральные базовые и смелые акцентные. Набор первых формируется вокруг долговечных решений, которые можно использовать на протяжении нескольких сезонов. В него входят разные варианты коричневого — от мягкого верблюжьего до насыщенного шоколадного, а также серый и природные оттенки хаки и рыже-коричневого. Такая гамма образует основу гардероба, где важна не броскость, а структурность и возможность комбинирования.

Вторая стратегия ориентирована на тех, кто предпочитает выразительные детали. Здесь преобладают глубокий зелёный, бордовый, бирюзовый и сложные принты. И именно о принтах Лисовец говорит наиболее образно.

"В моде гусиная лапка, мелкая клетка (в том числе в рыже-коричневой гамме) и абстрактные геометрические узоры. Они добавляют сложности и "театральности" образу", — сообщил стилист Владислав Лисовец.

Эта оценка задает вектор для тех, кто готов экспериментировать с насыщенной визуальной структурой вещей.

Что выходит из моды

Отдельно стилист касается оттенков, сдавших позиции к зиме 2026 года. Среди них — розовый и фисташковый, которые несколько сезонов удерживали популярность. Такие цвета перестали соответствовать текущему настроению индустрии, ориентированной на благородные, устойчивые палитры. Сдвиг в сторону спокойных тонов отражает запрос на универсальность и снижение контрастности в зимних образах.

И хотя решения дизайнеров традиционно зависят от долгосрочного планирования, тенденции показывают: мода становится внимательнее к нюансам. Отказ от некоторых оттенков демонстрирует стремление к более зрелой и точной визуальной культуре, где важны нюансы материала, текстуры и глубины цвета.

Зимняя палитра 2026 года показывает смещение интереса от кратковременных модных всплесков к продуманным, долговечным решениям. В этих тенденциях заметно стремление индустрии к естественности и сдержанным акцентам, которые позволяют формировать более осмысленный гардероб. Такой подход подчёркивает, как меняется само понимание стиля: он становится не про сезонные импульсы, а про устойчивость и выразительность без излишней яркости.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
