Как из старинного силуэта Chloé создали пальто мечты для 2026 года — и теперь это must-have

Модные тенденции весны 2026 года уже начинают привлекать внимание, и одним из самых ярких трендов становится пальто с заниженной талией и силуэтом, напоминающим кокон. Эта модель уже успела продемонстрировать свою привлекательность на подиумах, и, вероятно, она будет одним из самых популярных предметов гардероба будущего сезона, сообщает Vogue.

Силуэт кокона: элегантность и женственность 50-60-х годов

Новинка на модном рынке — пальто с заниженной талией и силуэтом кокона. Такая модель была показана на подиуме на показе Chloé весна/лето 2026 года, и сразу привлекла внимание своей элегантностью и утонченностью. Пальто имеет собранный подол, пышные рукава и структурированный воротник-стойку. Все эти элементы подчеркивают женственность и стиль, который напоминает модные силуэты 1950-х и 1960-х годов.

Этот тренд олицетворяет собой очень женственный и почти кутюрный образ, который идеально подходит для весны. Элементы коллекции Chloé позволяют пальто быть как элегантным и сдержанным, так и подходящим для повседневной носки, благодаря чему оно легко может стать любимым предметом гардероба. Пальто будет идеально сочетаться с пуховиками или стильными аксессуарами.

"Этот тренд возвращает нас к классическим силуэтам, которые были популярны в 50-60-е годы, при этом он адаптирован для современности, что делает его актуальным и стильным", — говорят дизайнеры Chloé.

Пальто с коконовым силуэтом: изысканность и доступность

Что интересно, тренд на пальто с заниженной талией и коконовым силуэтом не ограничивается только подиумом. Этот стиль также был замечен на красной ковровой дорожке Fashion Awards 2025, когда лондонская звезда стиля Алекса Чанг появилась в пальто от Chloé, которое идеально сочеталось с ее образом. Ярко-желтое пальто с воротником-стойкой, выполненное из хлопкового поплина, гармонично сочеталось с бежевым мини-платьем с кружевной отделкой, и этот ансамбль стал настоящей сенсацией.

Это пальто демонстрирует, как важно для модных домов находить баланс между классикой и современными тенденциями. Противопоставление простоты и изысканности, практичности и утонченности — это те ценности, которые дизайнеры Chloé активно привнесли в свою коллекцию. Этот тренд также перекликается с новыми трендами зимы 2025/2026.

"Я хотела показать, как можно объединить элементы прет-а-порте с высококлассным кутюром, чтобы создать нечто уникальное и доступное", — отметила креативный директор Chloé в пресс-релизе.

Популярные вопросы о тренде пальто с коконовым силуэтом

Как правильно выбрать пальто с заниженной талией и коконовым силуэтом? При выборе пальто такого типа важно обращать внимание на посадку и ткань. Легкие, струящиеся материалы идеально подойдут для весны, а плотные ткани создадут красивую форму в холодные дни. С чем можно сочетать пальто с коконовым силуэтом? Это пальто будет отлично смотреться с брюками, юбками и платьями. Для создания более элегантного образа можно добавить аксессуары, такие как стильные сумки или обувь на каблуке. Будет ли пальто с коконовым силуэтом актуально в будущем сезоне? Безусловно, этот тренд, возвращающий женственность и утонченность прошлых эпох, будет актуален на протяжении всего зимнего сезона 2026 года и после.

Плюсы и минусы пальто с коконовым силуэтом

Плюсы:

Элегантный и женственный силуэт, подходящий для различных типов фигуры. Универсальность, сочетание как с повседневной одеждой, так и с вечерними образами. Подходит для разных сезонов, особенно для весны и осени, благодаря использованию различных тканей.

Минусы:

Для некоторых типов фигуры этот фасон может быть не таким универсальным, особенно если речь идет о более плотных тканях. Модели с пышными рукавами и собранным подолом могут не подойти тем, кто предпочитает более строгие и прямые линии.

Советы по выбору пальто с коконовым силуэтом

Обращайте внимание на ткани — для весны идеально подойдут легкие материалы, такие как хлопок, шелк или лен, а для осени — более плотные и теплые, например, шерсть. Подбирайте пальто в зависимости от вашего типа фигуры. Например, если у вас узкие плечи, модель с пышными рукавами будет идеальным выбором. Не забывайте об аксессуарах — стильный шарф, сумка или обувь могут дополнить образ и сделать его еще более выразительным.

Сравнение трендов: пальто с коконовым силуэтом и классическое пальто

Пальто с коконовым силуэтом:

Имеет объемный и пышный силуэт, который подчеркивает женственность. Обычно выполнено из легких тканей, подходящих для весны. Подходит для создания как повседневных, так и вечерних образов.

Классическое пальто:

Имеет более строгие линии и прямой фасон. Может быть выполнено из различных материалов, включая шерсть и кашемир. Чаще всего используется для более формальных случаев, таких как деловые встречи или торжественные мероприятия.