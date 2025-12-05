Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2026 году пройдёт юбилейная премия телеканала RU.TV
Недостаток витаминов снижает выносливость у тренирующихся — Фитнес с GoodLooker
Животные переходят в ночь ради защиты от жары и хищников — National Geographic
Зафиксировано появление линзовидных облаков над Гранадой — Antagonista
Старые партии семян быстро теряют энергию прорастания — агроном Денис Терентьев
Легкие горячие блюда снизили нагрузку новогоднего меню — La Cucina Italiana
Tahoe обеспечил буксировку до 3,8 тонн в зимних условиях — Novate
Пугачёва похвалила внука, спевшего хит "Отпетых мошенников"
Маршрут по Сортавале привлекает туристов зимой — Путешествия, туризм, наука

Долгожданное решение для тех, кто боится химии: как вернуть натуральный цвет волос

Хна помогает скрыть седину и укрепить волосы — Cronista
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы — это естественный процесс старения, который не обходят даже самые заботливые обладатели волос. Но для многих появление седины становится поводом искать альтернативы, которые помогут скрыть седые пряди, при этом не нанося вреда волосам. В этом контексте хна становится одним из самых популярных натуральных красителей, который не только скрывает седину, но и улучшает состояние волос, об этом сообщает Cronista.

Закрашивание седых корней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закрашивание седых корней

Хна как натуральное средство для окрашивания волос

Хна — это натуральный краситель, получаемый из листьев растения Lawsonia inermis. Она известна своим долговечным эффектом и безопасностью для здоровья волос. В отличие от химических красок, хна действует бережно, обвивая волосы тонким слоем и не проникая глубоко в их структуру. Этот процесс помогает укрепить волосы, сделать их более блестящими и шелковистыми, не нанося вреда кутикуле.

Одним из главных преимуществ хны является ее стойкость. Она не только надежно скрывает седину, но и долго сохраняет цвет. Если химические краски требуют регулярных коррекций, то цвет, полученный с помощью хны, держится гораздо дольше, что экономит время и деньги. При этом хна не вызывает аллергии и не нарушает природный баланс волос.

Для тех, кто интересуется альтернативными средствами ухода за волосами, полезно ознакомиться с материалами о натуральных продуктах, таких как масла для волос, которые помогают укрепить их структуру и придать здоровый вид. Подробнее об этом можно узнать в статье о натуральных средствах для укрепления волос.

Как использовать хну для окрашивания волос?

Приготовление хны для окрашивания требует несколько шагов, которые нужно соблюдать для получения наилучшего результата. Важно отметить, что хна подходит не только для покрытия седых волос, но и для улучшения их внешнего вида и здоровья.

  1. Подготовка пасты: чтобы приготовить пасту из хны, нужно залить порошок хны теплой водой. Важно, чтобы смесь была густой и однородной. Пасту оставляют на несколько часов, чтобы хна раскрыла свои красящие свойства.

  2. Нанесение: когда паста готова, ее наносят на сухие волосы, начиная с корней и равномерно распределяя по всей длине. Чтобы обеспечить максимальный контакт хны с волосами, используют шапочку для окрашивания.

  3. Время воздействия: время выдержки пасты зависит от желаемого результата. Обычно хну оставляют на волосах от 1 до 2 часов. Чем дольше хна находится на волосах, тем насыщеннее будет цвет.

  4. Смывание: после того как хна достаточно подействовала, ее нужно смыть большим количеством теплой воды. Цвет сразу проявляется, а волосы становятся более мягкими и блестящими. Результат будет держаться в течение нескольких недель.

Плюсы и минусы использования хны для окрашивания волос

Плюсы:

  • Безопасность и натуральность: хна не содержит химических веществ, что делает ее безопасной для использования.

  • Укрепление волос: хна укрепляет волосы, делает их более густыми и сильными.

  • Долговечность цвета: цвет от хны держится дольше, чем от химических красок, не теряя яркости.

  • Естественность: хна придает волосам естественный, натуральный цвет, который сохраняется на длительное время.

Минусы:

  • Ограниченная палитра оттенков: с помощью хны можно получить только красные, рыжие или коричневые оттенки.

  • Невозможность осветления: хна не осветляет волосы, поэтому для светлых оттенков она не подходит.

  • Неудобство в применении: хна требует времени для приготовления и нанесения, а также может быть трудной в смывке с волос, особенно если она наносилась несколько раз.

Советы по выбору хны и применению

Как выбрать качественную хну?

При выборе хны важно обратить внимание на ее цвет и состав. Настоящая хна должна быть зеленой и иметь характерный травяной запах. Некоторые производители добавляют в хну дополнительные компоненты, такие как амла, которая улучшает состояние волос, или басму для темных оттенков. Лучше всего покупать хну от проверенных производителей, чтобы избежать подделок.

Как добиться нужного оттенка?

Чтобы получить более яркий и насыщенный цвет, можно оставить хну на волосах на более длительное время. Также можно смешивать хну с другими натуральными ингредиентами, например, с басмой, чтобы получить более темный оттенок.

Как часто использовать хну?

Для поддержания яркости цвета хну можно использовать раз в 3-4 недели. Чаще использовать хну не рекомендуется, так как волосы могут стать несколько жесткими. Важно соблюдать меру, чтобы получить максимальную пользу для здоровья волос.

Популярные вопросы о хне для волос

1. Как долго держится цвет после окрашивания хной?

Цвет, полученный с помощью хны, может держаться от 4 до 6 недель, в зависимости от типа волос и частоты их мытья. Он постепенно вымывается, но не тускнеет так быстро, как химические краски.

2. Можно ли использовать хну для окрашивания седых волос?

Да, хна идеально подходит для покрытия седых волос. Она придает естественный красноватый оттенок и делает волосы более блестящими и мягкими.

3. Какой оттенок можно получить с помощью хны?

Хна дает красные, рыжие и коричневые оттенки. Однако она не осветляет волосы, поэтому для светлых оттенков хна не подходит.

4. Как часто можно использовать хну для окрашивания волос?

Хну можно использовать раз в 3-4 недели для поддержания яркости цвета. Более частое использование не рекомендуется, так как это может сделать волосы жесткими.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Новости спорта
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Последние материалы
Зафиксировано появление линзовидных облаков над Гранадой — Antagonista
Старые партии семян быстро теряют энергию прорастания — агроном Денис Терентьев
Легкие горячие блюда снизили нагрузку новогоднего меню — La Cucina Italiana
Tahoe обеспечил буксировку до 3,8 тонн в зимних условиях — Novate
Пугачёва похвалила внука, спевшего хит "Отпетых мошенников"
Маршрут по Сортавале привлекает туристов зимой — Путешествия, туризм, наука
Народные тесты масла признаны ненадёжными — эксперты "ЛУКОЙЛ"
Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин
Субсидии на ЖКХ доступны многим гражданам — Дмитрий Бондарь, эксперт ЖКХ
Светлый консилер и тушь визуально увеличивают глаза — визажист Браун
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.