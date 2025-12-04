Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти лимонные квадротти покоряют лёгкостью и свежестью — Molto Food
Кремовые тени, карандаш и тушь обеспечивают экспресс-макияж глаз за минуты — Elle
Продажи автомобилей Belgee в России выросли в 2025 году аналитики
Признаки диабета во рту выявили специалисты стоматологической ассоциации — UOL
Медоед обладает устойчивостью к укусам смертельно опасных змей
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Казаки-добровольцы из Екатеринбурга отправились на службу в зону СВО
В Перми создали битумную суспензию для зимнего ремонта дорог — ПНИПУ
Псориаз нельзя вылечить, но можно контролировать — дерматолог Сафонова

Волосы тускнеют не из-за возраста: настоящий похититель блеска прячется в вашей ванной

Оптимальная частота окрашивания волос составляет 4–6 раз в год — Pleinvie
Моя семья » Красота и стиль

Начало года часто становится поводом сменить образ и выбрать новый оттенок волос, особенно когда модные тенденции обещают выразительные и благородные тона. Интерес к ярким и сияющим цветам растёт, и многие решаются на окрашивание, чтобы почувствовать обновление. Однако специалисты предупреждают: даже идеально выполненная процедура влияет на прочность волокон и требует разумного подхода, об этом сообщает Pleinvie.

Волосы
Фото: unsplash.com by Maksim Chernishev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Почему окрашивание остаётся процедурой, требующей внимания

Желание преобразиться нередко совпадает с появлением новых палитр, которые доминируют в прогнозах индустрии красоты. Журналы, посвящённые стилю, отмечают, что в 2026 году мода движется в сторону насыщенных и сложных оттенков, которые подчёркивают индивидуальность. Но за привлекательностью стоит химический процесс: любое проникновение пигмента требует раскрытия кутикулы, а значит — временного ослабления структуры волоса. Даже краски с мягкими составами воздействуют на нейтральный баланс и плотность волокна.

Эксперты подчёркивают, что бытовые красители, несмотря на доступность, редко учитывают особенности конкретного волоса. Универсальные формулы могут усиливать сухость или пористость, если структура и толщина волос не совпадают с предполагаемыми параметрами. В результате после регулярного окрашивания волосы теряют блеск, становятся более хрупкими и менее устойчивыми к укладке, воздействию солнца или перепадам температур. Именно поэтому профессиональные салонные техники и качественные продукты ценятся выше: мастера корректируют составы под состояние волос и подбирают оптимальный уровень окислителя.

Нередко повреждения проявляются постепенно. Сначала волосы выглядят плотными и гладкими, но спустя несколько недель начинают путаться, становятся менее эластичными и хуже удерживают влагу. Эти изменения усиливаются, если окрашивание совмещено с осветлением или выполняется слишком часто. Контроль интервалов и регулярный восстановительный уход помогают избежать накопления повреждений и сохранить привлекательный вид причёски.

Рекомендованная частота окрашиваний: что советуют специалисты

Профессионалы считают оптимальным выполнять окрашивание от четырёх до шести раз в год. Это позволяет волосам пройти полноценный цикл восстановления между процедурами. Каждый контакт с окислителем воздействует на кутикулу, а регулярное раскрытие чешуек приводит к снижению плотности волокна. Если же интервал между окрашиваниями сокращается, риск сухости, ломкости и потери эластичности заметно повышается.

Мастера подчёркивают, что двухмесячная пауза — минимальный промежуток для сохранения здоровья волос. Особенно важен длительный интервал для тонких или уже осветлённых прядей, поскольку они сильнее реагируют на химическое воздействие. Волосы с плотной структурой выдерживают окрашивание легче, но и им требуется время для восстановления липидного слоя и влагового баланса.

Необходимо учитывать также тип красителя. Стойкие формулы глубже проникают в структуру, поэтому требуют более внимательного ухода и восстановления. Тогда как мягкие тонирующие средства воздействуют поверхностно и подходят тем, кто предпочитает частые изменения оттенка без серьёзной нагрузки на волокно. Соблюдение индивидуального графика позволяет добиться устойчивого цвета и при этом сохранить качество волос.

Как поддерживать цвет и увеличивать интервал между окрашиваниями

Между процедурами можно выбирать менее агрессивные способы освежения цвета — патины, легкие оттеночные средства, цветные блески, тонирующие ванны. Они придают волосам сияние, маскируют нежелательные нюансы оттенка и помогают восстановить гладкость без сильного вмешательства в структуру. Это особенно актуально для тех, кто стремится сохранить выразительность цвета, но не хочет подвергать волосы постоянному химическому воздействию.

Уход играет ключевую роль. Питательные маски, сыворотки, несмываемые кремы и составы с восстановительными компонентами помогают укреплять кутикулу и уменьшать ломкость. Регулярное применение мягкого шампуня без сульфатов и еженедельной маски делает волосы более эластичными и позволяет избежать пересушивания. Салонные протоколы часто включают укрепляющие процедуры, направленные на восстановление дисульфидных связей: они усиливают плотность волокна и улучшают сопротивляемость внешним факторам.

Не меньшее значение имеет защита волос в процессе укладки. Тепловое воздействие, активное солнце, хлорированная вода — всё это ускоряет потерю пигмента и делает волосы более ломкими. Термозащита перед применением фена, выпрямителя или щипцов — обязательный элемент ухода. В солнечную погоду рекомендуется носить головной убор и использовать защитные спреи. После бассейна волосы важно промывать мягким шампунем и наносить увлажняющий уход, чтобы нивелировать воздействие хлора.

Сравнение методов окрашивания и поддерживающих средств

Сравнение стойкого окрашивания и тонирования

Стойкое окрашивание создаёт долгосрочный эффект, подходит для кардинальной смены цвета или закрашивания седины. Однако воздействие на кутикулу у таких средств сильнее, что требует периодов восстановления. Тонирование менее стойкое, но бережнее относится к структуре и позволяет чаще обновлять оттенок без риска чрезмерного пересушивания. Если цель — сохранить здоровье волос и при этом менять образ, тонирующие средства становятся оптимальным выбором.

Плюсы и минусы различных подходов

  • Стойкие краски обеспечивают насыщенный цвет и долговечность результата.
  • Тонирование делает оттенок мягким и естественным, снижая нагрузку на волос.
  • Осветление помогает создавать трендовые светлые оттенки, но повышает чувствительность волокна.
  • Мягкие оттеночные продукты позволяют корректировать цвет без глубокого воздействия.

Советы по безопасному окрашиванию

  1. Соблюдать интервалы между процедурами, не сокращая их без необходимости.

  2. Выбирать краску и окислитель, подходящие по уровню агрессивности к структуре волос.

  3. Добавлять в уход питательные маски, сыворотки и несмываемые средства, поддерживающие эластичность.

  4. Использовать термозащиту при любой горячей укладке.

  5. Ограничивать воздействие солнца и хлора.

  6. При необходимости корректировать цвет патиною или блесками, чтобы реже прибегать к стойкой краске.

Популярные вопросы о безопасном окрашивании волос

Как выбрать оттенок, чтобы сохранить здоровье волос?

Лучше подбирать цвет с учётом исходного тона и состояния волос, избегая резких переходов. Мягкие формулы, тонирующие средства и профессиональные рекомендации помогают сохранить структуру.

Что лучше для поддержания цвета — новая краска или тонирование?

Для освежения оттенка безопаснее использовать тонирование: оно корректирует цвет и минимально воздействует на волокно.

Как снизить риск пересушивания после окрашивания?

Регулярное применение масок, использование термозащиты и сокращение горячей укладки позволяют избежать ломкости и сохранить эластичность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова Повышение НДС в 2026 году приведёт к росту цен — экономист Юлия Вымятнина Валерия Жемчугова Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года Сергей Милешкин
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Последние материалы
Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей
Эти лимонные квадротти покоряют лёгкостью и свежестью — Molto Food
Кремовые тени, карандаш и тушь обеспечивают экспресс-макияж глаз за минуты — Elle
Продажи автомобилей Belgee в России выросли в 2025 году аналитики
Признаки диабета во рту выявили специалисты стоматологической ассоциации — UOL
Медоед обладает устойчивостью к укусам смертельно опасных змей
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Казаки-добровольцы из Екатеринбурга отправились на службу в зону СВО
В Перми создали битумную суспензию для зимнего ремонта дорог — ПНИПУ
Псориаз нельзя вылечить, но можно контролировать — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.