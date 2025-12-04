Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
SPF закрывает кожу от опасных поцелуев солнца: одна ошибка — и защита перекроет путь витамину D

Избыток крема с SPF может снижать выработку витамина D — дерматолог Алла Кит
Под воздействием солнца кожа может и крепнуть, и терять здоровье, поэтому вопрос ежедневного использования SPF вызывает столько споров. Одни считают защиту обязательной круглый год, другие — что зимой крем лишь мешает коже нормально функционировать. Найти баланс между пользой света и рисками повреждений действительно важно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как ультрафиолет влияет на кожу

УФ-лучи участвуют в работе иммунитета, помогают вырабатывать витамин D и запускают синтез меланина — естественного барьера кожи. В умеренных дозах солнце способно даже немного улучшить состояние жирной кожи: подсушивает воспаления и снижает активность бактерий. Однако длинное воздействие без контроля приводит к ожогам, повышенной пигментации и ускоренному старению.

В дерматологии особое внимание уделяется тому, как кожа реагирует на интенсивное воздействие света. При лёгких воспалениях ультрафиолет может помочь, но при выраженном акне вызывает перегрев и обезвоживание, что приводит к компенсаторной выработке себума. Это ухудшает высыпания и повышает чувствительность. 

"Солнце полезно только при умеренном воздействии — длительное пребывание без защиты ускоряет старение", — объясняет дерматолог Алла Кит.

Кроме естественного солнца востребована терапия красным светом. В профессиональных установках применяются лампы, стимулирующие синтез коллагена. Исследования подтверждают, что такая методика улучшает плотность кожи и делает ее текстуру ровнее. Но и здесь важно не превышать рекомендованную экспозицию.

Когда SPF действительно нужен

Ежедневное использование крема с SPF зависит от уровня солнечного излучения. Проверить его можно в любом погодном приложении. При низком УФ-индексе (1-2), который характерен для зимы и поздней осени, постоянная защита не обязательна. Но при значении 3 и выше, особенно летом, уход без SPF нежелателен.

Чрезмерное использование солнцезащитных средств тоже несёт риски: блокируются полезные лучи, участвующие в формировании витамина D. Некоторые химические фильтры могут вызывать раздражение, а при длительном применении — повышенную чувствительность.

"Важно выбирать качественные формулы: отдельные химические фильтры могут провоцировать аллергию", — предостерегает Алла Кит.

Поэтому в повседневной жизни предпочтение стоит отдавать кремам с минеральными фильтрами — диоксидом титана или оксидом цинка. Они мягче воздействуют на кожу и реже вызывают реакции. Об этом сообщает 7days. ru

Ультрафиолет, морщины и акне: где мифы, а где факты

Некоторые считают ультрафиолет врагом номер один, вызывающим морщины. Но вред приносит только слишком длинное воздействие. Короткие солнечные промежутки или правильно рассчитанные сеансы в солярии не наносят ущерба — при условии, что кожа защищена.

С акне ситуация неоднозначна: лёгкие воспаления свет действительно подсушивает, но при тяжелом течении усиливает покраснение и делает кожу более уязвимой. Поэтому дерматологи рекомендуют индивидуальный подход.

Сравнение химических и минеральных SPF-фильтров

При выборе солнцезащитного крема важно понимать, чем отличаются основы современных формул.

Минеральные фильтры:

  • не проникают в кожу;
  • редко вызывают раздражение;
  • подходят для ежедневного применения;
  • не разрушаются под солнцем;
  • слегка выбеливают кожу, если продукт не тонирующий.

Химические фильтры:

  • легко наносятся и хорошо впитываются;
  • требуют обновления чаще;
  • могут вызывать аллергические реакции;
  • некоторые компоненты негативно влияют на чувствительную кожу;
  • при фотодерматозах считаются нежелательными.

Такое сравнение помогает без труда выбрать подходящий формат защиты в зависимости от типа кожи и сезона.

Плюсы и минусы регулярного использования SPF

У регулярного применения SPF есть как преимущества, так и ограничения. Важно рассматривать их комплексно, чтобы подобрать комфортный режим.

Плюсы:

  • защита от ожогов;
  • профилактика фотостарения;
  • снижение риска пигментации;
  • комфорт в условиях активного солнца.

Минусы:

  • блокировка полезных УФ-лучей;
  • возможные реакции на химические фильтры;
  • необходимость частого обновления при нахождении на улице;
  • риск дефицита витамина D при чрезмерном использовании.

Советы по безопасному использованию SPF

  1. Оценивать УФ-индекс ежедневно.
  2. Наносить SPF за 15-20 минут до выхода на улицу.
  3. Давать коже отдых от фильтров при низком уровне солнечной активности.
  4. Использовать минеральные средства для ежедневной защиты.
  5. Помнить о натуральных источниках витамина D в зимний период.
  6. Отдавать предпочтение легким текстурам для городской среды.

Вопросы о ежедневном использовании SPF

Нужен ли SPF зимой?

При УФ-индексе 1-2 — нет, кроме горных регионов и долгих прогулок на солнце.

Можно ли получить витамин D через солнцезащитный крем?

Минеральные фильтры пропускают часть спектра, но при регулярном использовании крема уровень витамина может снижаться.

Подходит ли один и тот же крем для лица и тела?

Для лица лучше выбирать более легкие формулы, не комедогенные и с мягкими фильтрами.

Нужно ли обновлять SPF в городе?

Да, при активном солнце каждые 2-3 часа, особенно летом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
