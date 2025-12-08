Корпоративный образ без мокрых следов: приёмы, выдерживающие жаркий зал и марафон общения

Натуральные ткани снижают риск следов пота на корпоративе — эксперт Лебедева

Корпоративы нередко проходят в жарких помещениях и сопровождаются активными танцами, стрессовыми моментами и длительным общением. Всё это усиливает потоотделение и может испортить впечатление от вечера.

Кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева рассказала, как сделать праздничное мероприятие комфортным и сохранить уверенность в любой ситуации.

Одежда как средство профилактики

Первый шаг к комфортному вечеру — продуманный гардероб.

"Лучше всего найти баланс между эстетикой и практичностью", — объяснила кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева.

Эксперт подчеркнула, что натуральные дышащие материалы позволяют коже оставаться сухой даже при активных движениях. Подходящими вариантами могут быть шёлк, хлопок с эластаном или качественный вискозный трикотаж.

Свободные и полуприлегающие силуэты, по её словам, помогают избежать заметных следов пота и обеспечивают свободу движения. Такой подход делает образ не только стильным, но и функциональным, особенно в условиях перепадов активности в течение вечера, пишет Газета.Ru.

Почему контроль свежести — важная часть подготовки

Даже тщательно подобранная одежда не решает главную проблему — естественную реакцию организма на стресс и физическую нагрузку. В условиях праздника эта реакция усиливается, что повышает риск влажных пятен и неприятного запаха.

"В ситуациях, предполагающих стресс и высокую физическую активность, обычные дезодоранты часто не справляются", — рассказала кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева.

Она подчёркивает, что антиперспиранты обеспечивают более комплексную защиту: регулируют выделение пота и нейтрализуют бактерии, которые вызывают запах. Некоторые современные формулы, по её словам, способны работать до 96 часов, создавая на коже тонкую дышащую плёнку.

Как выбрать средство и организовать комфорт

Эксперт советует внимательно изучать состав антиперспиранта. Людям с чувствительной кожей стоит избегать интенсивных отдушек и этилового спирта, который может провоцировать раздражение. Лебедева рекомендует гипоаллергенные формулы или продукты без запаха: они не конфликтуют с парфюмом и подходят тем, кто предпочитает нейтральный уход.

Чтобы чувствовать себя уверенно весь вечер, важно учитывать и дополнительные приёмы. Многослойный образ позволяет адаптироваться к жарким и прохладным зонам помещения, а компактные освежающие салфетки помогут быстро восстановить ощущение комфорта. Эксперт советует периодически выходить в прохладное место, чтобы тело успевало остывать.

Обувь и её роль в поддержании комфорта

Отдельное внимание Лебедева рекомендует уделить обуви. Лучше выбирать модели из натуральных материалов: кожи или замши. Такая обувь обеспечивает хороший воздухообмен и помогает поддерживать терморегуляцию, что особенно важно во время активных танцев или длительного пребывания на ногах.