Пальцы как у пианистки без жертв: эти формы ногтей создают изящность, которую анатомия не обещала

Короткий квадрат делает пальцы визуально короче — мастер маникюра Календжян
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хоть раз называли свои пальцы "сосисками", вы точно понимаете, о чём пойдет речь в этой статье. Короткие и пухлые фаланги, широкое ногтевое ложе — всё это часто делает маникюр не таким, как хотелось бы. Однако существуют бьюти-уловки, которые создают пальцы пианистки. В этой статье мы расскажем, как правильно подобрать форму ногтей, чтобы они стали более изящными и визуально удлинились.

Маникюрный салон
Фото: unsplash.com by Giorgio Trovato is licensed under Free to use under the Unsplash License
Маникюрный салон

Кто имеет "пальцы-сосиски"

Если откинуть все шутки, то "пальцы-сосиски" — это руки с несколькими характерными особенностями:

  • короткие и достаточно широкие пальцы;

  • мясистые фаланги с заметной подушечкой;

  • широкое ногтевое ложе, которое почти не выходит за подушечку пальца;

  • свободный край ногтя, который едва ли выходит за пределы подушечки.

Когда такие клиентки приходят в салон, часто они просят сделать маникюр, который бы подчеркнул "удобство" и не требовал длины ногтей. Однако на руках с такими особенностями квадратная форма только подчеркнёт все недостатки.

"Клиентки часто говорят: хочу короткий квадрат, острый, как у девочек в соцсетях, и без длины, чтобы было удобно. Однако на таких руках этот квадрат только подчеркивает все эти особенности", — рассказывает мастер маникюра Джульетта Календжян.

Для таких рук важно выбирать форму ногтей, которая не подчеркивает их широкую и короткую структуру, а наоборот, визуально удлиняет и делает пальцы более изящными.

Неудачные формы для "пальцев-сосисок"

Короткий острый квадрат

Это тот самый "кирпич", когда ноготь почти не длиннее подушечки и имеет четкие углы. Такая форма визуально расширяет фалангу пальца и делает палец короче. В профиль такой ноготь напоминает мини-лопату.

Для таких рук этот вариант не подходит, так как короткий квадрат подчеркивает форму пальцев и не придает им нужной элегантности. Чтобы избежать таких проблем с маникюром, выбирайте формы, которые не будут акцентировать внимание на короткости ногтей.

Широкий классический квадрат

Даже если длина ногтей есть, но боковые линии идут строго вертикально, а свободный край слишком широкий, это создаст тот же эффект: рука будет выглядеть тяжелее, а ногти — шире, чем хотелось бы.

Эта форма также не подходит для пальцев с более широкой фалангой. Для визуального удлинения пальцев лучше выбрать мягкий овал или миндаль, которые помогут сбалансировать форму ногтей и пальцев. Для правильного ухода за ногтями и восстановления их здоровья ознакомьтесь с материалом о восстановлении ногтей.

Формы, которые работают как мягкий фильтр

Удлинённый мягкий овал

Эта форма спасает почти всегда. Она плавно вытягивает ноготь, не создавая жёстких поперечных срезов, которые делают палец короче. Длина добавляет вертикальности, но не делает ноготь слишком длинным. Такая форма помогает создать более аккуратный и изящный вид, не выделяя ноготь из общего контекста.

Неострый миндаль

Если ваше ногтевое ложе позволяет, можно выбрать миндальную форму. Эта форма слегка сужается к кончику, не создавая эффекта иголки. Боковые стороны ногтя помогают сузить его визуально, а кисть в целом выглядит более собранной и гармоничной. Главное — не уходить в агрессивный стилет и не делать слишком длинными ногти, чтобы не создать контраста с пальцем.

Мягкий квадрат или squoval

Для тех, кто не хочет отказываться от квадратной формы, есть мягкий вариант. Он сглаживает углы, не давая жёсткости, а свободный край ногтя немного заужен, что делает его более изящным. Этот вариант подходит для тех, кто предпочитает квадрат, но не хочет видеть ногти как "лопаты".

Как правильно выбрать длину ногтей

Для рук с короткими и пухлыми пальцами очень короткие ногти "под ноль" могут только усилить проблему. Когда свободного края почти нет, ногтевая пластина выглядит ещё шире. Правильная длина:

  • Должна хотя бы немного выходить за пределы подушечки пальца;

  • Если ложе позволяет, можно добавить пару миллиметров и выбрать мягкий овал или миндаль.

Длинные ногти на короткой пластине тоже могут быть проблематичными, так как легко можно уйти в "когти", что не всегда выглядит гармонично.

Цвет и дизайн

Форма — это только половина дела, но и цвет и рисунок играют немалую роль. Неправильный выбор дизайна может ухудшить ситуацию. Если вы хотите сделать ногти визуально стройнее, рекомендуется выбирать определённые цвета и техники.

Оттенки, визуально вытягивающие пальцы

  • Нюдовые оттенки, близкие к тону кожи.

  • Молочные, светло-розовые и спокойные бежевые оттенки;

  • Вытянутый френч с узкой белой линией, приподнятой в конце;

  • Тонкие вертикальные или диагональные элементы.

Цвета, которые могут укоротить пальцы

  • Темные, насыщенные оттенки на коротком квадрате.

  • Широкий френч, который разделяет ноготь поперёк.

  • Массивные горизонтальные полосы или "блоки", которые только подчеркивают ширину ногтя.

Как разговаривать с мастером

Вы можете приходить с любыми изображениями, но важно, чтобы мастер понял, что именно вы хотите.

Подходите к выбору формы ногтей честно:

  • "мне не нравятся мои пальцы, хочу визуально их вытянуть";

  • "если модная форма мне не идет, давайте искать ту, которая подойдет именно мне";

  • "покажите варианты, которые будут работать с моей рукой".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
