Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Танкер Valera доставил санкционный СПГ из российского комплекса "Портовая" в Китай
Агрессивное очищение повышает чувствительность кожи в холодный сезон — Marie Claire
Пять клеток в литре снега определяют вид зверя — National Geographic
Эксперты предупредили о рисках длительного подогрева сидений
Китайская академия наук протестирует материалы для биоаккумуляторов — Краевая
Басилашвили восхитился актёрским мастерством Алисы Фрейндлих
Греческий сыр обошёл итальянский в рейтинге TasteAtlas
Связка планки и альпиниста повышает выносливость — Фитнес с GoodLooker
Парад Меркурия, Венеры и Марса не будет виден с Земли — физик Александр Алексеев

Импланты больше не роскошь: отечественная разработка обещает перевернуть рынок красоты

В России зарегистрировали первый отечественный грудной имплант — хирург Мантурова
Моя семья » Красота и стиль

В конце ноября в стране появился первый зарегистрированный отечественный грудной силиконовый имплант, и эта новость стала показательной для отрасли: она обозначила движение к собственным технологиям и снижению зависимости от зарубежных поставок.

Врачи устанавливают ксенопротез
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Врачи устанавливают ксенопротез

Производственная база и технические планы

Разработку ведёт кластер в Нижнем Новгороде, где готовятся к выпуску медицинских материалов высокой степени чистоты. Эти компоненты рассчитаны на имплантацию сроком более 30 дней, что позволяет использовать их в полноценной пластической и реконструктивной хирургии. По замыслу разработчиков, базовые элементы станут основой не только для грудных имплантов, но и для более широкого спектра изделий на основе силиконовых наполнителей.

Оксана Мантурова, главный внештатный пластический хирург Минздрава, подчеркнула технологические ориентиры проекта.

"Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов", — рассказала Мантурова.

Она отметила, что качество продукции будет сопоставимо с имплантами из США, Франции, Германии и Бразилии, но при этом останется более доступным.

Контекст развития имплантологии в России

Создание отечественного грудного импланта укладывается в общий курс на формирование собственной линейки медицинских материалов. Этот путь предполагает не только замещение импорта, но и развитие независимых технологических школ, способных предлагать конкурентоспособные решения для хирургии. В таких проектах важную роль играет унификация требований к безопасности и адаптация материалов к различным клиническим задачам.

Параллельно в стране появляются разработки, рассчитанные на другие области медицины. Ранее специалисты Курганского госуниверситета и центра имени Илизарова представили модульные титановые имплантаты для восстановления дефектов костей. Эти конструкции создавались под серийное производство и позиционируются как разработки без аналогов на российском и мировом рынках. Так формируется инфраструктура, которая делает технологические решения более доступными и устойчивыми к внешним ограничениям, об этом сообщает издание URA.RU.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Туризм
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Последние материалы
Греческий сыр обошёл итальянский в рейтинге TasteAtlas
Связка планки и альпиниста повышает выносливость — Фитнес с GoodLooker
Парад Меркурия, Венеры и Марса не будет виден с Земли — физик Александр Алексеев
Каждая третья компания в России ждёт снижения ФОТ из-за ИИ
В России зарегистрировали первый отечественный грудной имплант — хирург Мантурова
Матовая бронза стала основным трендом смесителей 2026 года — Revistaoeste
Уровень банкротств в Германии достиг максимума за десять лет
Эксперты описали влияние биоритмов на действие лекарств
Травмы прошлого заставляют животное ждать угрозу — кинологи
Сбор незрелой тыквы снижает срок хранения, сообщает Mein Schoener Garten
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.