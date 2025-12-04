SPF закрывает кожу от опасных поцелуев солнца: одна ошибка — и защита перекроет путь витамину D

Под воздействием солнца кожа может и крепнуть, и терять здоровье, поэтому вопрос ежедневного использования SPF вызывает столько споров. Одни считают защиту обязательной круглый год, другие — что зимой крем лишь мешает коже нормально функционировать. Найти баланс между пользой света и рисками повреждений действительно важно.
УФ-лучи участвуют в работе иммунитета, помогают вырабатывать витамин D и запускают синтез меланина — естественного барьера кожи. В умеренных дозах солнце способно даже немного улучшить состояние жирной кожи: подсушивает воспаления и снижает активность бактерий. Однако длинное воздействие без контроля приводит к ожогам, повышенной пигментации и ускоренному старению.
В дерматологии особое внимание уделяется тому, как кожа реагирует на интенсивное воздействие света. При лёгких воспалениях ультрафиолет может помочь, но при выраженном акне вызывает перегрев и обезвоживание, что приводит к компенсаторной выработке себума. Это ухудшает высыпания и повышает чувствительность.
"Солнце полезно только при умеренном воздействии — длительное пребывание без защиты ускоряет старение", — объясняет дерматолог Алла Кит.
Кроме естественного солнца востребована терапия красным светом. В профессиональных установках применяются лампы, стимулирующие синтез коллагена. Исследования подтверждают, что такая методика улучшает плотность кожи и делает ее текстуру ровнее. Но и здесь важно не превышать рекомендованную экспозицию.
Ежедневное использование крема с SPF зависит от уровня солнечного излучения. Проверить его можно в любом погодном приложении. При низком УФ-индексе (1-2), который характерен для зимы и поздней осени, постоянная защита не обязательна. Но при значении 3 и выше, особенно летом, уход без SPF нежелателен.
Чрезмерное использование солнцезащитных средств тоже несёт риски: блокируются полезные лучи, участвующие в формировании витамина D. Некоторые химические фильтры могут вызывать раздражение, а при длительном применении — повышенную чувствительность.
"Важно выбирать качественные формулы: отдельные химические фильтры могут провоцировать аллергию", — предостерегает Алла Кит.
Поэтому в повседневной жизни предпочтение стоит отдавать кремам с минеральными фильтрами — диоксидом титана или оксидом цинка. Они мягче воздействуют на кожу и реже вызывают реакции. Об этом сообщает 7days. ru
Некоторые считают ультрафиолет врагом номер один, вызывающим морщины. Но вред приносит только слишком длинное воздействие. Короткие солнечные промежутки или правильно рассчитанные сеансы в солярии не наносят ущерба — при условии, что кожа защищена.
С акне ситуация неоднозначна: лёгкие воспаления свет действительно подсушивает, но при тяжелом течении усиливает покраснение и делает кожу более уязвимой. Поэтому дерматологи рекомендуют индивидуальный подход.
При выборе солнцезащитного крема важно понимать, чем отличаются основы современных формул.
Минеральные фильтры:
Химические фильтры:
Такое сравнение помогает без труда выбрать подходящий формат защиты в зависимости от типа кожи и сезона.
У регулярного применения SPF есть как преимущества, так и ограничения. Важно рассматривать их комплексно, чтобы подобрать комфортный режим.
Плюсы:
Минусы:
При УФ-индексе 1-2 — нет, кроме горных регионов и долгих прогулок на солнце.
Минеральные фильтры пропускают часть спектра, но при регулярном использовании крема уровень витамина может снижаться.
Для лица лучше выбирать более легкие формулы, не комедогенные и с мягкими фильтрами.
Да, при активном солнце каждые 2-3 часа, особенно летом.
