Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий

Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина

Короткие стрижки снова на пике популярности, и в этом сезоне особенно выделяется стильное и универсальное мягкое пикси. В этой вариации сочетаются элегантность, легкость и естественность, что делает стрижку отличным выбором для большинства женщин. Она представляет собой плавные линии, воздушную текстуру и легкую пластичность, которые делают лицо выразительным и гармоничным.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка красится

Мягкое пикси — это не жесткие, драматичные линии, а наоборот, стиль, создающий ощущение естественности. Оно идеально подходит для тех, кто ищет баланс между элегантностью и небрежным очарованием.

Характеристики стрижки

Мягкое пикси отличается плавными переходами. Оно оставляет объем в области макушки, в то время как виски аккуратно приглажены, а затылок не имеет резких перепадов длин. Этот стиль сохраняет легкость и воздушность, а его основное отличие от классического пикси заключается в отсутствии жестких линий и чрезмерной филировки. Благодаря этому, стрижка выглядит естественно и непринужденно, создавая ощущение, что волосы почти не были стилизованы, будто с момента похода в салон прошло несколько месяцев.

Как поясняет стилист-парикмахер Евгения Куклина, такая стрижка универсальна и хорошо работает с любыми типами лица. Она смягчает черты и открывает шею, добавляя гармонию образу. Мягкое пикси является отличным выбором для женщин, которые ценят стиль, удобство и легкость в укладке.

Идеально подходит для большинства типов волос

Мягкое пикси адаптируется под различные типы волос, что делает его весьма универсальным выбором. На прямых волосах эта стрижка придаст французскую элегантность, благодаря чистым линиям челки и удлиненным прядям у лица. На волнистых или кудрявых волосах оно будет выглядеть как объемный стильный силуэт в духе ретро 60-х годов. Особенно подходит стрижка для овального, сердцевидного и вытянутого типов лица, при этом она открывает глаза и скулы, сохраняя при этом мягкость образа.

На густых волосах мягкое пикси создает красивую форму, а на тонких — добавляет объем, благодаря текстурированным слоям. Это позволяет подчеркнуть естественную красоту волос, не утяжеляя их.

Челка как акцент

Челка в мягком пикси — ключевая деталь, которая определяет настроение стрижки. Она может быть разной: длинной, едва прикрывающей брови, рваной или удлиненной боковой. Длинная челка придает образу загадочность и чувственность, в то время как удлиненная боковая добавляет динамики и позволяет менять стиль, меняя пробор. Рваная челка подчеркивает скулы и открывает взгляд. Важно, что челку можно укладывать в зависимости от настроения: ее можно прятать, зачесывать набок или поднимать. Всё это помогает создать уникальный образ, подчеркивающий индивидуальность.

Укладка: минимум стайлинга — максимум текстуры

Для укладки мягкого пикси важно соблюдать принцип легкости. В этом случае волосы не перегружаются стайлинговыми средствами, а наоборот, подчеркивают свою естественную текстуру. Для укладки используется минимум средств, например, легкая паста, крем или воск для текстуры, нанести их нужно буквально с горошину. Для кудрявых волос хорошо подойдет мусс с эффектом увлажнения, который выделяет локоны и помогает поддержать их форму.

Стилист рекомендует избегать тяжелых средств, таких как гели или лаки с сильной фиксацией, так как они могут утяжелить волосы и нарушить естественную структуру стрижки. Важно сохранить легкость, чтобы прическа выглядела не только стильно, но и естественно.

Как обновить стрижку и поддерживать её форму

Мягкое пикси сохраняет свою форму примерно 5-7 недель. Со временем объем на макушке может немного опуститься, и для поддержания формы рекомендуется регулярно посещать парикмахера. В зимний период, когда волосы могут становиться суше из-за отопления, следует уделять внимание увлажнению. Для этого можно использовать кондиционер, несмываемые кремы и термозащиту перед использованием фена.

Стилисты также советуют особое внимание уделить укладке в холодное время года, когда волосы могут электризоваться под шапкой. Для этого перед выходом из дома слегка подсушите волосы в обратном направлении, а после того, как снимете шапку, встряхните волосы руками. Это поможет вернуть объем и поддержать форму стрижки.

Популярные вопросы о мягком пикси

Как выбрать правильную форму мягкого пикси для моего лица?

Мягкое пикси хорошо адаптируется к разным типам лиц. Овальный и сердцевидный типы особенно выигрывают от этой стрижки. Обратитесь к стилисту, чтобы выбрать форму, которая подчеркнет ваши достоинства. Какие стайлинговые средства лучше всего использовать для мягкого пикси?

Для мягкого пикси идеальными являются легкие пасты, воски или кремы, которые подчеркивают текстуру волос, не утяжеляя их. Избегайте средств с сильной фиксацией, таких как гели или лаки. Как часто нужно подстригать мягкое пикси, чтобы поддерживать его форму?

Обычно мягкое пикси требует обновления раз в 5-7 недель, чтобы объем на макушке оставался ярким и свежим.

Советы по выбору стрижки

Если вы хотите освежить образ, мягкое пикси — отличный выбор, особенно если вы не готовы к жестким и драматичным стрижкам. Оно подходит для большинства типов волос и лиц, создавая естественный и элегантный вид. Не забывайте ухаживать за волосами, используя увлажняющие средства, чтобы они всегда выглядели здоровыми и блестящими.

Плюсы и минусы мягкого пикси

Плюсы:

Универсальность: подходит для разных типов волос и лиц.

Легкость в укладке.

Стильный и естественный вид.

Минусы:

Требует регулярных посещений парикмахера для поддержания формы.

Не всем подходит на кудрявых волосах, если не соблюдается правильная укладка.