Корпоративный образ без мокрых следов: приёмы, выдерживающие жаркий зал и марафон общения

Корпоративы нередко проходят в жарких помещениях и сопровождаются активными танцами, стрессовыми моментами и длительным общением. Всё это усиливает потоотделение и может испортить впечатление от вечера.
Кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева рассказала, как сделать праздничное мероприятие комфортным и сохранить уверенность в любой ситуации.
Первый шаг к комфортному вечеру — продуманный гардероб.
"Лучше всего найти баланс между эстетикой и практичностью", — объяснила кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева.
Эксперт подчеркнула, что натуральные дышащие материалы позволяют коже оставаться сухой даже при активных движениях. Подходящими вариантами могут быть шёлк, хлопок с эластаном или качественный вискозный трикотаж.
Свободные и полуприлегающие силуэты, по её словам, помогают избежать заметных следов пота и обеспечивают свободу движения. Такой подход делает образ не только стильным, но и функциональным, особенно в условиях перепадов активности в течение вечера, пишет Газета.Ru.
Даже тщательно подобранная одежда не решает главную проблему — естественную реакцию организма на стресс и физическую нагрузку. В условиях праздника эта реакция усиливается, что повышает риск влажных пятен и неприятного запаха.
"В ситуациях, предполагающих стресс и высокую физическую активность, обычные дезодоранты часто не справляются", — рассказала кандидат технических наук, старший технический специалист "ЮниРусь" в категории "дезодоранты" бренда Rexona Катерина Лебедева.
Она подчёркивает, что антиперспиранты обеспечивают более комплексную защиту: регулируют выделение пота и нейтрализуют бактерии, которые вызывают запах. Некоторые современные формулы, по её словам, способны работать до 96 часов, создавая на коже тонкую дышащую плёнку.
Эксперт советует внимательно изучать состав антиперспиранта. Людям с чувствительной кожей стоит избегать интенсивных отдушек и этилового спирта, который может провоцировать раздражение. Лебедева рекомендует гипоаллергенные формулы или продукты без запаха: они не конфликтуют с парфюмом и подходят тем, кто предпочитает нейтральный уход.
Чтобы чувствовать себя уверенно весь вечер, важно учитывать и дополнительные приёмы. Многослойный образ позволяет адаптироваться к жарким и прохладным зонам помещения, а компактные освежающие салфетки помогут быстро восстановить ощущение комфорта. Эксперт советует периодически выходить в прохладное место, чтобы тело успевало остывать.
Отдельное внимание Лебедева рекомендует уделить обуви. Лучше выбирать модели из натуральных материалов: кожи или замши. Такая обувь обеспечивает хороший воздухообмен и помогает поддерживать терморегуляцию, что особенно важно во время активных танцев или длительного пребывания на ногах.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.