Украшения вспыхнули как новогодний фейерверк: тренды 2026 ломают правила минимализма

Переход от минималистичных украшений к выразительным формам в новогодних образах становится заметной тенденцией, и, этот сдвиг задаёт тон предстоящему сезону. Эксперты ювелирной индустрии уверяют, что внимание смещается к ярким акцентам и сочетаниям, которые позволяют подчеркнуть характер и настроить образ на энергичное начало года.

Цвета стихии

Ассоциация следующего года со стихией Огня усиливает интерес к насыщенной палитре. В центре внимания оказываются красные камни — гранат, рубин и красная яшма, которые традиционно связывают с импульсивностью и силой. Их природная глубина подчёркивает эмоциональность образа и задаёт динамику. Рядом с ними уверенно звучит оранжево-жёлтая гамма: сердолик, цитрин и огненный опал наполняют украшения теплом и светом. Такие элементы выбирают для колец, кулонов и длинных бус, где структура камня заметна особенно отчётливо и создаёт дополнительный визуальный объём.

Акцентные серьги

Крупные серьги становятся доминантой праздничного ансамбля. Ими заменяют привычные мелкие аксессуары, чтобы усилить выразительность образа. Для тех, кто не носит проколы, доступны клипсы и каффы, что расширяет возможности выбора. Популярность набирают смелые формы: спирали, вытянутые капли, жемчужные конструкции и геометрические силуэты. Материал может быть разным — от прозрачного стекла до плотной смолы или металла. Важным остаётся одно: серьги становятся самостоятельным высказыванием, а не фоновым дополнением.

Кольца и контрасты

В новых коллекциях доминируют массивные кольца, способные задать настроение всему ансамблю. Но и тонкие модели не теряют актуальности, если их сочетать с крупными. Такой микс формирует многослойный визуальный ритм. Допускаются любые комбинации материалов: серебро рядом с золотом, гладкие поверхности в паре с рельефными. Подобный контраст делает украшения более современными и подчёркивает индивидуальный почерк владельца. Эксперты отмечают, что именно взаимодействие разнородных фактур помогает создавать образы, которые выглядят свежо и энергично.

Жёсткие браслеты

Жёсткие браслеты сохраняют популярность несколько сезонов подряд — их конструктивность удачно сочетается с разными стилями. Такие аксессуары могут имитировать каменную поверхность или играть блеском металла. Носить их предлагают с лаконичными вещами, чтобы браслет становился главным акцентом. Возможны разные способы сочетания: один выразительный элемент, набор из нескольких моделей или размещение поверх плотных рукавов. Подобная вариативность делает браслеты универсальными и позволяет использовать их в повседневных и праздничных образах.

Многослойные бусы

Интерес к бусам усиливается, и многослойность в этом направлении выглядит наиболее перспективно. Несколько нитей формируют плотный визуальный силуэт, который хорошо работает как с деловыми комплектами, так и с вечерними платьями. Бусы с камнями или стеклянными подвесками добавляют лёгкое свечение и подчёркивают структуру ткани. Такая форма украшений избавляется от прежних стереотипов и закрепляется в современной моде как выражение индивидуального подхода.

В наступающем 2026 году ключевой линией остаётся стремление к самовыражению. Яркие элементы и смелые сочетания становятся способом подчеркнуть собственную манеру и задать настроение будущим месяцам, сообщает vostokmedia.com.

