Гиперобъём — прошлый век: новый тренд на ресницы делает взгляд дорогим без лишних усилий

Наращенные ресницы перестают быть заметным декоративным элементом и переходят в категорию максимально естественных бьюти-решений. В 2026 году в тренде техники, которые создают эффект природной густоты, подчёркивают индивидуальные черты и не утяжеляют взгляд. На первый план выходят здоровье натуральных ресниц, лёгкость материалов и деликатная работа мастера, сообщает thevoicemag.ru.
В индустрии постепенно ослабевает интерес к выраженным объёмам. Пышные, тяжёлые пучки визуально утяжеляют взгляд, уменьшают глаза и подчёркивают искусственность результата. Клиентки всё чаще выбирают комфорт и естественность вместо демонстративного эффекта.
Ещё одна тенденция — отказ от универсальных схем. Единый шаблон выдержки длины и изгиба больше не воспринимается как профессиональный подход. В 2026 году дизайн подбирается строго индивидуально: мастера адаптируют наращивание под форму глаз, густоту натуральных ресниц и особенности лица.
Главный принцип нового года — минимальная нагрузка на веко и забота о собственных ресницах. Используются ультратонкие материалы диаметром 0,05-0,07 мм. Это обеспечивает комфортное ношение, естественный объём и отсутствие повреждений после снятия.
Популярность набирают мягкие объёмы 1,5-2D. Они заменяют тяжёлые 4-5D и создают впечатление, будто густые ресницы даны от природы, а не результат салонной процедуры.
Черный цвет больше не считается единственно возможным. Всё больше клиенток выбирают коричневые тона — тёплые, приглушённые и визуально лёгкие.
Оттенки "mocha mousse" и "espresso" делают взгляд мягче, гармонируют с природной палитрой лица и подходят блондинкам, шатенкам и рыжим. Их можно сочетать между собой или дополнять небольшим количеством чёрных ресниц для выразительности.
Однородные, ровные линии заменяет воздушная текстура. Чередование волосков разной длины формирует "пики", создавая естественную динамику. Такой эффект делает ресницы визуально пушистыми, но не массивными, и всё больше востребован у тех, кто хочет подчеркнуть глубину взгляда без тяжеловесности.
Wispy-наращивание активно используется в западных салонах и стремительно завоёвывает российскую аудиторию. Многие, кто раньше носил плотные объёмы, переходят на текстурные миксы.
Услуга постепенно выходит в категорию массовых. Небольшие микропучки на нижнем веке открывают взгляд, делают его более выразительным и завершённым.
Тонкие нижние ресницы становятся частью модных образов на показах и в бьюти-съёмках. В повседневности эта техника помогает визуально "распахнуть" глаза, оставаясь при этом деликатной.
Главная установка 2026 года — персонализация. Отход от шаблонов делает процедуру гибкой: форма, изгиб, длина и объём подбираются под анатомию глаз.
Например, лисий эффект подходит не всем: кому-то он удлиняет линию глаз, а кому-то визуально "утягивает" центр века. То же касается беличьего и классического эффектов — выбор всегда должен основываться на чертах конкретного лица.
Именно поэтому наращивание превращается в тонкую работу по визуальной коррекции и естественному украшению взгляда. Профессиональные мастера всё чаще рассматривают ресницы как элемент, который должен подчёркивать, а не доминировать.
Да, но умеренные. 1,5-2D остаются в тренде, а плотные объёмы постепенно выходят из моды.
Да. Тёплая палитра делает взгляд мягче и естественнее, особенно у светлокожих клиенток.
Нет, если используются короткие и лёгкие волоски. Они не утяжеляют век и позволяют создать аккуратный завершённый образ.
Срок носки сопоставим с классическими техниками — в среднем 3-4 недели, в зависимости от ухода.
