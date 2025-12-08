Зима отказалась от тяжёлой обуви: в тренде тёплые модели, которые не выглядят готовыми к снегу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Зимой мода диктует свои правила, и в этом сезоне стоит обратить внимание на угги с декольте, лоферы, ботинки байкера и многие другие модели. Елизавета Попова, руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров CDEK. Shopping, рассказала о самых стильных и удобных вариантах обуви на холодное время года.

Девушка в коротких уггах и пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких уггах и пальто

Угги с декольте: комфорт и изящество

Угги сохраняют популярность этой зимой, но в этом сезоне акцент смещён на более утончённые модели.

"В прошлом году модными были укороченные угги, с декоративной строчкой или на кулиске, но в этот раз всё внимание привлекли угги-лоферы с декольте", — пояснила руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров CDEK. Shopping Елизавета Попова.

Эти модели вытягивают силуэт и делают ногу более изящной, что идеально сочетается с зимними нарядами.

Хотя угги не подходят для активных зимних развлечений, они обеспечивают комфорт и тепло. Для тех, кто не планирует долго гулять по снегу, можно выбрать лакированные лоферы грубой формы, которые также подходят для холодного времени года. Эти модели можно носить с пуховиками, шубами, а также с тёплыми носками бежевого или серого оттенков, создавая интересный контраст.

Ботинки байкера и сапоги на "киттен хилл"

Зимой также актуальны ботинки байкера, которые стали настоящим символом моды, сообщает Газета. Ru.

"Символ модницы — это больше не байкерская куртка, а байкерская обувь. В этом сезоне выбираем модели из плотной или немного потрепанной кожи, на толстой подошве и с заметной фурнитурой", — посоветовала руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров CDEK. Shopping Елизавета Попова.

Эти ботинки прекрасно дополняют любую верхнюю одежду — от пуховиков до плюшевых шуб.

Для тех, кто не готов отказаться от каблуков зимой, идеальным решением станут сапоги на "киттен хилл" — маленьком, изящном каблуке. Это универсальная модель, подходящая для сочетания с джинсами, трикотажными брюками, леггинсами или миди-юбками. Лучше выбирать модели с широким голенищем из плотной кожи и акцентными цветами, которые сделают образ ещё более стильным.

Сапоги с гармошкой и ботинки с отделкой

Ещё один тренд — сапоги с гармошкой, или слаучи, которые когда-то ввела в моду Вивьен Вествуд. Этот стиль с панк-элементами возвращается и снова становится популярным. Попова советует выбирать лаконичные модели с заострённым мысом, установленными на небольшом или изящном высоком каблуке. Самыми модными будут оттенки осени: шоколадный, бежевый, рыжий и бордовый.

Не стоит забывать и о ботинках или уггах с отделкой. Замшевые модели с красивой строчкой и мехом внутри идеально подойдут для холодных зимних дней. Эти ботинки удобно носить с шубами, пальто и пуховиками, и они обеспечат тепло и комфорт в любую погоду. Попова подчеркивает, что такие модели будут удобны даже для мам, обеспечивая тепло и уют на протяжении всего дня.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
