Кремы преображают снаружи, витамин C — изнутри: самые мощные косметологи находятся в супермаркете

Витамин C улучшает состояние кожи и волос — учёные Университета Отаго

Исследование, проведенное Университетом Отаго в Новой Зеландии, представляет собой значимый вклад в понимание того, как питание влияет на здоровье кожи. Оно показало, что уровень витаминов в крови напрямую влияет на выработку коллагена и здоровье кожных клеток. Результаты исследования, опубликованные в журнале International Journal of Investigative Dermatology, подтверждают, что количество витаминов, поступающих в организм, имеет важнейшее значение для поддержания кожи в хорошем состоянии.

Фото: www.freepik.com by benzoix is licensed under Free More info Сок

Влияние витаминов на кожу

Исследование подчеркивает, что витамин C, который поступает с кровью, эффективно проникает в различные слои кожи, включая внешний эпидермис. Это открытие важно, поскольку эпидермис обычно является барьером для водорастворимых веществ, таких как витамин C. В отличие от наружных косметических средств, содержащих витамин C, кожа поглощает этот витамин гораздо более эффективно изнутри, через пищу, что объясняет низкую эффективность некоторых внешних средств.

Научные эксперты заявляют, что использование витамина C через косметические средства не всегда дает тот эффект, который ожидают потребители, поскольку кожа может не усваивать активные вещества из кремов в той степени, как из пищи. Это открытие помогло сделать значительный шаг в изучении того, как питание влияет на внешность человека, в частности, на состояние кожи.

Экспериментальное исследование

Для того чтобы проанализировать воздействие диеты, учёные организовали двойное исследование, которое проводилось в двух странах — Новой Зеландии и Германии. В нём приняли участие здоровые взрослые люди, которые ежедневно употребляли два фрукта с высоким содержанием витамина C в течение восьми недель, получая около 250 мг витамина в день. В ходе исследования в каждой из стран проводились разные анализы: в Новой Зеландии были взяты образцы из более глубоких слоев кожи, а в Германии анализировались верхние слои с помощью специализированных методов.

Результаты показали заметный рост уровня витамина C в коже, что практически напрямую соотносилось с повышением уровня этого витамина в крови. Это позволило ученым подтвердить, что витамин из пищи эффективно доставляется в клетки кожи, улучшая ее структуру и функции.

Улучшение качества кожи

Полученные данные продемонстрировали удивительные результаты: после восьми недель эксперимента у участников заметно улучшилась толщина кожи, что было связано с усиленной выработкой коллагена. Кроме того, ускорилась регенерация клеток, улучшилась эластичность кожи, а также способность ее защищать от ультрафиолетового излучения. Это исследование показало, что правильное питание может значительно повысить функциональные и эстетические характеристики кожи.

Учёные подчеркивают, что связь между уровнем витаминов в крови и состоянием кожи является одной из самых убедительных среди всех исследуемых биологических функций человека. Исследования подтвердили, что для поддержания здоровья кожи важно не только использование внешних косметических средств, но и регулярное потребление пищи, богатой витаминами.

Выбор фруктов для здоровья кожи

В исследовании использовался киви Sungold, который был выбран не из-за коммерческих критериев, а потому, что это один из самых богатых природных источников витамина C. Содержание витаминов в этом фрукте в несколько раз превышает количество витамина C в традиционных цитрусовых. Однако учёные отмечают, что аналогичные результаты могут быть получены и при употреблении других продуктов, богатых клетчаткой, таких как апельсины, клубника, черника, перец и брокколи, при условии, что их потребление будет регулярным и достаточным.

Витамин C и ежедневное потребление

Поскольку витамин C не накапливается в организме, его необходимо регулярно получать с пищей. Это открытие имеет большое значение для всех, кто хочет улучшить состояние своей кожи. Исследователи рекомендуют включать в рацион хотя бы один фрукт с высоким содержанием витамина C каждый день, чтобы обеспечить здоровое и красивое состояние кожи. Рекомендация по употреблению "пяти фруктов и овощей в день" получила новое научное обоснование, и теперь это становится еще более актуальным, чем когда-либо прежде.

Популярные вопросы о витамине C и уходе за кожей

Какие продукты содержат больше всего витамина C?

Для поддержания здоровья кожи рекомендуется включать в рацион фрукты и овощи с высоким содержанием витамина C, такие как апельсины, киви, клубника, брокколи и перец. Эти продукты способствуют улучшению выработки коллагена и восстановлению кожи.

Почему витамин C из пищи усваивается лучше, чем из косметических средств?

Витамин C, поступающий в организм с пищей, более эффективно проникает в кожные клетки, чем тот, что содержится в наружных косметических средствах. Это связано с особенностями структуры кожи и с тем, что наружные средства часто не способны обеспечить такой же уровень усвоения.

Как долго нужно принимать витамин C, чтобы заметить улучшения на коже?

Положительные изменения могут быть замечены уже через несколько недель после начала регулярного употребления продуктов с высоким содержанием витамина C. Важно, чтобы этот процесс был постоянным, так как витамин C не накапливается в организме.

Сравнение разных источников витамина C

Витамин C можно получить не только из цитрусовых. Важно разнообразить рацион и включать в него и другие фрукты и овощи с высоким содержанием этого витамина. Рассмотрим несколько популярных источников витамина C.

Киви Sungold — наиболее эффективный источник витамина C. Апельсины — традиционный и доступный источник. Клубника — не только вкусная, но и полезная. Перец — один из самых богатых растительных источников витамина C.

Плюсы и минусы различных источников витамина C

Плюсы

Киви и клубника содержат большое количество витамина C и других полезных веществ.

Апельсины и перец легко доступны и подходят для ежедневного потребления.

Минусы

Некоторые продукты, такие как киви, могут быть не всегда доступны в определенные сезоны.

Потребление витамина C через внешние средства не всегда дает видимый эффект на кожу.