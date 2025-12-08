Импланты больше не роскошь: отечественная разработка обещает перевернуть рынок красоты

В России зарегистрировали первый отечественный грудной имплант — хирург Мантурова

В конце ноября в стране появился первый зарегистрированный отечественный грудной силиконовый имплант, и эта новость стала показательной для отрасли: она обозначила движение к собственным технологиям и снижению зависимости от зарубежных поставок.

Производственная база и технические планы

Разработку ведёт кластер в Нижнем Новгороде, где готовятся к выпуску медицинских материалов высокой степени чистоты. Эти компоненты рассчитаны на имплантацию сроком более 30 дней, что позволяет использовать их в полноценной пластической и реконструктивной хирургии. По замыслу разработчиков, базовые элементы станут основой не только для грудных имплантов, но и для более широкого спектра изделий на основе силиконовых наполнителей.

Оксана Мантурова, главный внештатный пластический хирург Минздрава, подчеркнула технологические ориентиры проекта.

"Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов", — рассказала Мантурова.

Она отметила, что качество продукции будет сопоставимо с имплантами из США, Франции, Германии и Бразилии, но при этом останется более доступным.

Контекст развития имплантологии в России

Создание отечественного грудного импланта укладывается в общий курс на формирование собственной линейки медицинских материалов. Этот путь предполагает не только замещение импорта, но и развитие независимых технологических школ, способных предлагать конкурентоспособные решения для хирургии. В таких проектах важную роль играет унификация требований к безопасности и адаптация материалов к различным клиническим задачам.

Параллельно в стране появляются разработки, рассчитанные на другие области медицины. Ранее специалисты Курганского госуниверситета и центра имени Илизарова представили модульные титановые имплантаты для восстановления дефектов костей. Эти конструкции создавались под серийное производство и позиционируются как разработки без аналогов на российском и мировом рынках. Так формируется инфраструктура, которая делает технологические решения более доступными и устойчивыми к внешним ограничениям, об этом сообщает издание URA.RU.