Измените форму лица за 10 минут: как стрижки для круглого лица творят чудеса

Асимметричные стрижки для круглого лица помогают создать удлинённый силуэт — TVFoco

Каждому человеку хочется изменить свою внешность, и волосы — это один из самых простых и эффективных способов. Правильно подобранная стрижка может кардинально изменить образ, сбалансировать пропорции, скорректировать объемы и даже сделать лицо визуально стройнее. Особенно важно это для владельцев круглых лиц, которым хочется создать более вытянутый силуэт. В этом материале мы собрали 4 стильных стрижки, которые идеально подходят для удлинения круглого лица и подарят свежий и современный образ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лохматый боб

Стрижка — это не просто изменение длины волос, но и мощный инструмент для коррекции формы лица. Тонкости и особенности таких стрижек должны учитывать именно тот результат, который хочется достичь. Стрижки для круглого лица способны не только изменить его пропорции, но и подчеркнуть черты, которые идут в гармонии с внешностью.

Кроме того, для круглых лиц существует ряд рекомендаций по выбору укладки, которая поможет скрыть излишнюю полноту в области щек. Например, одна из важных особенностей — это правильно подобранная прическа, которая будет визуально удлинять лицо, а также акцентировать внимание на глазах и скулах, об этом сообщает TVFoco.

1. Асимметричный пикси

Если вы ищете что-то стильное, практичное и оригинальное, асимметричный пикси станет отличным выбором. Такая стрижка предполагает, что одна сторона будет длиннее другой. Это создаёт диагональный акцент, нарушая симметрию круглого лица и визуально вытягивая его. Удлиненные передние пряди сужают боковые линии, придавая лицу эффект длины. Пикси подходит тем, кто любит обновить свой стиль, добавив немного свежести и яркости в образ.

Существуют и другие методы, которые помогают смягчить линии и добавить выразительности — например, стильные укладки с небольшим объемом на макушке и лёгким распущением, что идеально подходит для круглого лица. Также можно сочетать асимметричное каскадное каре с длинными прядями для ещё более утончённого эффекта. Если вы хотите добавить больше объема, стоит попробовать такие стрижки, как стрижки для тонких волос, которые идеально подходят для создания легкости и воздушности.

2. Асимметричная шанель

Если вам нравится элегантность и классика, но при этом вы хотите достичь эффекта удлинённого лица, асимметричная шанель станет вашим идеальным выбором. В этом варианте стрижки затылок будет немного короче, а передние пряди удлинены, что помогает визуально уменьшить ширину лица. Разделение волос на пробор ещё больше усиливает этот эффект, уравновешивая формы.

Подобная стрижка помогает создать стройный силуэт и особенно подходит для тех, кто не хочет слишком сильно изменять длину волос. В комбинации с небольшой челкой или прядями, закрывающими лоб, шанель выглядит ещё более утонченно. Если вы хотите сохранить длину, но при этом добавить объема, можно обратиться к советам по уходу за волосами зимой, чтобы волосы оставались живыми и здоровыми даже в зимний период.

3. Длинные слои

Длинные волосы не должны быть скучными и однообразными. В этом сезоне модно делать мягкие слои, которые начинаются от середины длины и плавно переходят к кончикам. Такая стрижка создаёт движение и визуально вытягивает лицо, при этом оставаясь лёгкой и женственной. Длинные слои придают волосам текстуру, которая помогает сбалансировать формы круглого лица.

Этот стиль идеально подходит для тех, кто не хочет расставаться с длиной волос, но стремится сделать лицо более удлинённым и изящным. Длинные слои могут быть укладываться в различные формы, от лёгких волн до строгих локонов, что позволяет создать различные образы, в зависимости от настроения. В сочетании с масками для восстановления волос можно добиться потрясающих результатов. Подробнее о таких масках вы можете узнать, прочитав статью о восстановлении волос.

4. Боковая проборка

Если вам нужно что-то простое, но в то же время эффективное, боковая проборка станет настоящим спасением. Этот стиль меняет динамику круглого лица, придавая ему более вытянутый вид. Диагональная линия пробора подчеркивает форму лица и выделяет его черты, при этом особенно хорошо смотрится в сочетании с боковой челкой. Такой стиль идеально подходит для тех, кто не хочет сильно менять длину волос, но стремится создать эффект удлинённого лица.

Эффект от боковой проборки усиливается, если она используется в сочетании с лёгким объемом на макушке. Это придаёт волосам объём, не утяжеляя их, и визуально вытягивает лицо. Такие стрижки подходят для тех, кто ищет быстрые и простые решения. Если вы хотите узнать больше о правильной укладке, ознакомьтесь с материалом о том, как сделать волосы более объемными без утяжеления.

Как выбрать стрижку для круглого лица

Прежде чем выбрать подходящую стрижку, важно понимать, какова форма вашего лица. Это поможет подобрать крой, который будет гармонично сочетаться с вашими чертами и подчеркнёт достоинства. Для этого нужно обратить внимание на несколько особенностей:

Овал: лоб чуть шире подбородка. Круглое лицо: ширина и высота примерно одинаковы. Квадратное лицо: челюсть, лоб и скулы одинаковой ширины. Сердце: более широкий лоб и узкий подбородок. Треугольное лицо: узкий лоб и выраженная челюсть.

Понимание своей формы лица сделает выбор стрижки гораздо проще. Кроме того, можно подобрать укладку, которая дополнительно вытянет лицо, если выбрать подходящий стиль стрижки. Если хотите добиться идеального результата, стоит учитывать рекомендации по уходу за кожей головы, чтобы волосы оставались здоровыми и блестящими.