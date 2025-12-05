Как из старинного силуэта Chloé создали пальто мечты для 2026 года — и теперь это must-have

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Модные тенденции весны 2026 года уже начинают привлекать внимание, и одним из самых ярких трендов становится пальто с заниженной талией и силуэтом, напоминающим кокон. Эта модель уже успела продемонстрировать свою привлекательность на подиумах, и, вероятно, она будет одним из самых популярных предметов гардероба будущего сезона, сообщает Vogue.

Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой

Силуэт кокона: элегантность и женственность 50-60-х годов

Новинка на модном рынке — пальто с заниженной талией и силуэтом кокона. Такая модель была показана на подиуме на показе Chloé весна/лето 2026 года, и сразу привлекла внимание своей элегантностью и утонченностью. Пальто имеет собранный подол, пышные рукава и структурированный воротник-стойку. Все эти элементы подчеркивают женственность и стиль, который напоминает модные силуэты 1950-х и 1960-х годов.

Этот тренд олицетворяет собой очень женственный и почти кутюрный образ, который идеально подходит для весны. Элементы коллекции Chloé позволяют пальто быть как элегантным и сдержанным, так и подходящим для повседневной носки, благодаря чему оно легко может стать любимым предметом гардероба. Пальто будет идеально сочетаться с пуховиками или стильными аксессуарами.

"Этот тренд возвращает нас к классическим силуэтам, которые были популярны в 50-60-е годы, при этом он адаптирован для современности, что делает его актуальным и стильным", — говорят дизайнеры Chloé.

Пальто с коконовым силуэтом: изысканность и доступность

Что интересно, тренд на пальто с заниженной талией и коконовым силуэтом не ограничивается только подиумом. Этот стиль также был замечен на красной ковровой дорожке Fashion Awards 2025, когда лондонская звезда стиля Алекса Чанг появилась в пальто от Chloé, которое идеально сочеталось с ее образом. Ярко-желтое пальто с воротником-стойкой, выполненное из хлопкового поплина, гармонично сочеталось с бежевым мини-платьем с кружевной отделкой, и этот ансамбль стал настоящей сенсацией.

Это пальто демонстрирует, как важно для модных домов находить баланс между классикой и современными тенденциями. Противопоставление простоты и изысканности, практичности и утонченности — это те ценности, которые дизайнеры Chloé активно привнесли в свою коллекцию. Этот тренд также перекликается с новыми трендами зимы 2025/2026.

"Я хотела показать, как можно объединить элементы прет-а-порте с высококлассным кутюром, чтобы создать нечто уникальное и доступное", — отметила креативный директор Chloé в пресс-релизе.

Популярные вопросы о тренде пальто с коконовым силуэтом

  1. Как правильно выбрать пальто с заниженной талией и коконовым силуэтом? При выборе пальто такого типа важно обращать внимание на посадку и ткань. Легкие, струящиеся материалы идеально подойдут для весны, а плотные ткани создадут красивую форму в холодные дни.

  2. С чем можно сочетать пальто с коконовым силуэтом? Это пальто будет отлично смотреться с брюками, юбками и платьями. Для создания более элегантного образа можно добавить аксессуары, такие как стильные сумки или обувь на каблуке.

  3. Будет ли пальто с коконовым силуэтом актуально в будущем сезоне? Безусловно, этот тренд, возвращающий женственность и утонченность прошлых эпох, будет актуален на протяжении всего зимнего сезона 2026 года и после.

Плюсы и минусы пальто с коконовым силуэтом

Плюсы:

  1. Элегантный и женственный силуэт, подходящий для различных типов фигуры.

  2. Универсальность, сочетание как с повседневной одеждой, так и с вечерними образами.

  3. Подходит для разных сезонов, особенно для весны и осени, благодаря использованию различных тканей.

Минусы:

  1. Для некоторых типов фигуры этот фасон может быть не таким универсальным, особенно если речь идет о более плотных тканях.

  2. Модели с пышными рукавами и собранным подолом могут не подойти тем, кто предпочитает более строгие и прямые линии.

Советы по выбору пальто с коконовым силуэтом

  1. Обращайте внимание на ткани — для весны идеально подойдут легкие материалы, такие как хлопок, шелк или лен, а для осени — более плотные и теплые, например, шерсть.

  2. Подбирайте пальто в зависимости от вашего типа фигуры. Например, если у вас узкие плечи, модель с пышными рукавами будет идеальным выбором.

  3. Не забывайте об аксессуарах — стильный шарф, сумка или обувь могут дополнить образ и сделать его еще более выразительным.

Сравнение трендов: пальто с коконовым силуэтом и классическое пальто

Пальто с коконовым силуэтом:

  1. Имеет объемный и пышный силуэт, который подчеркивает женственность.

  2. Обычно выполнено из легких тканей, подходящих для весны.

  3. Подходит для создания как повседневных, так и вечерних образов.

Классическое пальто:

  1. Имеет более строгие линии и прямой фасон.

  2. Может быть выполнено из различных материалов, включая шерсть и кашемир.

  3. Чаще всего используется для более формальных случаев, таких как деловые встречи или торжественные мероприятия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
