Гиперобъём — прошлый век: новый тренд на ресницы делает взгляд дорогим без лишних усилий

Объёмные наращивания уходят в прошлое в пользу натуральности

Наращенные ресницы перестают быть заметным декоративным элементом и переходят в категорию максимально естественных бьюти-решений. В 2026 году в тренде техники, которые создают эффект природной густоты, подчёркивают индивидуальные черты и не утяжеляют взгляд. На первый план выходят здоровье натуральных ресниц, лёгкость материалов и деликатная работа мастера, сообщает thevoicemag.ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ухоженные ресницы и брови

Почему объёмные и заметные ресницы уходят в прошлое

В индустрии постепенно ослабевает интерес к выраженным объёмам. Пышные, тяжёлые пучки визуально утяжеляют взгляд, уменьшают глаза и подчёркивают искусственность результата. Клиентки всё чаще выбирают комфорт и естественность вместо демонстративного эффекта.

Ещё одна тенденция — отказ от универсальных схем. Единый шаблон выдержки длины и изгиба больше не воспринимается как профессиональный подход. В 2026 году дизайн подбирается строго индивидуально: мастера адаптируют наращивание под форму глаз, густоту натуральных ресниц и особенности лица.

Тренд №1. Лёгкие и тонкие ресницы

Главный принцип нового года — минимальная нагрузка на веко и забота о собственных ресницах. Используются ультратонкие материалы диаметром 0,05-0,07 мм. Это обеспечивает комфортное ношение, естественный объём и отсутствие повреждений после снятия.

Популярность набирают мягкие объёмы 1,5-2D. Они заменяют тяжёлые 4-5D и создают впечатление, будто густые ресницы даны от природы, а не результат салонной процедуры.

Тренд №2. Натуральные оттенки: от мокко до эспрессо

Черный цвет больше не считается единственно возможным. Всё больше клиенток выбирают коричневые тона — тёплые, приглушённые и визуально лёгкие.

Оттенки "mocha mousse" и "espresso" делают взгляд мягче, гармонируют с природной палитрой лица и подходят блондинкам, шатенкам и рыжим. Их можно сочетать между собой или дополнять небольшим количеством чёрных ресниц для выразительности.

Тренд №3. Wispy-текстура и эффект лёгкой небрежности

Однородные, ровные линии заменяет воздушная текстура. Чередование волосков разной длины формирует "пики", создавая естественную динамику. Такой эффект делает ресницы визуально пушистыми, но не массивными, и всё больше востребован у тех, кто хочет подчеркнуть глубину взгляда без тяжеловесности.

Wispy-наращивание активно используется в западных салонах и стремительно завоёвывает российскую аудиторию. Многие, кто раньше носил плотные объёмы, переходят на текстурные миксы.

Тренд №4. Аккуратное наращивание нижних ресниц

Услуга постепенно выходит в категорию массовых. Небольшие микропучки на нижнем веке открывают взгляд, делают его более выразительным и завершённым.

Тонкие нижние ресницы становятся частью модных образов на показах и в бьюти-съёмках. В повседневности эта техника помогает визуально "распахнуть" глаза, оставаясь при этом деликатной.

Тренд №5. Индивидуальный дизайн для каждой клиентки

Главная установка 2026 года — персонализация. Отход от шаблонов делает процедуру гибкой: форма, изгиб, длина и объём подбираются под анатомию глаз.

Например, лисий эффект подходит не всем: кому-то он удлиняет линию глаз, а кому-то визуально "утягивает" центр века. То же касается беличьего и классического эффектов — выбор всегда должен основываться на чертах конкретного лица.

Именно поэтому наращивание превращается в тонкую работу по визуальной коррекции и естественному украшению взгляда. Профессиональные мастера всё чаще рассматривают ресницы как элемент, который должен подчёркивать, а не доминировать.

В чём плюсы новых техник наращивания

Плюсы

Естественный внешний вид.

Меньшая нагрузка на натуральные ресницы

Возможность точной персонализации.

Улучшенный комфорт ношения.

Более долгий и аккуратный внешний вид.

Минусы

Ультратонкие материалы требуют высокой квалификации мастера.

Более тонкие ресницы могут потребовать чаще коррекцию.

Натуральные оттенки подходят не всем — иногда образ нуждается в более выразительном цвете.

Как выбрать хорошего мастера

Обращайте внимание на использование тонких диаметров — 0,05-0,07 мм.

Уточняйте, делает ли мастер индивидуальную схему под клиента.

Проверяйте примеры работ в натуральной стилистике.

Отдавайте предпочтение салонам, где уделяют внимание уходу за собственными ресницами.

Популярные вопросы

Можно ли в 2026 году делать объёмные ресницы

Да, но умеренные. 1,5-2D остаются в тренде, а плотные объёмы постепенно выходят из моды.

Подойдут ли коричневые ресницы блондинкам

Да. Тёплая палитра делает взгляд мягче и естественнее, особенно у светлокожих клиенток.

Опасно ли наращивать нижние ресницы

Нет, если используются короткие и лёгкие волоски. Они не утяжеляют век и позволяют создать аккуратный завершённый образ.

Сколько держится wispy-наращивание

Срок носки сопоставим с классическими техниками — в среднем 3-4 недели, в зависимости от ухода.