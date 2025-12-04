Будущее макияжа уже здесь: текстуры, которые изменят ваши представления о красоте

Бархатный матовый и мокрый металлический блеск определят макияж 2026

Праздничный сезон всегда приносит с собой новые тенденции, и 2025 год не станет исключением. Однако в этом году особое внимание будет уделено не только цветам и продуктам, но и текстурам. Текстура макияжа становится решающим фактором, который определяет, будет ли образ выглядеть стильным и современным или же устаревшим. Макияж с правильной текстурой может добавить не только глубину, но и создать уникальный эффект на лице, который делает макияж ещё более привлекательным и многогранным. О том, какие текстуры будут на пике популярности в 2025-2026 году, сообщает Bovary.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождественский макияж в стиле гламур

В этом году на передний план выходят три ключевые текстуры, которые будут доминировать в праздничных макияжах. Эти текстуры, хотя и имеют различную направленность, все они создают изысканные и современные образы, подходящие для любого важного мероприятия, от новогодней вечеринки до официальных приемов. Разберемся, какие именно текстуры будут главными хитами и как правильно их использовать для создания незабываемых образов.

1. Бархатный матовый финиш

Когда речь идет о матовых текстурах, в 2025 году на первом месте — бархатные матовые продукты. Если раньше матовые помады и румяна ассоциировались с сухими, почти "песочными" текстурами, то теперь матовые средства стали гораздо более комфортными и элегантными. Новая версия матовых текстур в 2025 году более бархатистая и кремовая, что придает макияжу роскошный и современный вид. Такие продукты не выглядят как старые, тяжёлые текстуры, которые высушивали кожу, а наоборот, они наполняют её увлажнением, при этом оставаясь стойкими и не теряя своей структуры.

Бархатный матовый финиш на губах придает не только элегантность, но и подчеркивает форму, создавая ощущение объема и мягкости. На щеках такие текстуры прекрасно скульптурируют лицо, создавая эффект "приподнятых" скул, что особенно подходит для вечернего макияжа. Этот финиш идеально сочетает в себе легкость и изысканность, и его можно использовать в самых разных вариантах макияжа: от утончённых образов до более ярких и смелых решений.

Макияж с бархатным матовым финишем идеально подходит для праздничных мероприятий, так как он не перебивает другие акценты на лице, но в то же время придает образу "высококлассный" вид. Это делает его универсальным и подходящим для большинства стилей макияжа.

2. Мокрый металлический блеск

Металлические текстуры никогда не теряли своей популярности, но в 2025 году они приобрели новую форму. Мокрые металлические оттенки стали настоящей новинкой, создавая эффект влажного блеска на коже. Это особенно заметно на веках, где такие текстуры придают макияжу живость и динамичность. Один слой такого продукта может преобразить глаза, создавая эффект 3D-мерцания, который особенно ярко проявляется при ярком освещении.

Эта текстура идеально подходит для создания ярких образов на вечеринки или другие торжественные события. Мокрые металлические текстуры играют с освещением, акцентируя внимание на глазах и подчеркивая их цвет. В зависимости от выбранного оттенка такие текстуры могут варьироваться от серебристого до золотистого и даже более смелых цветовых решений, как розовое золото или бронза.

Мокрый металлический финиш помогает добавить текстуры и многогранности макияжу, особенно в вечерние часы, когда эффект мокрого металла становится настоящей изюминкой образа. Этот макияж будет выглядеть особенно выигрышно на вечерних мероприятиях, где акцент на глаза придаст образу глубину и выразительность.

3. Стеклянный эффект

Текстуры, имитирующие стекло, вновь возвращаются в макияж, но теперь в более усовершенствованной и мягкой форме. Стеклянные финиши — это не те яркие и агрессивные хайлайтеры, которые были популярны несколько лет назад. Сейчас это более деликатные текстуры, которые придают коже лёгкое, почти невидимое сияние, не перегружая макияж. Такой финиш идеально имитирует эффект увлажненной и сияющей кожи.

Стеклянные текстуры наносятся в основном на скулы, переносицу и область под глазами, где они создают естественное свечение, напоминающее свет, проникающий через кожу. Этот эффект делает лицо свежим, молодым и здоровым. Такой макияж подходит как для ежедневного, так и для праздничного образа, придавая коже естественное сияние, которое не будет отвлекать внимание от других акцентов.

Этот эффект особенно актуален на праздниках, где важен не только яркий макияж, но и естественная, ухоженная кожа. Стеклянные текстуры придают образу легкость и свежесть, делая его актуальным для любых праздничных мероприятий.

Популярные вопросы о текстурах в макияже

Какая текстура лучше всего подходит для сухой кожи?

Для сухой кожи идеально подходят текстуры с влажным или бархатным финишем, которые увлажняют и не создают ощущения стянутости. Как выбрать текстуру для вечернего макияжа?

Для вечернего макияжа лучше всего подходят мокрые металлические текстуры, которые придают глазам яркость и объем. Можно ли использовать стеклянные текстуры в повседневном макияже?

Да, стеклянные текстуры идеально подходят для создания свежего и естественного макияжа, который можно носить ежедневно.